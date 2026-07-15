Bot da YouTube a Telegram: condivisione automatica dei video all'istante
Pubblicate automaticamente nuovi video di YouTube sul vostro canale, gruppo o argomento di Telegram. Monitorate qualsiasi canale, playlist o ricerca di YouTube e condividete gli aggiornamenti in tempo reale. Non è necessario alcun codice.
Integrazione con YouTube
Creare un feed RSS da qualsiasi canale, playlist o query di ricerca di YouTube.
Post automatico su Telegram
Ogni nuovo video viene inviato automaticamente al vostro canale, gruppo o argomento di Telegram.
Perché scegliere il bot da YouTube a Telegram?
Pubblicazione automatica 24/7
Non perdetevi mai un video. Il vostro bot monitora YouTube 24 ore su 24 e pubblica automaticamente nuovi contenuti su Telegram.
Filtrare ciò che si condivide
Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.
Lancio in pochi minuti
Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.
Come impostare il bot da YouTube a Telegram
Collegare YouTube1
Inserite l'URL di un canale YouTube, una playlist o una query di ricerca. Creeremo automaticamente un feed RSS.
Connettersi a Telegram2
Aggiungete il nostro bot al vostro canale, gruppo o argomento di Telegram con un solo clic. Non sono necessari token.
Godetevi l'automazione3
I nuovi video appaiono automaticamente su Telegram. Personalizzate i filtri, la formattazione e la programmazione secondo le vostre esigenze.
Integrazione di YouTube e Telegram
Il modo più semplice per condividere automaticamente i video di YouTube su Telegram. Affidato da creatori di contenuti, educatori e team di marketing di tutto il mondo.
Potenti funzioni per l'automazione da YouTube a Telegram
Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di video tra YouTube e Telegram.
Aggiornamenti in tempo reale
I feed si aggiornano ogni 15 minuti. I nuovi video vengono pubblicati su Telegram entro pochi secondi dal rilevamento.
Filtri intelligenti per le parole chiave
Includete o escludete i video per parola chiave, titolo o durata. Condividete solo ciò che interessa al vostro pubblico.
Formattazione personalizzata dei messaggi
Controllate il modo in cui i video appaiono in Telegram. Aggiungete testo personalizzato, miniature, pulsanti e formattazione ricca.
Supporto multicanale
Inviate video a più canali, gruppi o argomenti di Telegram da un unico feed.
Guardate YouTube a Telegram in azione
Chi usa il bot da YouTube a Telegram?
Creatori di contenuti e YouTubers
Condividete automaticamente i vostri video con i fan su Telegram. Fate crescere il vostro pubblico su tutte le piattaforme senza sforzo.
Comunità educative
Tenete aggiornato il vostro gruppo Telegram con contenuti didattici, esercitazioni e video di corsi in modo automatico.
Aziende e team di marketing
Condividete demo di prodotti, webinar e video promozionali direttamente sui canali dei clienti o dei team.
Domande frequenti: Bot da YouTube a Telegram
Volete automatizzare ancora di più?
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