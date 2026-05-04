Entrare a far parte della rete di affiliazione di RSS.app

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Ecco come funziona:

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Guadagnate un reddito per ogni cliente che segnalate.

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Caratteristiche principali di Translate

Referral illimitati

Guidate quanto più traffico possibile. Verrete pagati per ogni vendita che segnalerete. Soggetto a termini e condizioni.

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Cruscotto intuitivo

Gestite le vostre vendite dalla vostra prima dashboard di promotore. Tracciate il traffico, visualizzate le statistiche e controllate i pagamenti.

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Retribuzione competitiva

Guadagnare velocemente. Guadagnate il 20% di ogni prima vendita effettuata. Scegliete tra una varietà di opzioni di pagamento affidabili.

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Domande frequenti

Che cos'è il programma di affiliazione RSS.app?
Il nostro programma di affiliazione vi consente di guadagnare una commissione grazie alla segnalazione di nuovi clienti. Quando un cliente fa clic sul vostro link di affiliazione ed effettua un acquisto, guadagnate una commissione per quel riferimento.
Come si fa a partecipare?
È semplice! Basta cliccare sul pulsante "Iscriviti" in questa pagina e compilare il modulo. Il nostro team di affiliati si metterà in contatto con voi.
Come vengo pagato?
Le commissioni vengono pagate tramite PayPal. Un saldo di 50 dollari è il minimo richiesto per essere pagati.
Avete ancora domande?
Non esitate a contattarci all'indirizzo support@rss.app o a contattarci tramite la chat.
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