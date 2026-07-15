Google News to Slack Bot: condivisione automatica delle notizie all'istante
Pubblicate automaticamente gli articoli di Google News nel vostro spazio di lavoro Slack. Monitorate qualsiasi argomento, parola chiave o fonte e condividete le ultime notizie con il vostro team in tempo reale.
Integrazione di Google News
Create un feed RSS da qualsiasi argomento, query di ricerca o fonte di notizie di Google News.
Post automatico su Slack
Ogni nuovo articolo viene inviato automaticamente al vostro canale Slack.
Perché scegliere il bot Google News to Slack?
Pubblicazione automatica 24/7
Non perdete mai le notizie dell'ultima ora. Il vostro bot monitora Google News 24 ore su 24 e pubblica automaticamente gli aggiornamenti su Slack.
Filtrare ciò che si condivide
Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.
Lancio in pochi minuti
Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.
Come impostare il bot Google News to Slack
Collegare Google News1
Inserite un qualsiasi argomento di Google News, una query di ricerca o un URL di origine. Verrà creato automaticamente un feed RSS.
Connettersi a Slack2
Aggiungete la nostra app Slack al vostro spazio di lavoro con un solo clic. Scegliete qualsiasi canale per la pubblicazione.
Godetevi l'automazione3
Gli articoli di notizie appaiono automaticamente in Slack. Personalizzate i filtri, la formattazione e le impostazioni di notifica.
Integrazione tra Google News e Slack
Il modo più semplice per condividere automaticamente Google News su Slack. Affidato a team di PR, analisti e aziende di tutto il mondo.
Potenti funzioni per l'automazione da Google News a Slack
Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di notizie tra Google News e Slack.
Aggiornamenti in tempo reale
I feed si aggiornano ogni 15 minuti. Le notizie dell'ultima ora vengono pubblicate su Slack entro pochi secondi dal loro rilevamento.
Filtri intelligenti per le parole chiave
Includete o escludete gli articoli per parola chiave, fonte o argomento. Condividete solo ciò che è rilevante per il vostro team.
Formattazione personalizzata dei messaggi
Controllate il modo in cui gli articoli appaiono in Slack. Personalizzate la formattazione con titoli, sommari e allegati ricchi.
Supporto multicanale
Inviate notizie a più canali Slack o spazi di lavoro da un unico feed.
Guarda Google News to Slack in azione
Chi usa il bot di Google News to Slack?
Team di PR e comunicazione
Monitorate le menzioni del marchio, le notizie sui concorrenti e la copertura del settore. Ricevete avvisi immediati nel canale del vostro team.
Team di ricerca e analisti
Seguite le notizie sul settore, gli aggiornamenti di mercato e le modifiche normative. Rimanete informati senza lasciare Slack.
Team esecutivi e di leadership
Ricevere aggiornamenti curati sulle notizie più importanti. Rimanete informati sugli sviluppi del settore e sui concorrenti.
Domande frequenti: Bot da Google News a Slack
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