Automatizzare le newsletter con RSS e Mailchimp
Inviate le vostre ultime notizie o gli aggiornamenti sociali agli abbonati con RSS.app. Non è necessario alcun codice.Iniziare subito
Condividere automaticamente le newsletter
Potenziate la vostra newsletter inviando feed RSS personalizzati ai vostri clienti. RSS.app consente di trasformare quasi tutti i siti web in feed RSS. Scegliete di mostrare gli aggiornamenti del vostro marchio o di visualizzare le notizie di settori simili con i feed RSS. Collegate le vostre newsletter con strumenti come Zapier, Automate.io e IFTTT per aumentare la produttività e risparmiare tempo. Create facilmente campagne e-mail multiple per indirizzare un pubblico diverso, utilizzando una semplice integrazione.Non è necessaria alcuna conoscenza di codifica! Basta incollare lo snippet di codice del feed RSS nella newsletter di Mailchimp e scegliere l'ora di invio della newsletter. L'integrazione tra Mailchimp e RSS.app è il modo migliore per far arrivare contenuti rilevanti ai vostri clienti.
Come creare una newsletter da RSS con Mailchimp
Generare il proprio feed in RSS.app
Incollate qualsiasi blog, notizia o link sociale nel Generatore RSS. Creeremo immediatamente un feed pronto all'uso.
Scegliete lo stile del vostro widget
Aprite la scheda Widget in RSS.app e selezionate l'aspetto del vostro feed: News Wall, List, Carousel, Imageboard, TIcker, Magazine o Feed.
Personalizzare il design
Fare clic su "Personalizza" per regolare i colori, i caratteri, il numero di post e altro ancora. Abbinate il widget allo stile del vostro sito web.
Copiare e incollare il codice incorporato
Fate clic su "Aggiungi al sito web" e copiate il codice JavaScript o iFrame. Incollatelo nel vostro sito Wix e il gioco è fatto!
Tutto ciò che serve per i feed RSS in Mailchimp
Aggiornamento automatico dei contenuti
Mantenete fresche le vostre newsletter. I feed di RSS.app si aggiornano automaticamente, senza bisogno di lavoro manuale.
Funziona con qualsiasi sorgente
Trasforma qualsiasi sito web, blog o pagina sociale in un feed RSS pronto per Mailchimp in pochi secondi.
Nessuna impostazione tecnica
Basta copiare l'URL del feed RSS.app e incollarlo in Mailchimp. Le vostre e-mail si riempiranno automaticamente di nuovi post.
Affidabile e coerente
RSS.app mantiene i vostri feed puliti, stabili e sempre aggiornati, in modo che le vostre campagne funzionino senza problemi.
Strumenti per organizzare e controllare i feed
Fardelli
Combina più feed RSS in un unico flusso. Perfetto per seguire i contenuti di diverse fonti in un unico luogo.
Collezioni
Curate manualmente i post e trasformateli in un widget personalizzato. Ideale per creare pagine a tema, hub di risorse o punti di forza del marchio.
Filtri
Nascondete i post senza immagini, rimuovete i duplicati o utilizzate i filtri per parole chiave (whitelist/blacklist) per visualizzare esattamente ciò che desiderate.
Cosa amano gli utenti di RSS.app
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.