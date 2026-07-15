Feed RSS per Telegram Bot: condivisione automatica degli aggiornamenti all'istante
Pubblicate automaticamente i contenuti dei feed RSS sul vostro canale Telegram. Collegate qualsiasi feed RSS: condividete articoli, podcast e aggiornamenti in tempo reale. Non è necessario alcun codice.
Integrazione dei feed RSS
Collegate qualsiasi URL di feed RSS. Funziona con blog, siti di notizie, podcast e altro ancora.
Post automatico su Telegram
Ogni nuovo elemento viene inviato automaticamente al vostro canale, gruppo o argomento di Telegram.
Perché scegliere il feed RSS per Telegram Bot?
Pubblicazione automatica 24/7
Non perdere mai nuovi contenuti. Il vostro bot monitora i feed RSS 24 ore su 24 e pubblica automaticamente gli aggiornamenti su Telegram.
Filtrare ciò che si condivide
Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.
Lancio in pochi minuti
Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.
Come impostare un feed RSS per Telegram Bot
Collegare il feed RSS1
Immettere qualsiasi URL di feed RSS. Funziona con blog, siti di notizie, podcast, YouTube e altro ancora.
Connettersi a Telegram2
Aggiungete il nostro bot al vostro canale, gruppo o argomento di Telegram con un solo clic. Non sono necessari token.
Godetevi l'automazione3
Gli elementi del feed vengono visualizzati automaticamente su Telegram. Personalizzate i filtri, la formattazione e la pianificazione secondo le vostre esigenze.
Feed RSS + integrazione con Telegram
Il modo più semplice per condividere automaticamente contenuti RSS su Telegram. Affidato da editori, creatori di contenuti e comunità di tutto il mondo.
Potenti funzioni per l'automazione dei feed RSS su Telegram
Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di contenuti da qualsiasi feed RSS a Telegram.
Aggiornamenti in tempo reale
I feed si aggiornano ogni 15 minuti. I nuovi articoli vengono pubblicati su Telegram entro pochi secondi dal rilevamento.
Filtri intelligenti per i contenuti
Includere o escludere gli articoli per parola chiave, categoria o autore. Condividete solo i contenuti più rilevanti.
Formattazione personalizzata dei messaggi
Controllate il modo in cui gli elementi appaiono in Telegram. Aggiungete testo, immagini, pulsanti e formattazioni personalizzate.
Supporto multicanale
Inviate elementi a più canali, gruppi o argomenti di Telegram da un unico feed.
Vedere il feed RSS di Telegram in azione
Chi utilizza il feed RSS per Telegram Bot?
Editori e blogger
Condividete automaticamente i nuovi post del blog con il vostro pubblico di Telegram. Fate crescere il vostro pubblico di lettori senza sforzo.
Canali di notizie
Aggregare contenuti da più fonti di notizie. Mantenete il vostro canale Telegram aggiornato con contenuti freschi.
Creatori di podcast e contenuti
Condividete automaticamente nuovi episodi e contenuti. Notificate al vostro pubblico il momento della pubblicazione.
Domande frequenti: Feed RSS per il Bot Telegram
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