Aggiungere notizie e feed sociali al negozio Shopify

Aggiungere feed a Shopify utilizzando RSS.app

L'integrazione con Shopify vi permette di mostrare le ultime notizie del settore direttamente sul vostro negozio senza alcuna conoscenza di codifica. Incorporare le notizie nelle vostre pagine di destinazione o nel vostro blog.RSS.app è il modo più rapido per generare nuovi contenuti e il modo più semplice per incorporarli nel vostro negozio Shopify. La visualizzazione di widget di notizie relative al vostro marchio aiuta i vostri clienti a fidarsi di voi e a mantenere il vostro marchio affidabile.I widget possono essere aggiunti in qualsiasi punto del vostro sito Shopify. È sufficiente copiare e incollare il codice del widget. La perfetta integrazione fornisce feed di aggiornamento automatico che mantengono i clienti informati.