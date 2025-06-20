統合
Joomla

Joomlaのウェブサイトにニュース＆ソーシャルフィードを追加する

自動更新のRSSウィジェットであなたのサイトを魅力的に保ちましょう。コーディング不要で、コピー＆ペーストするだけ。

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何千もの企業に信頼され、利用されている
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

RSS.appでJoomlaにダイナミックニュースフィードを埋め込む

RSS.appのレスポンシブウィジェットで、よりダイナミックなJoomlaウェブサイトを作成しましょう。

これらのウィジェットをウェブサイトに追加して、自動的に更新される最新のコンテンツを表示します。

Joomlaのウェブサイトに関連する業界ニュース、または最新のファッションや株式のトレンドを表示することを選択します。ほぼすべてのウェブサイトからウィジェットを作成し、テーマに合わせてウィジェットを完全にカスタマイズできます。

コーディングの知識は必要ありません。ウィジェットのiframeまたはJavaScriptコードスニペットをJoomlaウェブサイトに貼り付けるだけです！JoomlaとRSS.appの統合は、ウェブサイトに新しいコンテンツを表示する最良の方法です。

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Joomlaは、基本的なウェブサイト作成スキルをお持ちの方向けのCMSです。RSS.appを使って、カスタマイズしたコンテンツを訪問者に紹介しましょう。

JoomlaにRSSフィードを追加する方法

1
RSS.appでフィードを生成する

ブログ、ニュース、ソーシャルリンクをRSSジェネレーターに貼り付けてください。すぐに使えるフィードを作成します。

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2
ウィジェットのスタイルを選択する

RSS.appのウィジェットタブを開き、フィードの表示方法を選択します：ニュースウォール、リスト、カルーセル、イメージボード、ティッカー、マガジン、フィード。

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3
デザインのカスタマイズ

カスタマイズ」をクリックして、色、フォント、投稿数などを調整してください。ウィジェットをあなたのウェブサイトのスタイルに合わせてください。

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4
埋め込みコードをコピー＆ペーストする

ウェブサイトに追加」をクリックし、JavaScriptまたはiFrameコードをコピーします。Wixサイトに貼り付けて完了です！

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RSSウィジェットに求めるものすべて

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コンテンツの自動更新

手動で更新することなく、ウェブサイトを常に新鮮に保ちます。ウィジェットはプランによって15分から60分ごとに更新されます。

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複数のレイアウト

ニュースウォール、リスト、カルーセル、イメージボード、ティッカー、マガジン、フィードからお選びください。それぞれのレイアウトはあなたのブランドスタイルに適応し、コンテンツを際立たせます。

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コーディング不要

Joomlaのウェブサイトにコードを貼り付けるだけです。プラグインや技術的な設定は必要ありません。

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モバイルフレンドリーデザイン

すべてのウィジェットはデフォルトでレスポンシブなので、フィードはデスクトップ、タブレット、モバイルJoomlaサイトで完璧に表示されます。

フィードを整理・管理するツール

バンドル

複数のRSSフィードを1つのストリームに統合。異なるソースからのコンテンツを一箇所で追跡するのに最適です。

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コレクション

投稿を手動でキュレートしてカスタムウィジェットに。テーマページ、リソースハブ、ブランドハイライトの作成に最適です。

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フィルター

画像のない投稿を非表示にしたり、重複を削除したり、キーワードフィルター（ホワイトリスト/ブラックリスト）を使用して、必要なものを正確に表示します。

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レビュー

ユーザーがRSS.appを気に入っている点

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

よくある質問

ウェブサイトにRSSフィードを追加するには？
フィードを生成した後、ウィジェットのスタイルを選択し、"ウェブサイトに追加 "をクリックします。ウィジェットはすぐに表示されます。
ウィジェットの更新頻度は？
ウィジェットは自動的に更新されます。プランにもよりますが、15分から60分ごとに新しい投稿が表示されます。
コーディングは必要ですか？
いや。一行も書く必要はありません。埋め込みコードをコピーして、あなたのJoomlaサイトに貼り付けるだけです。
どのウェブサイトビルダーでもRSS.appを使用できますか？
はい。ただし、一部のビルダー（WixやWebflowなど）では、カスタム埋め込みを許可するプランにアップグレードするよう求められる場合があります。あなたのサイトがHTMLまたはiFrameブロックをサポートしていることを確認してください。
JavaScriptとiFrameの埋め込みに対応していますか？
はい。あなたのウェブサイトビルダーが何を許可するかによって、JavaScriptまたはiFrameを選択することができます。

RSS.appを使用してサイトを新鮮に保ち、更新している何千人ものJoomlaユーザーに加わりましょう。

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