Integrationen
Joomla

Fügen Sie Nachrichten und soziale Feeds zu Ihrer Joomla-Website hinzu

Halten Sie Ihre Website mit automatisch aktualisierten RSS-Widgets auf dem Laufenden. Kein Programmieren erforderlich, einfach kopieren und einfügen.

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Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
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Dynamische Newsfeeds in Joomla einbetten mit RSS.app

Erstellen Sie eine dynamischere Joomla-Website mit reaktionsfähigen Widgets von RSS.app. Fügen Sie diese Widgets zu Ihrer Website hinzu, um die neuesten automatisch aktualisierten Inhalte zu präsentieren.

Wählen Sie, ob Sie relevante Branchennachrichten oder die neuesten Mode- oder Aktientrends auf Ihrer Joomla-Website anzeigen möchten. Sie können ein Widget von fast jeder Website erstellen und das Widget vollständig an Ihr Thema anpassen.

Es sind keine Programmierkenntnisse erforderlich. Fügen Sie einfach den Widget-iframe oder den JavaScript-Code-Schnipsel in Ihre Joomla-Website ein, und das war's! Die Integration von Joomla und RSS.app ist der beste Weg, um neue Inhalte auf Ihrer Website anzuzeigen.

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Joomla ist ein CMS für Menschen, die über grundlegende Kenntnisse zur Erstellung von Websites verfügen. Verwenden Sie RSS.app, um Ihren Besuchern individuelle Inhalte zu präsentieren.

Wie man RSS-Feeds zu Joomla hinzufügt

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Generieren Sie Ihren Feed in RSS.app

Fügen Sie einen beliebigen Blog-, Nachrichten- oder sozialen Link in den RSS-Generator ein. Wir erstellen sofort einen einsatzbereiten Feed.

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Wählen Sie Ihren Widget-Stil

Öffnen Sie die Registerkarte Widgets in RSS.app und wählen Sie aus, wie Ihr Feed aussehen soll: News Wall, Liste, Karussell, Imageboard, TIcker, Magazin oder Feed.

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Anpassen des Designs

Klicken Sie auf "Anpassen", um die Farben, Schriftarten, Anzahl der Beiträge und vieles mehr anzupassen. Passen Sie das Widget an den Stil Ihrer Website an.

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Kopieren und Einfügen des Einbettungscodes

Klicken Sie auf "Zur Website hinzufügen" und kopieren Sie den JavaScript- oder iFrame-Code. Fügen Sie ihn in Ihre Wix-Website ein und fertig!

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Alles, was Sie von einem RSS-Widget erwarten

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Automatisch aktualisierte Inhalte

Halten Sie Ihre Website ohne manuelle Aktualisierungen frisch. Widgets werden je nach Tarif alle 15 bis 60 Minuten aktualisiert.

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Mehrere Layouts

Wählen Sie zwischen News Wall, Liste, Karussell, Imageboard, Ticker, Magazin oder Feed. Jedes Layout passt sich an Ihren Markenstil an und hebt Ihre Inhalte hervor.

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Keine Kodierung erforderlich

Fügen Sie den Code einfach in Ihre Joomla-Website ein. Keine Plugins oder technische Einrichtung erforderlich.

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Handy-freundliches Design

Jedes Widget ist standardmäßig responsive, so dass Ihre Feeds auf Desktop-, Tablet- und mobilen Joomla-Seiten perfekt aussehen.

Tools zum Organisieren und Kontrollieren Ihrer Feeds

Bündel

Kombinieren Sie mehrere RSS-Feeds in einem Stream. Perfekt, um Inhalte aus verschiedenen Quellen an einem Ort zu verfolgen.

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Sammlungen

Kuratieren Sie Beiträge manuell und verwandeln Sie sie in ein benutzerdefiniertes Widget. Ideal für die Erstellung von Themenseiten, Ressourcen-Hubs oder Marken-Highlights.

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Filter

Blenden Sie Beiträge ohne Bilder aus, entfernen Sie Duplikate, oder verwenden Sie Schlüsselwortfilter (Whitelist/Blacklist), um genau das anzuzeigen, was Sie wollen.

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Bewertungen

Was die Benutzer an RSS.app schätzen

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Häufig gestellte Fragen

Wie füge ich RSS-Feeds zu meiner Website hinzu?
Nachdem Sie einen Feed erstellt haben, wählen Sie einen Widget-Stil und klicken Sie auf "Zur Website hinzufügen". Kopieren Sie das Snippet, das wir Ihnen zur Verfügung stellen, fügen Sie es in Ihre Website ein, und das Widget erscheint sofort.
Wie oft wird das Widget aktualisiert?
Das Widget aktualisiert sich automatisch. Sie sehen neue Beiträge alle 15 bis 60 Minuten, je nach Ihrem Plan.
Muss ich etwas programmieren?
Nein, nein. Sie brauchen keine einzige Zeile zu schreiben. Kopieren Sie einfach den Einbettungscode und fügen Sie ihn in Ihre Joomla-Website ein.
Kann ich RSS.app mit jedem Website-Baukasten verwenden?
Ja, aber einige Anbieter (z. B. Wix oder Webflow) verlangen möglicherweise ein Upgrade Ihres Pakets, um benutzerdefinierte Einbettungen zu ermöglichen. Stellen Sie einfach sicher, dass Ihre Website HTML- oder iFrame-Blöcke unterstützt.
Unterstützen Sie JavaScript und iFrame-Einbettungen?
Ja, wir unterstützen beides. Sie können JavaScript oder iFrame wählen, je nachdem, was Ihr Website-Builder erlaubt.

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