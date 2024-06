Il nostro sistema trasforma senza problemi i contenuti dei feed RSS in formato HTML, garantendo un'integrazione armoniosa con il vostro sito web.

È possibile personalizzare la visualizzazione dei contenuti. È possibile scegliere il layout, lo stile e altri elementi di design per adattarlo perfettamente al design del proprio sito web.

Il sistema controlla regolarmente i feed RSS alla ricerca di nuovi contenuti e aggiorna automaticamente il vostro sito web. In questo modo il vostro sito viene mantenuto aggiornato senza interventi manuali

Filtri avanzati

Se lo desiderate, potete applicare dei filtri avanzati per curare i contenuti visualizzati sul vostro sito web. In questo modo è possibile mettere in evidenza articoli o post specifici.