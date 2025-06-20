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Mailchimp

Automatizzare le newsletter con RSS e Mailchimp

Inviate le vostre ultime notizie o gli aggiornamenti sociali agli abbonati con RSS.app. Non è necessario alcun codice.

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Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
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Condividere automaticamente le newsletter

Potenziate la vostra newsletter inviando feed RSS personalizzati ai vostri clienti. RSS.app consente di trasformare quasi tutti i siti web in feed RSS. Scegliete di mostrare gli aggiornamenti del vostro marchio o di visualizzare le notizie di settori simili con i feed RSS. Collegate le vostre newsletter con strumenti come Zapier, Automate.io e IFTTT per aumentare la produttività e risparmiare tempo. Create facilmente campagne e-mail multiple per indirizzare un pubblico diverso, utilizzando una semplice integrazione.

Non è necessaria alcuna conoscenza di codifica! Basta incollare lo snippet di codice del feed RSS nella newsletter di Mailchimp e scegliere l'ora di invio della newsletter. L'integrazione tra Mailchimp e RSS.app è il modo migliore per far arrivare contenuti rilevanti ai vostri clienti.

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Utilizzate RSS.app con Mailchimp per risparmiare tempo nella scrittura delle e-mail e dedicare più tempo alla crescita del vostro business.

Come creare una newsletter da RSS con Mailchimp

1
Generare il proprio feed in RSS.app

Incollate qualsiasi blog, notizia o link sociale nel Generatore RSS. Creeremo immediatamente un feed pronto all'uso.

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2
Scegliete lo stile del vostro widget

Aprite la scheda Widget in RSS.app e selezionate l'aspetto del vostro feed: News Wall, List, Carousel, Imageboard, TIcker, Magazine o Feed.

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3
Personalizzare il design

Fare clic su "Personalizza" per regolare i colori, i caratteri, il numero di post e altro ancora. Abbinate il widget allo stile del vostro sito web.

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4
Copiare e incollare il codice incorporato

Fate clic su "Aggiungi al sito web" e copiate il codice JavaScript o iFrame. Incollatelo nel vostro sito Wix e il gioco è fatto!

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Tutto ciò che serve per i feed RSS in Mailchimp

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Aggiornamento automatico dei contenuti

Mantenete fresche le vostre newsletter. I feed di RSS.app si aggiornano automaticamente, senza bisogno di lavoro manuale.

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Funziona con qualsiasi sorgente

Trasforma qualsiasi sito web, blog o pagina sociale in un feed RSS pronto per Mailchimp in pochi secondi.

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Nessuna impostazione tecnica

Basta copiare l'URL del feed RSS.app e incollarlo in Mailchimp. Le vostre e-mail si riempiranno automaticamente di nuovi post.

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Affidabile e coerente

RSS.app mantiene i vostri feed puliti, stabili e sempre aggiornati, in modo che le vostre campagne funzionino senza problemi.

Strumenti per organizzare e controllare i feed

Fardelli

Combina più feed RSS in un unico flusso. Perfetto per seguire i contenuti di diverse fonti in un unico luogo.

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Collezioni

Curate manualmente i post e trasformateli in un widget personalizzato. Ideale per creare pagine a tema, hub di risorse o punti di forza del marchio.

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Filtri

Nascondete i post senza immagini, rimuovete i duplicati o utilizzate i filtri per parole chiave (whitelist/blacklist) per visualizzare esattamente ciò che desiderate.

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Recensioni

Cosa amano gli utenti di RSS.app

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Domande frequenti

Come si collega RSS.app a Mailchimp?
Dopo aver creato un feed in RSS.app, copiatene l'URL. In Mailchimp, andate su Automazioni → Modelli di flusso → Condividi gli aggiornamenti del blog via RSS, quindi incollate l'URL del vostro feed RSS.
Con quale frequenza verrà aggiornata la mia newsletter?
La campagna si aggiorna automaticamente in base alla pianificazione di Mailchimp. Potete inviare nuovi messaggi giornalmente, settimanalmente o mensilmente.
Devo fare qualche operazione di codifica?
Non è necessario alcun codice. Basta copiare il link del feed RSS.app e incollarlo in Mailchimp. Tutto si aggiorna automaticamente.
Posso utilizzare i feed di RSS.app da qualsiasi sito web?
Sì. RSS.app può creare feed da quasi tutti i siti web, blog o pagine di social media, anche se non forniscono essi stessi un feed RSS.
RSS.app funziona anche con altri strumenti di posta elettronica?
Sì. È possibile utilizzare l'URL del feed RSS.app anche con altre piattaforme che supportano i feed RSS o XML.

Unisciti alle migliaia di utenti di Mailchimp che utilizzano RSS.app per mantenere fresche le loro newsletter.

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