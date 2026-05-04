Entrare a far parte della rete di affiliazione di RSS.app
Guadagnare il 20% di commissioni sulle prime vendite. Generate entrate nel vostro tempo libero. Traccia i guadagni attraverso il tuo cruscotto di affiliazione.Partecipa al programma di affiliazione
Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
Ecco come funziona:
Partecipa al programma di affiliazione
Partecipa al programma di affiliazione1
Iscriviti per diventare un affiliato.
Inviare i visitatori a RSS.app2
Utilizzate i vostri link di affiliazione per promuovere RSS.app.
Guadagnare denaro3
Guadagnate un reddito per ogni cliente che segnalate.
Entrate a far parte di una delle aziende SaaS in più rapida crescita che ha già cambiato il modo in cui i contenuti vengono consumati
Caratteristiche principali di Translate
Referral illimitati
Guidate quanto più traffico possibile. Verrete pagati per ogni vendita che segnalerete. Soggetto a termini e condizioni.
Cruscotto intuitivo
Gestite le vostre vendite dalla vostra prima dashboard di promotore. Tracciate il traffico, visualizzate le statistiche e controllate i pagamenti.
Retribuzione competitiva
Guadagnare velocemente. Guadagnate il 20% di ogni prima vendita effettuata. Scegliete tra una varietà di opzioni di pagamento affidabili.
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Domande frequenti
Che cos'è il programma di affiliazione RSS.app?
Il nostro programma di affiliazione vi consente di guadagnare una commissione grazie alla segnalazione di nuovi clienti. Quando un cliente fa clic sul vostro link di affiliazione ed effettua un acquisto, guadagnate una commissione per quel riferimento.
Come si fa a partecipare?
È semplice! Basta cliccare sul pulsante "Iscriviti" in questa pagina e compilare il modulo. Il nostro team di affiliati si metterà in contatto con voi.
Come vengo pagato?
Le commissioni vengono pagate tramite PayPal. Un saldo di 50 dollari è il minimo richiesto per essere pagati.
Avete ancora domande?
Non esitate a contattarci all'indirizzo support@rss.app o a contattarci tramite la chat.