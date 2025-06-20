Integrações
Shopify

Adicionar notícias e feeds sociais à sua loja Shopify

Mantenha a sua loja actualizada com widgets RSS de atualização automática. Não é necessário codificar, basta copiar e colar.

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Confiável e utilizado por milhares de empresas
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Adicionar feeds ao Shopify usando RSS.app

A integração com o Shopify permite-lhe apresentar as últimas notícias do sector diretamente na sua loja sem qualquer conhecimento de programação. Incorporar notícias às suas páginas de destino ou ao seu blog.

RSS.app é a maneira mais rápida de gerar novos conteúdos e a maneira mais fácil de incorporar esse conteúdo na sua loja Shopify. Exibir widgets de notícias relacionados à sua marca ajuda seus clientes a confiar em você e mantém sua marca confiável.

Widgets podem ser adicionados em qualquer lugar do seu site da Shopify. Tudo o que você precisa fazer é copiar e colar o código do widget. A integração perfeita fornece feeds de atualização automática que mantêm seus clientes informados.

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O Shopify é um site de comércio eletrónico que permite o crescimento de pequenas empresas. Utilize a RSS.app com a Shopify para anunciar produtos e expandir a sua marca.

Como adicionar feeds RSS ao Shopify

1
Gerar o seu feed em RSS.app

Cole qualquer blogue, notícia ou link social no Gerador de RSS. Nós criaremos instantaneamente um feed pronto para uso.

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2
Escolha o seu estilo de widget

Abra o separador Widgets em RSS.app e selecione o aspeto do seu feed: Mural de notícias, Lista, Carrossel, Quadro de imagens, TIcker, Revista ou Feed.

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3
Personalizar o design

Clique em "Personalizar" para ajustar as cores, os tipos de letra, o número de publicações e muito mais. Combine o widget com o estilo do seu site.

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4
Copiar e colar o código de incorporação

Clique em "Adicionar ao site" e copie o código JavaScript ou iFrame. Cole-o no seu site Wix e já está!

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Tudo o que deseja num widget RSS

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Atualização automática de conteúdos

Mantenha o seu sítio Web atualizado sem actualizações manuais. Os widgets são actualizados a cada 15 a 60 minutos, dependendo do seu plano.

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Vários layouts

Escolha entre Mural de notícias, Lista, Carrossel, Quadro de imagens, Ticker, Revista ou Feed. Cada layout se adapta ao estilo da sua marca e destaca seu conteúdo.

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Não é necessária codificação

Basta copiar e colar o código no Shopify. Não são necessários plugins ou programadores.

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Design amigo do telemóvel

Todos os widgets são responsivos por defeito, pelo que o seu widget fica perfeito no computador, tablet e telemóvel.

Ferramentas para organizar e controlar os seus feeds

Pacotes

Combine vários feeds num único widget. Perfeito para misturar publicações de blogues, notícias e actualizações sociais num único fluxo.

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Colecções

Organize posts selecionados num widget personalizado. Ótimo para destacar tópicos específicos ou promoções sazonais.

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Filtros

Controle o seu conteúdo: oculte mensagens sem imagens, remova duplicados ou utilize filtros de palavras-chave (lista branca/lista negra) para apresentar exatamente o que interessa.

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Comentários

O que os utilizadores adoram no RSS.app

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Perguntas mais frequentes

Como é que adiciono feeds RSS ao meu sítio Web?
Depois de gerar um feed, escolha um estilo de widget e clique em "Adicionar ao site". Copie o snippet que lhe fornecemos, cole-o no seu site e o widget aparecerá imediatamente.
Com que frequência é que o widget é atualizado?
O widget actualiza-se automaticamente. Verá novas mensagens a cada 15 a 60 minutos, dependendo do seu plano.
Tenho de fazer alguma codificação?
Não. Não precisa de escrever uma única linha. Basta copiar o código de incorporação e colá-lo no Shopify.
Posso utilizar a RSS.app com qualquer construtor de sítios Web?
Sim, mas alguns construtores (como o Wix ou o Webflow) podem pedir-lhe que actualize o seu plano para permitir incorporações personalizadas. Certifique-se apenas de que o seu sítio suporta blocos HTML ou iFrame.
Suporta JavaScript e iFrame embeds?
Sim, suportamos ambos. Pode escolher JavaScript ou iFrame, dependendo do que o seu construtor de sítios Web permitir.

Junte-se a milhares de utilizadores da Shopify que utilizam o RSS.app para manter as suas lojas frescas e actualizadas.

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