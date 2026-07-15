Bot
YouTube to Telegram Bot
Bot di automazione

Bot da YouTube a Telegram: condivisione automatica dei video all'istante

Pubblicate automaticamente nuovi video di YouTube sul vostro canale, gruppo o argomento di Telegram. Monitorate qualsiasi canale, playlist o ricerca di YouTube e condividete gli aggiornamenti in tempo reale. Non è necessario alcun codice.

Integrazione con YouTube

Creare un feed RSS da qualsiasi canale, playlist o query di ricerca di YouTube.

connected line
Post automatico su Telegram

Ogni nuovo video viene inviato automaticamente al vostro canale, gruppo o argomento di Telegram.

Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Perché scegliere il bot da YouTube a Telegram?

Pubblicazione automatica 24/7
Pubblicazione automatica 24/7

Non perdetevi mai un video. Il vostro bot monitora YouTube 24 ore su 24 e pubblica automaticamente nuovi contenuti su Telegram.

Filtrare ciò che si condivide
Filtrare ciò che si condivide

Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.

Lancio in pochi minuti
Lancio in pochi minuti

Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.

Come impostare il bot da YouTube a Telegram

stepsStep1Title

Collegare YouTube

1

Inserite l'URL di un canale YouTube, una playlist o una query di ricerca. Creeremo automaticamente un feed RSS.

stepsStep2Title

Connettersi a Telegram

2

Aggiungete il nostro bot al vostro canale, gruppo o argomento di Telegram con un solo clic. Non sono necessari token.

stepsStep3Title

Godetevi l'automazione

3

I nuovi video appaiono automaticamente su Telegram. Personalizzate i filtri, la formattazione e la programmazione secondo le vostre esigenze.

Crea ora il tuo bot →
Integrazione di YouTube e Telegram

Il modo più semplice per condividere automaticamente i video di YouTube su Telegram. Affidato da creatori di contenuti, educatori e team di marketing di tutto il mondo.

Potenti funzioni per l'automazione da YouTube a Telegram

Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di video tra YouTube e Telegram.

benefitsCard1Title

Aggiornamenti in tempo reale

I feed si aggiornano ogni 15 minuti. I nuovi video vengono pubblicati su Telegram entro pochi secondi dal rilevamento.

benefitsCard2Title

Filtri intelligenti per le parole chiave

Includete o escludete i video per parola chiave, titolo o durata. Condividete solo ciò che interessa al vostro pubblico.

benefitsCard3Title

Formattazione personalizzata dei messaggi

Controllate il modo in cui i video appaiono in Telegram. Aggiungete testo personalizzato, miniature, pulsanti e formattazione ricca.

benefitsCard4Title

Supporto multicanale

Inviate video a più canali, gruppi o argomenti di Telegram da un unico feed.

Guardate YouTube a Telegram in azione

Nuovo video caricato
Nuovo video caricato
Automatizzato
Condiviso in Telegram all'istante
Condiviso in Telegram all'istante

Chi usa il bot da YouTube a Telegram?

Creatori di contenuti e YouTubers
Creatori di contenuti e YouTubers

Condividete automaticamente i vostri video con i fan su Telegram. Fate crescere il vostro pubblico su tutte le piattaforme senza sforzo.

Comunità educative
Comunità educative

Tenete aggiornato il vostro gruppo Telegram con contenuti didattici, esercitazioni e video di corsi in modo automatico.

Aziende e team di marketing
Aziende e team di marketing

Condividete demo di prodotti, webinar e video promozionali direttamente sui canali dei clienti o dei team.

Domande frequenti: Bot da YouTube a Telegram

Come faccio a collegare YouTube a Telegram?
È sufficiente inserire l'URL di un canale YouTube, una playlist o una query di ricerca. RSS.app crea automaticamente un feed RSS. Quindi aggiungete il nostro bot Telegram al vostro canale con un solo clic. L'intera configurazione richiede circa 2 minuti.
Il bot da YouTube a Telegram è gratuito?
Sì! Offriamo un piano gratuito che include le funzioni di automazione di base. I piani premium sbloccano filtri avanzati, velocità di aggiornamento, formattazione personalizzata e assistenza prioritaria.
Con quale frequenza il bot controlla la presenza di nuovi video?
Il nostro bot controlla la presenza di nuovi video ogni 15 minuti su tutti i piani. Quando viene rilevato un nuovo video, viene pubblicato sul vostro canale Telegram in pochi secondi.
Posso filtrare i video che vengono pubblicati su Telegram?
Assolutamente! Utilizzate i filtri per parole chiave per includere o escludere i video in base al titolo, alla descrizione o alla durata. È possibile filtrare anche per tipo di video (normali, corti, live stream).
Posso personalizzare la visualizzazione dei video in Telegram?
Sì! Personalizzate il formato dei messaggi, compresi titolo, descrizione, miniature e link. Aggiungere testo personalizzato prima o dopo ogni video. Abilitare o disabilitare i rich embed.
Funziona con i canali, le playlist e le ricerche di YouTube?
Sì, il nostro bot supporta tutti i tipi di contenuti di YouTube: canali, playlist, query di ricerca e persino serie video specifiche o flussi live.
Altre integrazioni

Volete automatizzare ancora di più?

Esplora altre potenti opzioni di automazione per il tuo flusso di lavoro

Feed RSS to Bot di Telegram
Impostare l'integrazione
Notizie di Google to Bot di Telegram
Impostare l'integrazione
TikTok to Bot di Telegram
Impostare l'integrazione
YouTube to Bot di Telegram
Impostare l'integrazione
🚀Iniziare gratis

Siete pronti ad automatizzare i vostri contenuti?

Unisciti agli oltre 10.000 team che risparmiano ore ogni settimana grazie alla condivisione automatica dei contenuti. Create il vostro primo bot in pochi minuti.

Configurazione in 2 minuti
Non è richiesta alcuna codifica
Frequenza di aggiornamento di 15 minuti

Non è richiesta la carta di credito - Piano gratuito disponibile