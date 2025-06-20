Adicione notícias e feeds sociais ao seu site Joomla

Incorporar feeds de notícias dinâmicos no Joomla com RSS.app

Crie um site Joomla mais dinâmico com os widgets responsivos do RSS.app. Adicione esses widgets ao seu site para mostrar o conteúdo mais recente atualizado automaticamente.Escolha exibir notícias relevantes do setor ou as últimas tendências de moda ou ações no seu site Joomla. Você pode criar um widget a partir de quase qualquer site e personalizar completamente o widget para combinar com o seu tema.Não é necessário nenhum conhecimento de codificação. Basta colar o iframe do widget ou o trecho de código JavaScript no seu site Joomla e pronto! A integração Joomla e RSS.app é a melhor maneira de exibir novos conteúdos no seu site.