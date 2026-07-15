Bot
X / Twitter to Slack Bot
Bot di automazione

X / Bot da Twitter a Slack: condivisione automatica dei tweet all'istante

Pubblicate automaticamente i nuovi tweet nel vostro spazio di lavoro Slack. Monitorate qualsiasi profilo X/Twitter, hashtag, elenco o ricerca e condividete gli aggiornamenti con il vostro team in tempo reale.

X / Integrazione con Twitter

Creare un feed RSS da qualsiasi profilo X/Twitter, hashtag, elenco o query di ricerca.

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Post automatico su Slack

Ogni nuovo Tweet viene inviato automaticamente al vostro canale Slack o al vostro messaggio diretto.

Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Perché scegliere il bot da X/Twitter a Slack?

Pubblicazione automatica 24/7
Pubblicazione automatica 24/7

Non perdete mai i tweet importanti. Il vostro bot monitora X/Twitter 24 ore su 24 e invia automaticamente gli aggiornamenti a Slack.

Filtrare ciò che si condivide
Filtrare ciò che si condivide

Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.

Lancio in pochi minuti
Lancio in pochi minuti

Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.

Come impostare un bot da X / Twitter a Slack

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Connettiti X / Twitter

1

Inserite qualsiasi profilo X/Twitter, hashtag, elenco o ricerca. Creeremo automaticamente un feed RSS.

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Connettersi a Slack

2

Aggiungete la nostra app Slack al vostro spazio di lavoro con un solo clic. Scegliete qualsiasi canale per la pubblicazione.

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Godetevi l'automazione

3

I nuovi tweet appaiono automaticamente in Slack. Personalizzate i filtri, la formattazione e le impostazioni di notifica.

Crea ora il tuo bot →
X / Integrazione Twitter + Slack

Il modo più semplice per condividere automaticamente i tweet su Slack. Affidato a team di marketing, agenzie di PR e aziende di tutto il mondo.

Potenti funzionalità per l'automazione da X / Twitter a Slack

Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di contenuti tra X / Twitter e Slack.

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Aggiornamenti in tempo reale

I feed si aggiornano ogni 15 minuti. I nuovi tweet vengono inviati a Slack entro pochi secondi dal rilevamento.

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Filtri intelligenti per le parole chiave

Includete o escludete i tweet per parola chiave, hashtag o autore. Condividete solo ciò che è rilevante per il vostro team.

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Formattazione personalizzata dei messaggi

Controllate il modo in cui i tweet appaiono in Slack. Personalizzate la formattazione con immagini, link e allegati.

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Supporto multicanale

Inviate i tweet a più canali Slack o spazi di lavoro da un unico feed.

Vedere X / Twitter to Slack in azione

Nuovo Tweet pubblicato
Nuovo Tweet pubblicato
Automatizzato
Condivisi istantaneamente in Slack
Condivisi istantaneamente in Slack

Chi usa il bot da X/Twitter a Slack?

Team di marketing e PR
Team di marketing e PR

Monitorate le menzioni del marchio, le attività dei concorrenti e le notizie del settore. Ricevete avvisi immediati nel canale del vostro team.

Team di vendita
Team di vendita

Tracciare l'attività sociale di prospect e clienti. Rimanere informati sugli annunci e gli aggiornamenti dei clienti.

Team di successo del cliente
Team di successo del cliente

Monitorare il feedback dei clienti e le richieste di assistenza su X / Twitter. Rispondere rapidamente per mantenere la soddisfazione dei clienti.

Domande frequenti: X / Bot da Twitter a Slack

Come faccio a collegare X/Twitter a Slack?
È sufficiente inserire qualsiasi URL di profilo X/Twitter, hashtag, elenco o query di ricerca. RSS.app crea automaticamente un feed RSS. Aggiungete quindi la nostra app Slack con un solo clic. L'intera configurazione richiede circa 2 minuti.
Il bot da X/Twitter a Slack è gratuito?
Sì! Offriamo un piano gratuito che include le funzioni di automazione di base. I piani premium sbloccano filtri avanzati, velocità di aggiornamento, formattazione personalizzata e assistenza prioritaria.
Con quale frequenza il bot controlla la presenza di nuovi Tweet?
Il nostro bot verifica la presenza di nuovi Tweet ogni 15 minuti su tutti i piani. Quando viene rilevato un nuovo Tweet, viene pubblicato sul vostro canale Slack entro pochi secondi.
Posso filtrare i tweet che vengono inviati a Slack?
Assolutamente! Utilizzate i filtri per parole chiave per includere o escludere i tweet in base al contenuto, agli hashtag o agli autori. Potete anche filtrare per tipo di media e impostare limiti di caratteri.
Posso personalizzare la visualizzazione dei tweet in Slack?
Sì! Personalizzate la formattazione dei messaggi, compresi titolo, descrizione, immagini e link. Aggiungete testo personalizzato e scegliete tra formati semplici o ricchi di allegati.
Funziona con i profili X/Twitter, gli hashtag e le ricerche?
Sì, il nostro bot supporta tutti i tipi di contenuti di X/Twitter: profili di utenti, hashtag, elenchi, query di ricerca e persino risposte e retweet di account specifici.
Altre integrazioni

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Configurazione in 2 minuti
Non è richiesta alcuna codifica
Frequenza di aggiornamento di 15 minuti

Non è richiesta la carta di credito - Piano gratuito disponibile