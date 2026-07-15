Feed RSS per Discord Bot: condivisione automatica degli aggiornamenti istantanei
Pubblicate automaticamente i contenuti dei feed RSS sul vostro server Discord. Collegate qualsiasi feed RSS: condividete articoli, podcast e aggiornamenti in tempo reale. Non è necessario alcun codice.
Integrazione dei feed RSS
Collegate qualsiasi URL di feed RSS. Funziona con blog, siti di notizie, podcast e altro ancora.
Post automatico su Discord
Ogni nuovo elemento viene inviato automaticamente al vostro canale Discord tramite webhook.
Perché scegliere il feed RSS per Discord Bot?
Pubblicazione automatica 24/7
Non perdere mai i nuovi contenuti. Il bot monitora i feed RSS 24 ore su 24 e pubblica automaticamente gli aggiornamenti su Discord.
Filtrare ciò che si condivide
Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.
Lancio in pochi minuti
Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.
Come impostare il feed RSS per il bot Discord
Collegare il feed RSS1
Immettere qualsiasi URL di feed RSS. Funziona con blog, siti di notizie, podcast, YouTube e altro ancora.
Connettersi a Discord2
Create un webhook Discord nel vostro server e incollate l'URL. Ci vogliono solo 30 secondi.
Godetevi l'automazione3
Gli elementi del feed appaiono automaticamente in Discord. Personalizzate i filtri, la formattazione e il programma di pubblicazione.
Feed RSS + integrazione di Discord
Il modo più semplice per condividere automaticamente i contenuti RSS su Discord. Affidato alle comunità di gioco, ai server di hobby e ai gruppi di discussione di tutto il mondo.
Potenti funzioni per l'automazione dei feed RSS su Discord
Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di contenuti da qualsiasi feed RSS a Discord.
Aggiornamenti in tempo reale
I feed si aggiornano ogni 15 minuti. I nuovi elementi vengono pubblicati su Discord entro pochi secondi dal rilevamento.
Filtri intelligenti per i contenuti
Includere o escludere gli articoli per parola chiave, categoria o autore. Condividete solo i contenuti più rilevanti.
Formattazione incorporata personalizzata
Controllare il modo in cui gli elementi appaiono in Discord. Personalizzate gli embed con titolo, descrizione e una ricca formattazione.
Supporto multicanale
Inviare elementi a più canali o server Discord da un unico feed.
Vedere il feed RSS di Discord in azione
Personalizzare il feed RSS nell'aspetto del bot Discord
È possibile aggiungere facilmente un webhook, che offre funzionalità di modifica avanzate e la possibilità di creare un bot unico.
Aggiungere un webhook
Dopo aver creato il bot RSS Feed to Discord, passare alle impostazioni per aggiungere un webhook e personalizzare il modo in cui gli elementi appaiono nel server Discord.
Cambiare il nome del bot
Dopo la creazione del webhook, è disponibile una nuova serie di opzioni che consentono di personalizzare e modificare il nome del bot in base alle proprie preferenze.
Carica Avatar
Inoltre, la nostra piattaforma vi offre la possibilità di modificare facilmente l'avatar del vostro bot, garantendo una presenza distintiva e riconoscibile del vostro bot all'interno della comunità Discord.
Elementi della carta
Controllate il modo in cui il vostro bot viene presentato: personalizzate il titolo, la descrizione, le immagini, l'autore e altro ancora con la nostra piattaforma. Personalizzate il contenuto del vostro bot.
Chi utilizza il feed RSS per il bot Discord?
Comunità di gioco e hobby
Condividete notizie e aggiornamenti da siti di gioco, blog e pubblicazioni di settore con la vostra comunità Discord.
Canali di aggregazione dei contenuti
Raccogliere contenuti da più fonti in canali Discord dedicati. Mantenere i membri informati e impegnati.
Fan di podcast e creatori
Ricevere una notifica quando i vostri creatori preferiti pubblicano nuovi contenuti. Condividete con la vostra comunità di fan.
Migliorare Discord con l'integrazione dei feed RSS
Migliorate il vostro Discord con l'integrazione dei feed RSS, con canali, webhook, bot personalizzati, embed, supporto multi-server, menzioni, azioni e filtri avanzati.
Canali Discord
Collegate o modificate i canali desiderati direttamente da Discord per gestire e visualizzare facilmente i contenuti RSS dove sono più rilevanti per la vostra comunità.
Incorporazione di Discord
Adattare l'aspetto dei messaggi Discord incorporati allo stile del vostro server, rendendo i contenuti RSS visivamente attraenti e coerenti con il vostro branding.
Supporto per più server
Collegare e gestire più server Discord da un'unica interfaccia, consentendo di distribuire in modo efficiente gli aggiornamenti dei feed RSS in varie comunità
Menzioni e ruoli
Utilizzate le menzioni per notificare a utenti o ruoli specifici la pubblicazione di contenuti RSS rilevanti, assicurando che gli aggiornamenti importanti raggiungano tempestivamente il pubblico giusto.
Azioni Discord
Impostate azioni automatiche per pubblicare post specifici da feed RSS in base a condizioni o trigger definiti, semplificando la gestione e la distribuzione dei contenuti.
Filtri Discord
Configurate filtri avanzati per controllare con precisione quali contenuti RSS vengono visualizzati sul vostro server, consentendovi di evidenziare le informazioni più pertinenti per la vostra comunità.
Domande frequenti: Feed RSS per il bot Discord
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