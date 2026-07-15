X / Bot da Twitter a Discord: condivisione automatica dei tweet all'istante
Pubblicate automaticamente i nuovi tweet sul vostro server Discord. Monitorate qualsiasi profilo X/Twitter, hashtag, elenco o ricerca e condividete gli aggiornamenti in tempo reale. Non è necessario alcun codice.
X / Integrazione con Twitter
Creare un feed RSS da qualsiasi profilo X/Twitter, hashtag, elenco o query di ricerca.
Post automatico su Discord
Ogni nuovo Tweet viene inviato automaticamente al vostro canale Discord tramite webhook.
Perché scegliere il bot da X / Twitter a Discord?
Pubblicazione automatica 24/7
Non perdere mai un tweet. Il vostro bot monitora X/Twitter 24 ore su 24 e pubblica automaticamente i nuovi contenuti su Discord.
Filtrare ciò che si condivide
Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.
Lancio in pochi minuti
Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.
Come impostare il bot da X / Twitter a Discord
Connettiti X / Twitter1
Inserite qualsiasi profilo X/Twitter, hashtag, elenco o ricerca. Creeremo automaticamente un feed RSS.
Connettersi a Discord2
Create un webhook Discord nel vostro server e incollate l'URL. Ci vogliono solo 30 secondi.
Godetevi l'automazione3
I nuovi tweet appaiono automaticamente su Discord. Personalizzate i filtri, la formattazione e il programma di pubblicazione.
X / Integrazione di Twitter e Discord
Il modo più semplice per condividere automaticamente i tweet su Discord. Affidato alle comunità di gioco, ai gruppi di fan e ai team di marketing di tutto il mondo.
Potenti funzioni per l'automazione da X / Twitter a Discord
Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di contenuti tra X / Twitter e Discord.
Aggiornamenti in tempo reale
I feed si aggiornano ogni 15 minuti. I nuovi tweet vengono pubblicati su Discord entro pochi secondi dal rilevamento.
Filtri intelligenti per le parole chiave
Includete o escludete i tweet per parola chiave, hashtag o autore. Condividete solo ciò che interessa alla vostra comunità.
Formattazione incorporata personalizzata
Controllare il modo in cui i tweet appaiono in Discord. Personalizzate gli embed con immagini, informazioni sull'autore e una ricca formattazione.
Supporto multicanale
Inviate i tweet a più canali o server Discord da un unico feed.
Vedere X / Twitter to Discord in azione
Personalizzare l'aspetto del bot X / Twitter to Discord
È possibile aggiungere facilmente un webhook, che offre funzionalità di modifica avanzate e la possibilità di creare un bot unico.
Aggiungere un webhook
Dopo aver creato il bot X/Twitter to Discord, andare nelle impostazioni per aggiungere un webhook e personalizzare la visualizzazione dei tweet nel server Discord.
Cambiare il nome del bot
Dopo la creazione del webhook, è disponibile una nuova serie di opzioni che consentono di personalizzare e modificare il nome del bot in base alle proprie preferenze.
Carica Avatar
Inoltre, la nostra piattaforma vi offre la possibilità di modificare facilmente l'avatar del vostro bot, garantendo una presenza distintiva e riconoscibile del vostro bot all'interno della comunità Discord.
Elementi della carta
Controllate il modo in cui il vostro bot viene presentato: personalizzate il titolo, la descrizione, le immagini, l'autore e altro ancora con la nostra piattaforma. Personalizzate il contenuto del vostro bot.
Chi usa il bot da X/Twitter a Discord?
Comunità di gioco
Tieni aggiornato il tuo server Discord con gli aggiornamenti del gioco, le notizie sugli esports e gli annunci degli sviluppatori da X / Twitter.
Comunità e gruppi di fan
Condividete automaticamente i post dei creatori, delle celebrità o dei marchi preferiti con la vostra comunità Discord.
Aziende e team di marketing
Monitorare le menzioni del marchio, le attività dei concorrenti e le notizie del settore. Condividete gli aggiornamenti direttamente sui canali del team.
Migliorare Discord con l'integrazione dei feed RSS
Migliorate il vostro Discord con l'integrazione dei feed RSS, con canali, webhook, bot personalizzati, embed, supporto multi-server, menzioni, azioni e filtri avanzati.
Canali Discord
Collegate o modificate i canali desiderati direttamente da Discord per gestire e visualizzare facilmente i contenuti RSS dove sono più rilevanti per la vostra comunità.
Incorporazione di Discord
Adattare l'aspetto dei messaggi Discord incorporati allo stile del vostro server, rendendo i contenuti RSS visivamente attraenti e coerenti con il vostro branding.
Supporto per più server
Collegare e gestire più server Discord da un'unica interfaccia, consentendo di distribuire in modo efficiente gli aggiornamenti dei feed RSS in varie comunità
Menzioni e ruoli
Utilizzate le menzioni per notificare a utenti o ruoli specifici la pubblicazione di contenuti RSS rilevanti, assicurando che gli aggiornamenti importanti raggiungano tempestivamente il pubblico giusto.
Azioni Discord
Impostate azioni automatiche per pubblicare post specifici da feed RSS in base a condizioni o trigger definiti, semplificando la gestione e la distribuzione dei contenuti.
Filtri Discord
Configurate filtri avanzati per controllare con precisione quali contenuti RSS vengono visualizzati sul vostro server, consentendovi di evidenziare le informazioni più pertinenti per la vostra comunità.
Domande frequenti: Bot da X / Twitter a Discord
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