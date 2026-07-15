Google News to Discord Bot: condivisione automatica delle notizie all'istante
Pubblicate automaticamente gli articoli di Google News sul vostro server Discord. Monitorate qualsiasi argomento, parola chiave o fonte e condividete le ultime notizie in tempo reale. Non è necessario alcun codice.
Integrazione di Google News
Create un feed RSS da qualsiasi argomento, query di ricerca o fonte di notizie di Google News.
Post automatico su Discord
Ogni nuovo articolo viene inviato automaticamente al vostro canale Discord tramite webhook.
Perché scegliere il bot Google News to Discord?
Pubblicazione automatica 24/7
Non perdere mai le ultime notizie. Il vostro bot monitora Google News 24 ore su 24 e pubblica automaticamente i nuovi articoli su Discord.
Filtrare ciò che si condivide
Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.
Lancio in pochi minuti
Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.
Come impostare il bot da Google News a Discord
Collegare Google News1
Inserite un qualsiasi argomento di Google News, una query di ricerca o un URL di origine. Verrà creato automaticamente un feed RSS.
Connettersi a Discord2
Create un webhook Discord nel vostro server e incollate l'URL. Ci vogliono solo 30 secondi.
Godetevi l'automazione3
Gli articoli di notizie appaiono automaticamente su Discord. Personalizzate i filtri, la formattazione e il calendario di pubblicazione.
Integrazione tra Google News e Discord
Il modo più semplice per condividere automaticamente Google News su Discord. Affidato alle comunità di notizie, ai server di gioco e ai gruppi di discussione di tutto il mondo.
Potenti funzioni per l'automazione da Google News a Discord
Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di notizie tra Google News e Discord.
Aggiornamenti in tempo reale
I feed si aggiornano ogni 15 minuti. Le notizie dell'ultima ora vengono pubblicate su Discord entro pochi secondi dal loro rilevamento.
Filtri intelligenti per le parole chiave
Includere o escludere gli articoli per parola chiave, fonte o argomento. Condividete solo le notizie più rilevanti.
Formattazione incorporata personalizzata
Controllare il modo in cui gli articoli appaiono in Discord. Personalizzate gli embed con titoli, sommari e formattazione ricca.
Supporto multicanale
Inviate notizie a più canali o server Discord da un unico feed.
Guarda Google News to Discord in azione
Personalizzare l'aspetto di Google News per il bot Discord
È possibile aggiungere facilmente un webhook, che offre funzionalità di modifica avanzate e la possibilità di creare un bot unico.
Aggiungere un webhook
Dopo aver creato il bot Google News to Discord, andare nelle impostazioni per aggiungere un webhook e personalizzare la visualizzazione degli articoli nel server Discord.
Cambiare il nome del bot
Dopo la creazione del webhook, è disponibile una nuova serie di opzioni che consentono di personalizzare e modificare il nome del bot in base alle proprie preferenze.
Carica Avatar
Inoltre, la nostra piattaforma vi offre la possibilità di modificare facilmente l'avatar del vostro bot, garantendo una presenza distintiva e riconoscibile del vostro bot all'interno della comunità Discord.
Elementi della carta
Controllate il modo in cui il vostro bot viene presentato: personalizzate il titolo, la descrizione, le immagini, l'autore e altro ancora con la nostra piattaforma. Personalizzate il contenuto del vostro bot.
Chi usa il bot di Google News to Discord?
Notizie ed eventi attuali Server
Tenete aggiornata la vostra comunità Discord con le ultime notizie e gli eventi attuali in modo automatico.
Comunità di settore e tematiche
Condividete con i vostri membri di Discord notizie rilevanti sul settore, aggiornamenti tecnologici o argomenti di nicchia.
Gruppi di ricerca e di studio
Monitorare le notizie su argomenti specifici per la ricerca. Condividere gli articoli rilevanti direttamente sui canali del gruppo di studio.
Migliorare Discord con l'integrazione dei feed RSS
Migliorate il vostro Discord con l'integrazione dei feed RSS, con canali, webhook, bot personalizzati, embed, supporto multi-server, menzioni, azioni e filtri avanzati.
Canali Discord
Collegate o modificate i canali desiderati direttamente da Discord per gestire e visualizzare facilmente i contenuti RSS dove sono più rilevanti per la vostra comunità.
Incorporazione di Discord
Adattare l'aspetto dei messaggi Discord incorporati allo stile del vostro server, rendendo i contenuti RSS visivamente attraenti e coerenti con il vostro branding.
Supporto per più server
Collegare e gestire più server Discord da un'unica interfaccia, consentendo di distribuire in modo efficiente gli aggiornamenti dei feed RSS in varie comunità
Menzioni e ruoli
Utilizzate le menzioni per notificare a utenti o ruoli specifici la pubblicazione di contenuti RSS rilevanti, assicurando che gli aggiornamenti importanti raggiungano tempestivamente il pubblico giusto.
Azioni Discord
Impostate azioni automatiche per pubblicare post specifici da feed RSS in base a condizioni o trigger definiti, semplificando la gestione e la distribuzione dei contenuti.
Filtri Discord
Configurate filtri avanzati per controllare con precisione quali contenuti RSS vengono visualizzati sul vostro server, consentendovi di evidenziare le informazioni più pertinenti per la vostra comunità.
Domande frequenti: Bot da Google News a Discord
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