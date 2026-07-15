La costruzione di siti web è resa semplice dalle integrazioni

Aggiungete contenuti dinamici e mostrate i feed di notizie sul vostro sito web con le integrazioni premium. Non è necessario alcun codice.

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Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Integrazioni perfette per il vostro costruttore di siti web preferito

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Wix

Mostrate i contenuti più recenti relativi al vostro settore sul vostro sito Wix.

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HTML

Aggiungete i widget al vostro sito web HTML e mostrate le notizie più aggiornate al vostro pubblico.

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Wordpress

Incorporare widget di notizie per tenere i visitatori impegnati e informati.

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Shopify

Mostrate i contenuti relativi ai vostri prodotti o ai post del vostro blog sul vostro negozio Shopify.

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Squarespace

Fate pubblicità alla vostra azienda visualizzando le notizie commerciali pertinenti sul vostro sito web.

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Weebly

Aggiornate i vostri clienti con le ultime notizie del settore aggiungendo widget al vostro sito Weebly.

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Drupal

Gestite i feed di notizie sul vostro sito web Drupal e visualizzateli per i vostri visitatori.

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Joomla

Condividete notizie di settore aggiornate automaticamente senza alcun codice sul vostro sito web Joomla.

Aumentate la vostra produttività con le integrazioni di app

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Mailchimp

Rivolgetevi ai clienti inviando e-mail curate e aggiornamenti relativi alla vostra attività.

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IFTTT

Condividere automaticamente i contenuti con le applet. Rimanete informati quando vengono pubblicati nuovi contenuti.

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Zapier

Collegate tra loro le app per portare i contenuti aggiornati automaticamente sulla vostra piattaforma.

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Microsoft Teams

Rimanete aggiornati con le ultime tendenze e le novità che arrivano direttamente al vostro team.

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Klaviyo

Automatizzate il vostro email marketing mostrando le ultime notizie ai vostri abbonati.

Integrate i vostri strumenti preferiti con RSS.app

Iniziare subito