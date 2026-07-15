X / Bot da Twitter a Slack: condivisione automatica dei tweet all'istante
Pubblicate automaticamente i nuovi tweet nel vostro spazio di lavoro Slack. Monitorate qualsiasi profilo X/Twitter, hashtag, elenco o ricerca e condividete gli aggiornamenti con il vostro team in tempo reale.
X / Integrazione con Twitter
Creare un feed RSS da qualsiasi profilo X/Twitter, hashtag, elenco o query di ricerca.
Post automatico su Slack
Ogni nuovo Tweet viene inviato automaticamente al vostro canale Slack o al vostro messaggio diretto.
Perché scegliere il bot da X/Twitter a Slack?
Pubblicazione automatica 24/7
Non perdete mai i tweet importanti. Il vostro bot monitora X/Twitter 24 ore su 24 e invia automaticamente gli aggiornamenti a Slack.
Filtrare ciò che si condivide
Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.
Lancio in pochi minuti
Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.
Come impostare un bot da X / Twitter a Slack
Connettiti X / Twitter1
Inserite qualsiasi profilo X/Twitter, hashtag, elenco o ricerca. Creeremo automaticamente un feed RSS.
Connettersi a Slack2
Aggiungete la nostra app Slack al vostro spazio di lavoro con un solo clic. Scegliete qualsiasi canale per la pubblicazione.
Godetevi l'automazione3
I nuovi tweet appaiono automaticamente in Slack. Personalizzate i filtri, la formattazione e le impostazioni di notifica.
X / Integrazione Twitter + Slack
Il modo più semplice per condividere automaticamente i tweet su Slack. Affidato a team di marketing, agenzie di PR e aziende di tutto il mondo.
Potenti funzionalità per l'automazione da X / Twitter a Slack
Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di contenuti tra X / Twitter e Slack.
Aggiornamenti in tempo reale
I feed si aggiornano ogni 15 minuti. I nuovi tweet vengono inviati a Slack entro pochi secondi dal rilevamento.
Filtri intelligenti per le parole chiave
Includete o escludete i tweet per parola chiave, hashtag o autore. Condividete solo ciò che è rilevante per il vostro team.
Formattazione personalizzata dei messaggi
Controllate il modo in cui i tweet appaiono in Slack. Personalizzate la formattazione con immagini, link e allegati.
Supporto multicanale
Inviate i tweet a più canali Slack o spazi di lavoro da un unico feed.
Vedere X / Twitter to Slack in azione
Chi usa il bot da X/Twitter a Slack?
Team di marketing e PR
Monitorate le menzioni del marchio, le attività dei concorrenti e le notizie del settore. Ricevete avvisi immediati nel canale del vostro team.
Team di vendita
Tracciare l'attività sociale di prospect e clienti. Rimanere informati sugli annunci e gli aggiornamenti dei clienti.
Team di successo del cliente
Monitorare il feedback dei clienti e le richieste di assistenza su X / Twitter. Rispondere rapidamente per mantenere la soddisfazione dei clienti.
Domande frequenti: X / Bot da Twitter a Slack
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