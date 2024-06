Per modificare i tag UTM nel vostro widget RSS, potete andare nelle impostazioni del widget e individuare l'opzione per cambiarli in basso. Per accedere a questa funzione, è necessario disporre di un piano di abbonamento adeguato. Grazie alla possibilità di modificare i tag UTM, è possibile regolare i parametri di tracciamento per adattarli alle proprie esigenze di marketing e analizzare l'efficacia delle proprie campagne.