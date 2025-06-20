Adicione notícias e feeds sociais ao seu site Joomla
Mantenha o seu site ativo com widgets RSS de atualização automática. Não é necessário codificar, basta copiar e colar.Começar agora
Incorporar feeds de notícias dinâmicos no Joomla com RSS.app
Crie um site Joomla mais dinâmico com os widgets responsivos do RSS.app. Adicione esses widgets ao seu site para mostrar o conteúdo mais recente atualizado automaticamente.Escolha exibir notícias relevantes do setor ou as últimas tendências de moda ou ações no seu site Joomla. Você pode criar um widget a partir de quase qualquer site e personalizar completamente o widget para combinar com o seu tema.Não é necessário nenhum conhecimento de codificação. Basta colar o iframe do widget ou o trecho de código JavaScript no seu site Joomla e pronto! A integração Joomla e RSS.app é a melhor maneira de exibir novos conteúdos no seu site.
Como adicionar feeds RSS ao Joomla
Gerar o seu feed em RSS.app
Cole qualquer blogue, notícia ou link social no Gerador de RSS. Nós criaremos instantaneamente um feed pronto para uso.
Escolha o seu estilo de widget
Abra o separador Widgets em RSS.app e selecione o aspeto do seu feed: Mural de notícias, Lista, Carrossel, Quadro de imagens, TIcker, Revista ou Feed.
Personalizar o design
Clique em "Personalizar" para ajustar as cores, os tipos de letra, o número de publicações e muito mais. Combine o widget com o estilo do seu site.
Copiar e colar o código de incorporação
Clique em "Adicionar ao site" e copie o código JavaScript ou iFrame. Cole-o no seu site Wix e já está!
Tudo o que deseja num widget RSS
Atualização automática de conteúdos
Mantenha o seu sítio Web atualizado sem actualizações manuais. Os widgets são actualizados a cada 15 a 60 minutos, dependendo do seu plano.
Vários layouts
Escolha entre Mural de notícias, Lista, Carrossel, Quadro de imagens, Ticker, Revista ou Feed. Cada layout se adapta ao estilo da sua marca e destaca seu conteúdo.
Não é necessária codificação
Basta colar o código no seu sítio Web Joomla. Não são necessários plugins ou configurações técnicas.
Design amigo do telemóvel
Cada widget é responsivo por defeito, pelo que os seus feeds ficam perfeitos em sites Joomla para computador, tablet e telemóvel.
Ferramentas para organizar e controlar os seus feeds
Pacotes
Combina vários feeds RSS num único fluxo. Perfeito para seguir conteúdos de diferentes fontes num único local.
Colecções
Faça a curadoria manual de publicações e transforme-as num widget personalizado. Ideal para criar páginas temáticas, centros de recursos ou destaques da marca.
Filtros
Oculte mensagens sem imagens, remova duplicados ou utilize filtros de palavras-chave (lista branca/lista negra) para apresentar exatamente o que pretende.
O que os utilizadores adoram no RSS.app
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.