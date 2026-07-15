Bot
X / Twitter to Discord Bot
Bot di automazione

X / Bot da Twitter a Discord: condivisione automatica dei tweet all'istante

Pubblicate automaticamente i nuovi tweet sul vostro server Discord. Monitorate qualsiasi profilo X/Twitter, hashtag, elenco o ricerca e condividete gli aggiornamenti in tempo reale. Non è necessario alcun codice.

X / Integrazione con Twitter

Creare un feed RSS da qualsiasi profilo X/Twitter, hashtag, elenco o query di ricerca.

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Post automatico su Discord

Ogni nuovo Tweet viene inviato automaticamente al vostro canale Discord tramite webhook.

Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Perché scegliere il bot da X / Twitter a Discord?

Pubblicazione automatica 24/7
Pubblicazione automatica 24/7

Non perdere mai un tweet. Il vostro bot monitora X/Twitter 24 ore su 24 e pubblica automaticamente i nuovi contenuti su Discord.

Filtrare ciò che si condivide
Filtrare ciò che si condivide

Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.

Lancio in pochi minuti
Lancio in pochi minuti

Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.

Come impostare il bot da X / Twitter a Discord

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Connettiti X / Twitter

1

Inserite qualsiasi profilo X/Twitter, hashtag, elenco o ricerca. Creeremo automaticamente un feed RSS.

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Connettersi a Discord

2

Create un webhook Discord nel vostro server e incollate l'URL. Ci vogliono solo 30 secondi.

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Godetevi l'automazione

3

I nuovi tweet appaiono automaticamente su Discord. Personalizzate i filtri, la formattazione e il programma di pubblicazione.

Crea ora il tuo bot →
X / Integrazione di Twitter e Discord

Il modo più semplice per condividere automaticamente i tweet su Discord. Affidato alle comunità di gioco, ai gruppi di fan e ai team di marketing di tutto il mondo.

Potenti funzioni per l'automazione da X / Twitter a Discord

Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di contenuti tra X / Twitter e Discord.

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Aggiornamenti in tempo reale

I feed si aggiornano ogni 15 minuti. I nuovi tweet vengono pubblicati su Discord entro pochi secondi dal rilevamento.

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Filtri intelligenti per le parole chiave

Includete o escludete i tweet per parola chiave, hashtag o autore. Condividete solo ciò che interessa alla vostra comunità.

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Formattazione incorporata personalizzata

Controllare il modo in cui i tweet appaiono in Discord. Personalizzate gli embed con immagini, informazioni sull'autore e una ricca formattazione.

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Supporto multicanale

Inviate i tweet a più canali o server Discord da un unico feed.

Vedere X / Twitter to Discord in azione

Nuovo Tweet pubblicato
Nuovo Tweet pubblicato
Automatizzato
Condiviso in Discord istantaneamente
Condiviso in Discord istantaneamente

Personalizzare l'aspetto del bot X / Twitter to Discord

È possibile aggiungere facilmente un webhook, che offre funzionalità di modifica avanzate e la possibilità di creare un bot unico.

Aggiungere un webhook
Aggiungere un webhook

Dopo aver creato il bot X/Twitter to Discord, andare nelle impostazioni per aggiungere un webhook e personalizzare la visualizzazione dei tweet nel server Discord.

Cambiare il nome del bot
Cambiare il nome del bot

Dopo la creazione del webhook, è disponibile una nuova serie di opzioni che consentono di personalizzare e modificare il nome del bot in base alle proprie preferenze.

Carica Avatar
Carica Avatar

Inoltre, la nostra piattaforma vi offre la possibilità di modificare facilmente l'avatar del vostro bot, garantendo una presenza distintiva e riconoscibile del vostro bot all'interno della comunità Discord.

Elementi della carta
Elementi della carta

Controllate il modo in cui il vostro bot viene presentato: personalizzate il titolo, la descrizione, le immagini, l'autore e altro ancora con la nostra piattaforma. Personalizzate il contenuto del vostro bot.

Chi usa il bot da X/Twitter a Discord?

Comunità di gioco
Comunità di gioco

Tieni aggiornato il tuo server Discord con gli aggiornamenti del gioco, le notizie sugli esports e gli annunci degli sviluppatori da X / Twitter.

Comunità e gruppi di fan
Comunità e gruppi di fan

Condividete automaticamente i post dei creatori, delle celebrità o dei marchi preferiti con la vostra comunità Discord.

Aziende e team di marketing
Aziende e team di marketing

Monitorare le menzioni del marchio, le attività dei concorrenti e le notizie del settore. Condividete gli aggiornamenti direttamente sui canali del team.

Migliorare Discord con l'integrazione dei feed RSS

Migliorate il vostro Discord con l'integrazione dei feed RSS, con canali, webhook, bot personalizzati, embed, supporto multi-server, menzioni, azioni e filtri avanzati.

Canali Discord
Canali Discord

Collegate o modificate i canali desiderati direttamente da Discord per gestire e visualizzare facilmente i contenuti RSS dove sono più rilevanti per la vostra comunità.

Incorporazione di Discord
Incorporazione di Discord

Adattare l'aspetto dei messaggi Discord incorporati allo stile del vostro server, rendendo i contenuti RSS visivamente attraenti e coerenti con il vostro branding.

Supporto per più server
Supporto per più server

Collegare e gestire più server Discord da un'unica interfaccia, consentendo di distribuire in modo efficiente gli aggiornamenti dei feed RSS in varie comunità

Menzioni e ruoli
Menzioni e ruoli

Utilizzate le menzioni per notificare a utenti o ruoli specifici la pubblicazione di contenuti RSS rilevanti, assicurando che gli aggiornamenti importanti raggiungano tempestivamente il pubblico giusto.

Azioni Discord
Azioni Discord

Impostate azioni automatiche per pubblicare post specifici da feed RSS in base a condizioni o trigger definiti, semplificando la gestione e la distribuzione dei contenuti.

Filtri Discord
Filtri Discord

Configurate filtri avanzati per controllare con precisione quali contenuti RSS vengono visualizzati sul vostro server, consentendovi di evidenziare le informazioni più pertinenti per la vostra comunità.

Domande frequenti: Bot da X / Twitter a Discord

Come faccio a collegare X/Twitter a Discord?
È sufficiente inserire qualsiasi URL di profilo X/Twitter, hashtag, elenco o query di ricerca. RSS.app crea automaticamente un feed RSS. Quindi creare un webhook Discord e incollare l'URL. L'intera configurazione richiede circa 2 minuti.
Il bot da X / Twitter a Discord è gratuito?
Sì! Offriamo un piano gratuito che include le funzioni di automazione di base. I piani premium sbloccano filtri avanzati, velocità di aggiornamento, formattazione personalizzata e assistenza prioritaria.
Con quale frequenza il bot verifica la presenza di nuovi Tweet?
Il nostro bot controlla la presenza di nuovi Tweet ogni 15 minuti su tutti i piani. Quando viene rilevato un nuovo Tweet, viene pubblicato sul vostro canale Discord entro pochi secondi.
Posso filtrare i tweet che vengono inviati a Discord?
Assolutamente! Utilizzate i filtri per parole chiave per includere o escludere i tweet in base al contenuto, agli hashtag o agli autori. Potete anche filtrare per tipo di media (immagini, video) e impostare limiti di caratteri.
Posso personalizzare la visualizzazione dei tweet in Discord?
Sì! Personalizzare gli embed di Discord, compresi titolo, descrizione, immagini e informazioni sull'autore. Aggiungete testo personalizzato e attivate o disattivate i rich embed.
Funziona con i profili X/Twitter, gli hashtag e le ricerche?
Sì, il nostro bot supporta tutti i tipi di contenuti di X/Twitter: profili di utenti, hashtag, elenchi, query di ricerca e persino risposte e retweet di account specifici.
Altre integrazioni

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Configurazione in 2 minuti
Non è richiesta alcuna codifica
Frequenza di aggiornamento di 15 minuti

Non è richiesta la carta di credito - Piano gratuito disponibile