Automatizzare le newsletter con RSS e Mailchimp

Condividere automaticamente le newsletter

Potenziate la vostra newsletter inviando feed RSS personalizzati ai vostri clienti. RSS.app consente di trasformare quasi tutti i siti web in feed RSS. Scegliete di mostrare gli aggiornamenti del vostro marchio o di visualizzare le notizie di settori simili con i feed RSS. Collegate le vostre newsletter con strumenti come Zapier, Automate.io e IFTTT per aumentare la produttività e risparmiare tempo. Create facilmente campagne e-mail multiple per indirizzare un pubblico diverso, utilizzando una semplice integrazione.Non è necessaria alcuna conoscenza di codifica! Basta incollare lo snippet di codice del feed RSS nella newsletter di Mailchimp e scegliere l'ora di invio della newsletter. L'integrazione tra Mailchimp e RSS.app è il modo migliore per far arrivare contenuti rilevanti ai vostri clienti.