Fügen Sie Nachrichten und soziale Feeds zu Ihrer Joomla-Website hinzu

Dynamische Newsfeeds in Joomla einbetten mit RSS.app

Erstellen Sie eine dynamischere Joomla-Website mit reaktionsfähigen Widgets von RSS.app. Fügen Sie diese Widgets zu Ihrer Website hinzu, um die neuesten automatisch aktualisierten Inhalte zu präsentieren.Wählen Sie, ob Sie relevante Branchennachrichten oder die neuesten Mode- oder Aktientrends auf Ihrer Joomla-Website anzeigen möchten. Sie können ein Widget von fast jeder Website erstellen und das Widget vollständig an Ihr Thema anpassen.Es sind keine Programmierkenntnisse erforderlich. Fügen Sie einfach den Widget-iframe oder den JavaScript-Code-Schnipsel in Ihre Joomla-Website ein, und das war's! Die Integration von Joomla und RSS.app ist der beste Weg, um neue Inhalte auf Ihrer Website anzuzeigen.