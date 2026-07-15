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RSS Feed to Discord Bot
Bot di automazione

Feed RSS per Discord Bot: condivisione automatica degli aggiornamenti istantanei

Pubblicate automaticamente i contenuti dei feed RSS sul vostro server Discord. Collegate qualsiasi feed RSS: condividete articoli, podcast e aggiornamenti in tempo reale. Non è necessario alcun codice.

Integrazione dei feed RSS

Collegate qualsiasi URL di feed RSS. Funziona con blog, siti di notizie, podcast e altro ancora.

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Post automatico su Discord

Ogni nuovo elemento viene inviato automaticamente al vostro canale Discord tramite webhook.

Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Perché scegliere il feed RSS per Discord Bot?

Pubblicazione automatica 24/7
Pubblicazione automatica 24/7

Non perdere mai i nuovi contenuti. Il bot monitora i feed RSS 24 ore su 24 e pubblica automaticamente gli aggiornamenti su Discord.

Filtrare ciò che si condivide
Filtrare ciò che si condivide

Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.

Lancio in pochi minuti
Lancio in pochi minuti

Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.

Come impostare il feed RSS per il bot Discord

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Collegare il feed RSS

1

Immettere qualsiasi URL di feed RSS. Funziona con blog, siti di notizie, podcast, YouTube e altro ancora.

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Connettersi a Discord

2

Create un webhook Discord nel vostro server e incollate l'URL. Ci vogliono solo 30 secondi.

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Godetevi l'automazione

3

Gli elementi del feed appaiono automaticamente in Discord. Personalizzate i filtri, la formattazione e il programma di pubblicazione.

Crea ora il tuo bot →
Feed RSS + integrazione di Discord

Il modo più semplice per condividere automaticamente i contenuti RSS su Discord. Affidato alle comunità di gioco, ai server di hobby e ai gruppi di discussione di tutto il mondo.

Potenti funzioni per l'automazione dei feed RSS su Discord

Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di contenuti da qualsiasi feed RSS a Discord.

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Aggiornamenti in tempo reale

I feed si aggiornano ogni 15 minuti. I nuovi elementi vengono pubblicati su Discord entro pochi secondi dal rilevamento.

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Filtri intelligenti per i contenuti

Includere o escludere gli articoli per parola chiave, categoria o autore. Condividete solo i contenuti più rilevanti.

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Formattazione incorporata personalizzata

Controllare il modo in cui gli elementi appaiono in Discord. Personalizzate gli embed con titolo, descrizione e una ricca formattazione.

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Supporto multicanale

Inviare elementi a più canali o server Discord da un unico feed.

Vedere il feed RSS di Discord in azione

Nuova voce RSS pubblicata
Nuova voce RSS pubblicata
Automatizzato
Condiviso in Discord istantaneamente
Condiviso in Discord istantaneamente

Personalizzare il feed RSS nell'aspetto del bot Discord

È possibile aggiungere facilmente un webhook, che offre funzionalità di modifica avanzate e la possibilità di creare un bot unico.

Aggiungere un webhook
Aggiungere un webhook

Dopo aver creato il bot RSS Feed to Discord, passare alle impostazioni per aggiungere un webhook e personalizzare il modo in cui gli elementi appaiono nel server Discord.

Cambiare il nome del bot
Cambiare il nome del bot

Dopo la creazione del webhook, è disponibile una nuova serie di opzioni che consentono di personalizzare e modificare il nome del bot in base alle proprie preferenze.

Carica Avatar
Carica Avatar

Inoltre, la nostra piattaforma vi offre la possibilità di modificare facilmente l'avatar del vostro bot, garantendo una presenza distintiva e riconoscibile del vostro bot all'interno della comunità Discord.

Elementi della carta
Elementi della carta

Controllate il modo in cui il vostro bot viene presentato: personalizzate il titolo, la descrizione, le immagini, l'autore e altro ancora con la nostra piattaforma. Personalizzate il contenuto del vostro bot.

Chi utilizza il feed RSS per il bot Discord?

Comunità di gioco e hobby
Comunità di gioco e hobby

Condividete notizie e aggiornamenti da siti di gioco, blog e pubblicazioni di settore con la vostra comunità Discord.

Canali di aggregazione dei contenuti
Canali di aggregazione dei contenuti

Raccogliere contenuti da più fonti in canali Discord dedicati. Mantenere i membri informati e impegnati.

Fan di podcast e creatori
Fan di podcast e creatori

Ricevere una notifica quando i vostri creatori preferiti pubblicano nuovi contenuti. Condividete con la vostra comunità di fan.

Migliorare Discord con l'integrazione dei feed RSS

Migliorate il vostro Discord con l'integrazione dei feed RSS, con canali, webhook, bot personalizzati, embed, supporto multi-server, menzioni, azioni e filtri avanzati.

Canali Discord
Canali Discord

Collegate o modificate i canali desiderati direttamente da Discord per gestire e visualizzare facilmente i contenuti RSS dove sono più rilevanti per la vostra comunità.

Incorporazione di Discord
Incorporazione di Discord

Adattare l'aspetto dei messaggi Discord incorporati allo stile del vostro server, rendendo i contenuti RSS visivamente attraenti e coerenti con il vostro branding.

Supporto per più server
Supporto per più server

Collegare e gestire più server Discord da un'unica interfaccia, consentendo di distribuire in modo efficiente gli aggiornamenti dei feed RSS in varie comunità

Menzioni e ruoli
Menzioni e ruoli

Utilizzate le menzioni per notificare a utenti o ruoli specifici la pubblicazione di contenuti RSS rilevanti, assicurando che gli aggiornamenti importanti raggiungano tempestivamente il pubblico giusto.

Azioni Discord
Azioni Discord

Impostate azioni automatiche per pubblicare post specifici da feed RSS in base a condizioni o trigger definiti, semplificando la gestione e la distribuzione dei contenuti.

Filtri Discord
Filtri Discord

Configurate filtri avanzati per controllare con precisione quali contenuti RSS vengono visualizzati sul vostro server, consentendovi di evidenziare le informazioni più pertinenti per la vostra comunità.

Domande frequenti: Feed RSS per il bot Discord

Come si collega un feed RSS a Discord?
È sufficiente inserire un qualsiasi URL di feed RSS. Quindi creare un webhook Discord e incollare l'URL. L'intera configurazione richiede circa 2 minuti.
Il feed RSS per il bot Discord è gratuito?
Sì! Offriamo un piano gratuito che include le funzioni di automazione di base. I piani premium sbloccano filtri avanzati, velocità di aggiornamento, formattazione personalizzata e assistenza prioritaria.
Con quale frequenza il bot controlla la presenza di nuovi articoli?
Il nostro bot verifica la presenza di nuovi articoli ogni 15 minuti su tutti i piani. Quando vengono rilevati nuovi contenuti, vengono pubblicati sul vostro canale Discord in pochi secondi.
Posso filtrare gli elementi che vengono condivisi su Discord?
Assolutamente! Utilizzate i filtri per parole chiave per includere o escludere gli articoli in base a titolo, contenuto, categoria o autore.
Posso personalizzare il modo in cui gli elementi appaiono in Discord?
Sì! Personalizzare gli embed di Discord, compresi titolo, descrizione, immagini e link. Aggiungete testo personalizzato e attivate o disattivate i rich embed.
Quali tipi di feed RSS sono supportati?
Supportiamo tutti i feed RSS e Atom standard, compresi blog, siti di notizie, podcast, canali YouTube e qualsiasi sito web con un feed RSS.
Altre integrazioni

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Configurazione in 2 minuti
Non è richiesta alcuna codifica
Frequenza di aggiornamento di 15 minuti

Non è richiesta la carta di credito - Piano gratuito disponibile