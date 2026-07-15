La costruzione di siti web è resa semplice dalle integrazioni
Aggiungete contenuti dinamici e mostrate i feed di notizie sul vostro sito web con le integrazioni premium. Non è necessario alcun codice.
Integrazioni perfette per il vostro costruttore di siti web preferito
Wix
Mostrate i contenuti più recenti relativi al vostro settore sul vostro sito Wix.
HTML
Aggiungete i widget al vostro sito web HTML e mostrate le notizie più aggiornate al vostro pubblico.
Wordpress
Incorporare widget di notizie per tenere i visitatori impegnati e informati.
Shopify
Mostrate i contenuti relativi ai vostri prodotti o ai post del vostro blog sul vostro negozio Shopify.
Squarespace
Fate pubblicità alla vostra azienda visualizzando le notizie commerciali pertinenti sul vostro sito web.
Weebly
Aggiornate i vostri clienti con le ultime notizie del settore aggiungendo widget al vostro sito Weebly.
Drupal
Gestite i feed di notizie sul vostro sito web Drupal e visualizzateli per i vostri visitatori.
Joomla
Condividete notizie di settore aggiornate automaticamente senza alcun codice sul vostro sito web Joomla.
Aumentate la vostra produttività con le integrazioni di app
Mailchimp
Rivolgetevi ai clienti inviando e-mail curate e aggiornamenti relativi alla vostra attività.
IFTTT
Condividere automaticamente i contenuti con le applet. Rimanete informati quando vengono pubblicati nuovi contenuti.
Zapier
Collegate tra loro le app per portare i contenuti aggiornati automaticamente sulla vostra piattaforma.
Microsoft Teams
Rimanete aggiornati con le ultime tendenze e le novità che arrivano direttamente al vostro team.
Klaviyo
Automatizzate il vostro email marketing mostrando le ultime notizie ai vostri abbonati.