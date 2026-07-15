Bot
Google News to Slack Bot
Bot di automazione

Google News to Slack Bot: condivisione automatica delle notizie all'istante

Pubblicate automaticamente gli articoli di Google News nel vostro spazio di lavoro Slack. Monitorate qualsiasi argomento, parola chiave o fonte e condividete le ultime notizie con il vostro team in tempo reale.

Integrazione di Google News

Create un feed RSS da qualsiasi argomento, query di ricerca o fonte di notizie di Google News.

connected line
Post automatico su Slack

Ogni nuovo articolo viene inviato automaticamente al vostro canale Slack.

Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Perché scegliere il bot Google News to Slack?

Pubblicazione automatica 24/7
Pubblicazione automatica 24/7

Non perdete mai le notizie dell'ultima ora. Il vostro bot monitora Google News 24 ore su 24 e pubblica automaticamente gli aggiornamenti su Slack.

Filtrare ciò che si condivide
Filtrare ciò che si condivide

Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.

Lancio in pochi minuti
Lancio in pochi minuti

Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.

Come impostare il bot Google News to Slack

stepsStep1Title

Collegare Google News

1

Inserite un qualsiasi argomento di Google News, una query di ricerca o un URL di origine. Verrà creato automaticamente un feed RSS.

stepsStep2Title

Connettersi a Slack

2

Aggiungete la nostra app Slack al vostro spazio di lavoro con un solo clic. Scegliete qualsiasi canale per la pubblicazione.

stepsStep3Title

Godetevi l'automazione

3

Gli articoli di notizie appaiono automaticamente in Slack. Personalizzate i filtri, la formattazione e le impostazioni di notifica.

Crea ora il tuo bot →
Integrazione tra Google News e Slack

Il modo più semplice per condividere automaticamente Google News su Slack. Affidato a team di PR, analisti e aziende di tutto il mondo.

Potenti funzioni per l'automazione da Google News a Slack

Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di notizie tra Google News e Slack.

benefitsCard1Title

Aggiornamenti in tempo reale

I feed si aggiornano ogni 15 minuti. Le notizie dell'ultima ora vengono pubblicate su Slack entro pochi secondi dal loro rilevamento.

benefitsCard2Title

Filtri intelligenti per le parole chiave

Includete o escludete gli articoli per parola chiave, fonte o argomento. Condividete solo ciò che è rilevante per il vostro team.

benefitsCard3Title

Formattazione personalizzata dei messaggi

Controllate il modo in cui gli articoli appaiono in Slack. Personalizzate la formattazione con titoli, sommari e allegati ricchi.

benefitsCard4Title

Supporto multicanale

Inviate notizie a più canali Slack o spazi di lavoro da un unico feed.

Guarda Google News to Slack in azione

Pubblicate le ultime notizie
Pubblicate le ultime notizie
Automatizzato
Condivisi istantaneamente in Slack
Condivisi istantaneamente in Slack

Chi usa il bot di Google News to Slack?

Team di PR e comunicazione
Team di PR e comunicazione

Monitorate le menzioni del marchio, le notizie sui concorrenti e la copertura del settore. Ricevete avvisi immediati nel canale del vostro team.

Team di ricerca e analisti
Team di ricerca e analisti

Seguite le notizie sul settore, gli aggiornamenti di mercato e le modifiche normative. Rimanete informati senza lasciare Slack.

Team esecutivi e di leadership
Team esecutivi e di leadership

Ricevere aggiornamenti curati sulle notizie più importanti. Rimanete informati sugli sviluppi del settore e sui concorrenti.

Domande frequenti: Bot da Google News a Slack

Come si collega Google News a Slack?
È sufficiente inserire un qualsiasi argomento di Google News, una query di ricerca o un URL di origine. RSS.app crea automaticamente un feed RSS. Aggiungete quindi la nostra app Slack con un solo clic. L'intera configurazione richiede circa 2 minuti.
Il bot da Google News a Slack è gratuito?
Sì! Offriamo un piano gratuito che include le funzioni di automazione di base. I piani premium sbloccano filtri avanzati, velocità di aggiornamento, formattazione personalizzata e assistenza prioritaria.
Con quale frequenza il bot controlla la presenza di nuovi articoli?
Il nostro bot verifica la presenza di nuovi articoli ogni 15 minuti su tutti i piani. Quando viene rilevata una notizia dell'ultima ora, viene pubblicata sul vostro canale Slack in pochi secondi.
Posso filtrare le notizie che vengono pubblicate su Slack?
Assolutamente! Utilizzate i filtri per parole chiave per includere o escludere gli articoli in base a titoli, fonti o argomenti. È possibile filtrare anche per pubblicazione e lingua.
Posso personalizzare la visualizzazione degli articoli in Slack?
Sì! Personalizzate la formattazione dei messaggi, compresi titolo, sommario, fonte e link. Aggiungete testo personalizzato e scegliete tra formati semplici o ricchi di allegati.
Funziona con gli argomenti, le ricerche e le fonti di Google News?
Sì, il nostro bot supporta tutti i tipi di contenuti di Google News: argomenti, query di ricerca, fonti specifiche e regioni geografiche.
Altre integrazioni

Volete automatizzare ancora di più?

Esplora altre potenti opzioni di automazione per il tuo flusso di lavoro

Feed RSS to Bot Slack
Impostare l'integrazione
Notizie di Google to Bot Slack
Impostare l'integrazione
TikTok to Bot Slack
Impostare l'integrazione
YouTube to Bot Slack
Impostare l'integrazione
🚀Iniziare gratis

Siete pronti ad automatizzare i vostri contenuti?

Unisciti agli oltre 10.000 team che risparmiano ore ogni settimana grazie alla condivisione automatica dei contenuti. Create il vostro primo bot in pochi minuti.

Configurazione in 2 minuti
Non è richiesta alcuna codifica
Frequenza di aggiornamento di 15 minuti

Non è richiesta la carta di credito - Piano gratuito disponibile