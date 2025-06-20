Aggiungere notizie e feed sociali al vostro sito web Joomla

Incorporare feed di notizie dinamici in Joomla con RSS.app

Create un sito Joomla più dinamico con i widget reattivi di RSS.app. Aggiungete questi widget al vostro sito web per mostrare gli ultimi contenuti aggiornati automaticamente.Scegliete di visualizzare le notizie rilevanti del settore o le ultime tendenze della moda o delle azioni sul vostro sito web Joomla. Potete creare un widget da quasi tutti i siti web e personalizzarlo completamente per adattarlo al vostro tema.Non sono necessarie conoscenze di codifica. Basta incollare l'iframe del widget o lo snippet di codice JavaScript sul vostro sito Joomla e il gioco è fatto! L'integrazione tra Joomla e RSS.app è il modo migliore per visualizzare nuovi contenuti sul vostro sito web.