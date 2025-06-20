Post automatici su Discord, Slack e Telegram

Collegate qualsiasi feed RSS, Twitter/X, YouTube, Instagram o TikTok ai vostri canali. I nuovi post appaiono automaticamente. Affidato da oltre 10.000 team di marketing in tutto il mondo.

Iniziare subito
Configurazione in 2 minuti
Non è richiesto alcun codice
Aggiornamenti ogni 15 minuti
headerTitle
Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Perché i team amano RSS.app

Automazione affidabile che funziona e basta. Non sono necessari sviluppatori.

benefitsCard1Title

Sempre acceso, sempre in funzione

I vostri bot monitorano le fonti 24/7/365. I nuovi contenuti vengono pubblicati automaticamente, anche mentre voi dormite.

benefitsCard2Title

Aggiornamenti rapidi in 15 minuti

I feed si aggiornano ogni 15 minuti. Siate tra i primi a condividere le ultime notizie e i contenuti di tendenza.

benefitsCard3Title

Controllo completo

Filtrate per parole chiave, impostate orari di pubblicazione, personalizzate ogni messaggio. Condividete solo ciò che conta.

benefitsCard4Title

Nessun codice. Mai.

La configurazione visiva richiede 2 minuti. Collegate gli account con un solo clic. Non sono richieste competenze tecniche.

Qualsiasi sorgente → Qualsiasi canale

Generare feed RSS da qualsiasi sito web o profilo sociale, quindi inviare automaticamente a Discord, Telegram, Slack o e-mail.

Categories
All
Slack
Telegram
Discord
Email
Categories
All
Le integrazioni più popolari
X + Discordia

Invia nuovi messaggi X al tuo canale Discord

Aggiungi a Discord
Instagram + Discord

Inviare nuovi post di Instagram al proprio canale Discord

Aggiungi a Discord
RSS + Discord

Invio di nuovi aggiornamenti del feed RSS al vostro canale Discord

Aggiungi a Discord
YouTube + Discord

Inviare nuovi video di YouTube al proprio canale Discord

Aggiungi a Discord
TikTok + Discord

Inviare nuovi video TikTok al proprio canale Discord

Aggiungi a Discord
Google News + Discord

Invio di nuovi articoli di Google News nel canale Discord

Aggiungi a Discord
Facebook + Discord

Inviate i nuovi post di Facebook al vostro canale Discord

Aggiungi a Discord
Reddit + Discord

Pubblicare i nuovi post di Reddit sul proprio canale Discord

Aggiungi a Discord
LinkedIn + Discord

Inviare nuovi aggiornamenti di LinkedIn al proprio canale Discord

Aggiungi a Discord
X + Telegramma

Inviare nuovi messaggi X al proprio canale o gruppo Telegram

Aggiungi a Telegram
Instagram + Telegram

Inviare nuovi post di Instagram al proprio canale o gruppo Telegram

Aggiungi a Telegram
RSS + Telegramma

Inviare nuovi aggiornamenti del feed RSS al proprio canale o gruppo Telegram

Aggiungi a Telegram
YouTube + Telegram

Inviare nuovi video di YouTube al proprio canale o gruppo Telegram

Aggiungi a Telegram
TikTok + Telegram

Inviare nuovi video TikTok al proprio canale o gruppo Telegram

Aggiungi a Telegram
Google News + Telegram

Inviare nuovi articoli di Google News nel canale o gruppo Telegram

Aggiungi a Telegram
Facebook + Telegram

Inviare nuovi post di Facebook al proprio canale o gruppo Telegram

Aggiungi a Telegram
Reddit + Telegram

Pubblicare nuovi post di Reddit sul proprio canale o gruppo Telegram

Aggiungi a Telegram
LinkedIn + Telegram

Inviare nuovi aggiornamenti di LinkedIn al proprio canale o gruppo Telegram

Aggiungi a Telegram
X + Slack

Inviate i nuovi post di X al vostro canale Slack

Aggiungi a Slack
Instagram + Slack

Inviate i nuovi post di Instagram al vostro canale Slack

Aggiungi a Slack
RSS + Slack

Inviate gli aggiornamenti dei nuovi feed RSS al vostro canale Slack

Aggiungi a Slack
YouTube + Slack

Inviate i nuovi video di YouTube al vostro canale Slack

Aggiungi a Slack
TikTok + Slack

Inviare nuovi video TikTok al proprio canale Slack

Aggiungi a Slack
Google News + Slack

Inviare nuovi articoli di Google News nel canale Slack

Aggiungi a Slack
Facebook + Slack

Inviate i nuovi post di Facebook al vostro canale Slack

Aggiungi a Slack
Reddit + Slack

Pubblicare i nuovi post di Reddit sul proprio canale Slack

Aggiungi a Slack
LinkedIn + Slack

Inviate i nuovi aggiornamenti di LinkedIn al vostro canale Slack

Aggiungi a Slack
X + Email

Invia i nuovi messaggi di X alla tua e-mail

Aggiungi all'e-mail
Instagram + Email

Inviate i nuovi post di Instagram alla vostra e-mail

Aggiungi all'e-mail
RSS + Email

Invia nuovi aggiornamenti del feed RSS alla tua e-mail

Aggiungi all'e-mail
YouTube + Email

Inviate i nuovi video di YouTube alla vostra e-mail

Aggiungi all'e-mail
TikTok + Email

Invia i nuovi post di TikTok alla tua e-mail

Aggiungi all'e-mail
Google News + Email

Inviare nuovi articoli di Google News via e-mail

Aggiungi all'e-mail
Facebook + e-mail

Inviate i nuovi post di Facebook alla vostra e-mail

Aggiungi all'e-mail
Reddit + Email

Inviate i nuovi post di Reddit alla vostra e-mail

Aggiungi all'e-mail
LinkedIn + Email

Inviate i nuovi aggiornamenti di LinkedIn alla vostra e-mail

Aggiungi all'e-mail

Andare in onda in 3 semplici passi

stepsStep1Title

1. Scegliere la fonte

1

Feed RSS, Twitter/X, YouTube, Instagram, TikTok, Reddit, Facebook o Google News.

stepsStep2Title

2. Collegare il canale

2

Autorizzazione con un solo clic per Discord, Telegram o Slack. Oppure aggiungete semplicemente la vostra e-mail.

stepsStep3Title

3. Sedersi e rilassarsi

3

Il vostro bot pubblica automaticamente nuovi contenuti. Ogni 15 minuti. Per sempre.

Creare il primo bot →

Tutto ciò che serve per automatizzare i contenuti

featuresCard1Title

Filtri intelligenti per le parole chiave

Includete o escludete i post per parola chiave, hashtag o autore. Ottenere esattamente ciò che si desidera.

featuresCard2Title

Bellissimi ricami ricchi

Messaggi con immagini, titoli, descrizioni e link. Completamente personalizzabile per adattarsi al vostro stile.

featuresCard3Title

Digest giornalieri e settimanali

Accorpare gli aggiornamenti in riepiloghi programmati invece che in singoli post. Ridurre l'affaticamento da notifica.

featuresCard4Title

Destinazioni multiple

Inviare una fonte a molti canali. Contenuti diversi per pubblici diversi.

featuresCard5Title

Registri di consegna

Vedere esattamente cosa è stato pubblicato e quando. Trasparenza totale su ogni messaggio.

featuresCard6Title

Accesso API e Webhook

Create integrazioni personalizzate con la nostra API REST facile da usare per gli sviluppatori.

Casi d'uso più comuni

Squadre di marketing

Squadre di marketing

Condividere automaticamente i post del blog, le menzioni della stampa e i contenuti sociali su tutti i canali del team.

Gestori di comunità

Gestori di comunità

Mantenere attive le comunità Discord e Telegram con contenuti e aggiornamenti freschi.

Intelligenza competitiva

Intelligenza competitiva

Monitorare i blog dei concorrenti, le notizie e le tendenze del settore in tempo reale.

Ricerca e accademia

Ricerca e accademia

Seguite i feed di arXiv, PubMed e dei brevetti. Ricevere avvisi immediati sulle nuove pubblicazioni.

Recensioni

Cosa amano gli utenti di RSS.app

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Domande frequenti

Con quale frequenza vengono controllati gli aggiornamenti dei feed?
I feed vengono aggiornati ogni 15 minuti su tutti i piani. Quando vengono rilevati nuovi contenuti, vengono pubblicati sui vostri canali in pochi secondi.
Posso filtrare i contenuti che vengono pubblicati?
Sì! Utilizzate i filtri per parole chiave per includere o escludere i post. Filtrate per hashtag, autori, lunghezza dei contenuti e altro ancora.
Ho bisogno di competenze di codifica?
Niente affatto. La nostra interfaccia visiva rende semplice la configurazione. La maggior parte degli utenti crea il suo primo bot in meno di 2 minuti.
Posso personalizzare l'aspetto dei messaggi?
Assolutamente. Personalizzate titoli, descrizioni, immagini, colori e formattazione per adattarli al vostro marchio.
Quali sono le sorgenti e le destinazioni supportate?
Fonti: RSS, Twitter/X, Instagram, YouTube, TikTok, Reddit, Facebook, Google News. Destinazioni: Discord, Slack, Telegram, e-mail.
Come posso iniziare?
Registratevi, collegate la fonte e la destinazione e il vostro bot inizierà a pubblicare automaticamente. La maggior parte degli utenti è attiva in meno di 2 minuti.

Siete pronti ad automatizzare i vostri contenuti?

Unitevi a oltre 10.000 team che risparmiano ore ogni settimana. Create il vostro primo bot in pochi minuti.
Configurazione in 2 minuti
Non è richiesta alcuna codifica
Pubblicazione automatica 24/7
Iniziare subito →