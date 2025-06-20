Integrazioni
Joomla

Aggiungere notizie e feed sociali al vostro sito web Joomla

Mantenete il vostro sito attivo con i widget RSS ad aggiornamento automatico. Non è necessario alcun codice, basta copiare e incollare.

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Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
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Incorporare feed di notizie dinamici in Joomla con RSS.app

Create un sito Joomla più dinamico con i widget reattivi di RSS.app. Aggiungete questi widget al vostro sito web per mostrare gli ultimi contenuti aggiornati automaticamente.

Scegliete di visualizzare le notizie rilevanti del settore o le ultime tendenze della moda o delle azioni sul vostro sito web Joomla. Potete creare un widget da quasi tutti i siti web e personalizzarlo completamente per adattarlo al vostro tema.

Non sono necessarie conoscenze di codifica. Basta incollare l'iframe del widget o lo snippet di codice JavaScript sul vostro sito Joomla e il gioco è fatto! L'integrazione tra Joomla e RSS.app è il modo migliore per visualizzare nuovi contenuti sul vostro sito web.

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Joomla è un CMS per chi ha competenze di base nella creazione di siti web. Utilizzate RSS.app per mostrare contenuti personalizzati ai vostri visitatori.

Come aggiungere i feed RSS a Joomla

1
Generare il proprio feed in RSS.app

Incollate qualsiasi blog, notizia o link sociale nel Generatore RSS. Creeremo immediatamente un feed pronto all'uso.

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2
Scegliete lo stile del vostro widget

Aprite la scheda Widget in RSS.app e selezionate l'aspetto del vostro feed: News Wall, List, Carousel, Imageboard, TIcker, Magazine o Feed.

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3
Personalizzare il design

Fare clic su "Personalizza" per regolare i colori, i caratteri, il numero di post e altro ancora. Abbinate il widget allo stile del vostro sito web.

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4
Copiare e incollare il codice incorporato

Fate clic su "Aggiungi al sito web" e copiate il codice JavaScript o iFrame. Incollatelo nel vostro sito Wix e il gioco è fatto!

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Tutto quello che volete in un widget RSS

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Aggiornamento automatico dei contenuti

Mantenete il vostro sito web fresco senza aggiornamenti manuali. I widget si aggiornano ogni 15-60 minuti, a seconda del vostro piano.

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Layout multipli

Scegliete tra News Wall, List, Carousel, Imageboard, Ticker, Magazine o Feed. Ogni layout si adatta allo stile del vostro marchio e mette in risalto i vostri contenuti.

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Non è necessaria la codifica

Basta incollare il codice nel vostro sito web Joomla. Non sono necessari plugin o configurazioni tecniche.

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Design compatibile con i dispositivi mobili

Ogni widget è reattivo per impostazione predefinita, in modo che i vostri feed appaiano perfetti sui siti Joomla per desktop, tablet e dispositivi mobili.

Strumenti per organizzare e controllare i feed

Fardelli

Combina più feed RSS in un unico flusso. Perfetto per seguire i contenuti di diverse fonti in un unico luogo.

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Collezioni

Curate manualmente i post e trasformateli in un widget personalizzato. Ideale per creare pagine a tema, hub di risorse o punti di forza del marchio.

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Filtri

Nascondete i post senza immagini, rimuovete i duplicati o utilizzate i filtri per parole chiave (whitelist/blacklist) per visualizzare esattamente ciò che desiderate.

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Recensioni

Cosa amano gli utenti di RSS.app

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Domande frequenti

Come faccio ad aggiungere i feed RSS al mio sito web?
Dopo aver generato un feed, scegliete uno stile di widget e fate clic su "Aggiungi al sito web". Copiate lo snippet che vi forniamo, incollatelo nel vostro sito e il widget apparirà subito.
Con quale frequenza si aggiorna il widget?
Il widget si aggiorna automaticamente. Vedrete i nuovi post ogni 15-60 minuti, a seconda del vostro piano.
Devo fare qualche operazione di codifica?
No, non c'è bisogno di scrivere una riga. Non è necessario scrivere una sola riga. Basta copiare il codice embed e incollarlo nel vostro sito Joomla.
Posso utilizzare RSS.app con qualsiasi costruttore di siti web?
Sì, ma alcuni costruttori (come Wix o Webflow) potrebbero chiedervi di aggiornare il vostro piano per consentire gli embed personalizzati. Assicuratevi che il vostro sito supporti i blocchi HTML o iFrame.
Supportate JavaScript e iFrame embed?
Sì, supportiamo entrambi. Potete scegliere JavaScript o iFrame, a seconda di ciò che consente il vostro costruttore di siti web.

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