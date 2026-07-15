Bot
Google News to Discord Bot
Bot di automazione

Google News to Discord Bot: condivisione automatica delle notizie all'istante

Pubblicate automaticamente gli articoli di Google News sul vostro server Discord. Monitorate qualsiasi argomento, parola chiave o fonte e condividete le ultime notizie in tempo reale. Non è necessario alcun codice.

Integrazione di Google News

Create un feed RSS da qualsiasi argomento, query di ricerca o fonte di notizie di Google News.

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Post automatico su Discord

Ogni nuovo articolo viene inviato automaticamente al vostro canale Discord tramite webhook.

Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Perché scegliere il bot Google News to Discord?

Pubblicazione automatica 24/7
Pubblicazione automatica 24/7

Non perdere mai le ultime notizie. Il vostro bot monitora Google News 24 ore su 24 e pubblica automaticamente i nuovi articoli su Discord.

Filtrare ciò che si condivide
Filtrare ciò che si condivide

Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.

Lancio in pochi minuti
Lancio in pochi minuti

Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.

Come impostare il bot da Google News a Discord

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Collegare Google News

1

Inserite un qualsiasi argomento di Google News, una query di ricerca o un URL di origine. Verrà creato automaticamente un feed RSS.

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Connettersi a Discord

2

Create un webhook Discord nel vostro server e incollate l'URL. Ci vogliono solo 30 secondi.

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Godetevi l'automazione

3

Gli articoli di notizie appaiono automaticamente su Discord. Personalizzate i filtri, la formattazione e il calendario di pubblicazione.

Crea ora il tuo bot →
Integrazione tra Google News e Discord

Il modo più semplice per condividere automaticamente Google News su Discord. Affidato alle comunità di notizie, ai server di gioco e ai gruppi di discussione di tutto il mondo.

Potenti funzioni per l'automazione da Google News a Discord

Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di notizie tra Google News e Discord.

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Aggiornamenti in tempo reale

I feed si aggiornano ogni 15 minuti. Le notizie dell'ultima ora vengono pubblicate su Discord entro pochi secondi dal loro rilevamento.

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Filtri intelligenti per le parole chiave

Includere o escludere gli articoli per parola chiave, fonte o argomento. Condividete solo le notizie più rilevanti.

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Formattazione incorporata personalizzata

Controllare il modo in cui gli articoli appaiono in Discord. Personalizzate gli embed con titoli, sommari e formattazione ricca.

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Supporto multicanale

Inviate notizie a più canali o server Discord da un unico feed.

Guarda Google News to Discord in azione

Pubblicate le ultime notizie
Pubblicate le ultime notizie
Automatizzato
Condiviso in Discord istantaneamente
Condiviso in Discord istantaneamente

Personalizzare l'aspetto di Google News per il bot Discord

È possibile aggiungere facilmente un webhook, che offre funzionalità di modifica avanzate e la possibilità di creare un bot unico.

Aggiungere un webhook
Aggiungere un webhook

Dopo aver creato il bot Google News to Discord, andare nelle impostazioni per aggiungere un webhook e personalizzare la visualizzazione degli articoli nel server Discord.

Cambiare il nome del bot
Cambiare il nome del bot

Dopo la creazione del webhook, è disponibile una nuova serie di opzioni che consentono di personalizzare e modificare il nome del bot in base alle proprie preferenze.

Carica Avatar
Carica Avatar

Inoltre, la nostra piattaforma vi offre la possibilità di modificare facilmente l'avatar del vostro bot, garantendo una presenza distintiva e riconoscibile del vostro bot all'interno della comunità Discord.

Elementi della carta
Elementi della carta

Controllate il modo in cui il vostro bot viene presentato: personalizzate il titolo, la descrizione, le immagini, l'autore e altro ancora con la nostra piattaforma. Personalizzate il contenuto del vostro bot.

Chi usa il bot di Google News to Discord?

Notizie ed eventi attuali Server
Notizie ed eventi attuali Server

Tenete aggiornata la vostra comunità Discord con le ultime notizie e gli eventi attuali in modo automatico.

Comunità di settore e tematiche
Comunità di settore e tematiche

Condividete con i vostri membri di Discord notizie rilevanti sul settore, aggiornamenti tecnologici o argomenti di nicchia.

Gruppi di ricerca e di studio
Gruppi di ricerca e di studio

Monitorare le notizie su argomenti specifici per la ricerca. Condividere gli articoli rilevanti direttamente sui canali del gruppo di studio.

Migliorare Discord con l'integrazione dei feed RSS

Migliorate il vostro Discord con l'integrazione dei feed RSS, con canali, webhook, bot personalizzati, embed, supporto multi-server, menzioni, azioni e filtri avanzati.

Canali Discord
Canali Discord

Collegate o modificate i canali desiderati direttamente da Discord per gestire e visualizzare facilmente i contenuti RSS dove sono più rilevanti per la vostra comunità.

Incorporazione di Discord
Incorporazione di Discord

Adattare l'aspetto dei messaggi Discord incorporati allo stile del vostro server, rendendo i contenuti RSS visivamente attraenti e coerenti con il vostro branding.

Supporto per più server
Supporto per più server

Collegare e gestire più server Discord da un'unica interfaccia, consentendo di distribuire in modo efficiente gli aggiornamenti dei feed RSS in varie comunità

Menzioni e ruoli
Menzioni e ruoli

Utilizzate le menzioni per notificare a utenti o ruoli specifici la pubblicazione di contenuti RSS rilevanti, assicurando che gli aggiornamenti importanti raggiungano tempestivamente il pubblico giusto.

Azioni Discord
Azioni Discord

Impostate azioni automatiche per pubblicare post specifici da feed RSS in base a condizioni o trigger definiti, semplificando la gestione e la distribuzione dei contenuti.

Filtri Discord
Filtri Discord

Configurate filtri avanzati per controllare con precisione quali contenuti RSS vengono visualizzati sul vostro server, consentendovi di evidenziare le informazioni più pertinenti per la vostra comunità.

Domande frequenti: Bot da Google News a Discord

Come si collega Google News a Discord?
È sufficiente inserire un qualsiasi argomento di Google News, una query di ricerca o un URL di origine. RSS.app crea automaticamente un feed RSS. Quindi creare un webhook Discord e incollare l'URL. L'intera configurazione richiede circa 2 minuti.
Il bot da Google News a Discord è gratuito?
Sì! Offriamo un piano gratuito che include le funzioni di automazione di base. I piani premium sbloccano filtri avanzati, velocità di aggiornamento, formattazione personalizzata e assistenza prioritaria.
Con quale frequenza il bot controlla la presenza di nuovi articoli?
Il nostro bot verifica la presenza di nuovi articoli ogni 15 minuti su tutti i piani. Quando viene rilevata una notizia dell'ultima ora, viene pubblicata sul vostro canale Discord in pochi secondi.
Posso filtrare le notizie che vengono pubblicate su Discord?
Assolutamente! Utilizzate i filtri per parole chiave per includere o escludere gli articoli in base a titoli, fonti o argomenti. È possibile filtrare anche per pubblicazione e lingua.
Posso personalizzare la visualizzazione degli articoli in Discord?
Sì! Personalizzare gli embed di Discord, compresi titolo, sommario, fonte e link. Aggiungete testo personalizzato e attivate o disattivate i rich embed.
Funziona con gli argomenti, le ricerche e le fonti di Google News?
Sì, il nostro bot supporta tutti i tipi di contenuti di Google News: argomenti, query di ricerca, fonti specifiche e regioni geografiche.
Altre integrazioni

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Configurazione in 2 minuti
Non è richiesta alcuna codifica
Frequenza di aggiornamento di 15 minuti

Non è richiesta la carta di credito - Piano gratuito disponibile