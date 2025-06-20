Fügen Sie Nachrichten und soziale Feeds zu Ihrer Joomla-Website hinzu
Halten Sie Ihre Website mit automatisch aktualisierten RSS-Widgets auf dem Laufenden. Kein Programmieren erforderlich, einfach kopieren und einfügen.Jetzt loslegen
Dynamische Newsfeeds in Joomla einbetten mit RSS.app
Erstellen Sie eine dynamischere Joomla-Website mit reaktionsfähigen Widgets von RSS.app. Fügen Sie diese Widgets zu Ihrer Website hinzu, um die neuesten automatisch aktualisierten Inhalte zu präsentieren.Wählen Sie, ob Sie relevante Branchennachrichten oder die neuesten Mode- oder Aktientrends auf Ihrer Joomla-Website anzeigen möchten. Sie können ein Widget von fast jeder Website erstellen und das Widget vollständig an Ihr Thema anpassen.Es sind keine Programmierkenntnisse erforderlich. Fügen Sie einfach den Widget-iframe oder den JavaScript-Code-Schnipsel in Ihre Joomla-Website ein, und das war's! Die Integration von Joomla und RSS.app ist der beste Weg, um neue Inhalte auf Ihrer Website anzuzeigen.
Wie man RSS-Feeds zu Joomla hinzufügt
Generieren Sie Ihren Feed in RSS.app
Fügen Sie einen beliebigen Blog-, Nachrichten- oder sozialen Link in den RSS-Generator ein. Wir erstellen sofort einen einsatzbereiten Feed.
Wählen Sie Ihren Widget-Stil
Öffnen Sie die Registerkarte Widgets in RSS.app und wählen Sie aus, wie Ihr Feed aussehen soll: News Wall, Liste, Karussell, Imageboard, TIcker, Magazin oder Feed.
Anpassen des Designs
Klicken Sie auf "Anpassen", um die Farben, Schriftarten, Anzahl der Beiträge und vieles mehr anzupassen. Passen Sie das Widget an den Stil Ihrer Website an.
Kopieren und Einfügen des Einbettungscodes
Klicken Sie auf "Zur Website hinzufügen" und kopieren Sie den JavaScript- oder iFrame-Code. Fügen Sie ihn in Ihre Wix-Website ein und fertig!
Alles, was Sie von einem RSS-Widget erwarten
Automatisch aktualisierte Inhalte
Halten Sie Ihre Website ohne manuelle Aktualisierungen frisch. Widgets werden je nach Tarif alle 15 bis 60 Minuten aktualisiert.
Mehrere Layouts
Wählen Sie zwischen News Wall, Liste, Karussell, Imageboard, Ticker, Magazin oder Feed. Jedes Layout passt sich an Ihren Markenstil an und hebt Ihre Inhalte hervor.
Keine Kodierung erforderlich
Fügen Sie den Code einfach in Ihre Joomla-Website ein. Keine Plugins oder technische Einrichtung erforderlich.
Handy-freundliches Design
Jedes Widget ist standardmäßig responsive, so dass Ihre Feeds auf Desktop-, Tablet- und mobilen Joomla-Seiten perfekt aussehen.
Tools zum Organisieren und Kontrollieren Ihrer Feeds
Bündel
Kombinieren Sie mehrere RSS-Feeds in einem Stream. Perfekt, um Inhalte aus verschiedenen Quellen an einem Ort zu verfolgen.
Sammlungen
Kuratieren Sie Beiträge manuell und verwandeln Sie sie in ein benutzerdefiniertes Widget. Ideal für die Erstellung von Themenseiten, Ressourcen-Hubs oder Marken-Highlights.
Filter
Blenden Sie Beiträge ohne Bilder aus, entfernen Sie Duplikate, oder verwenden Sie Schlüsselwortfilter (Whitelist/Blacklist), um genau das anzuzeigen, was Sie wollen.
Was die Benutzer an RSS.app schätzen
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.