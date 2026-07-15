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RSS Feed to Telegram Bot
Bot di automazione

Feed RSS per Telegram Bot: condivisione automatica degli aggiornamenti all'istante

Pubblicate automaticamente i contenuti dei feed RSS sul vostro canale Telegram. Collegate qualsiasi feed RSS: condividete articoli, podcast e aggiornamenti in tempo reale. Non è necessario alcun codice.

Integrazione dei feed RSS

Collegate qualsiasi URL di feed RSS. Funziona con blog, siti di notizie, podcast e altro ancora.

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Post automatico su Telegram

Ogni nuovo elemento viene inviato automaticamente al vostro canale, gruppo o argomento di Telegram.

Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Perché scegliere il feed RSS per Telegram Bot?

Pubblicazione automatica 24/7
Pubblicazione automatica 24/7

Non perdere mai nuovi contenuti. Il vostro bot monitora i feed RSS 24 ore su 24 e pubblica automaticamente gli aggiornamenti su Telegram.

Filtrare ciò che si condivide
Filtrare ciò che si condivide

Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.

Lancio in pochi minuti
Lancio in pochi minuti

Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.

Come impostare un feed RSS per Telegram Bot

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Collegare il feed RSS

1

Immettere qualsiasi URL di feed RSS. Funziona con blog, siti di notizie, podcast, YouTube e altro ancora.

stepsStep2Title

Connettersi a Telegram

2

Aggiungete il nostro bot al vostro canale, gruppo o argomento di Telegram con un solo clic. Non sono necessari token.

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Godetevi l'automazione

3

Gli elementi del feed vengono visualizzati automaticamente su Telegram. Personalizzate i filtri, la formattazione e la pianificazione secondo le vostre esigenze.

Crea ora il tuo bot →
Feed RSS + integrazione con Telegram

Il modo più semplice per condividere automaticamente contenuti RSS su Telegram. Affidato da editori, creatori di contenuti e comunità di tutto il mondo.

Potenti funzioni per l'automazione dei feed RSS su Telegram

Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di contenuti da qualsiasi feed RSS a Telegram.

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Aggiornamenti in tempo reale

I feed si aggiornano ogni 15 minuti. I nuovi articoli vengono pubblicati su Telegram entro pochi secondi dal rilevamento.

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Filtri intelligenti per i contenuti

Includere o escludere gli articoli per parola chiave, categoria o autore. Condividete solo i contenuti più rilevanti.

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Formattazione personalizzata dei messaggi

Controllate il modo in cui gli elementi appaiono in Telegram. Aggiungete testo, immagini, pulsanti e formattazioni personalizzate.

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Supporto multicanale

Inviate elementi a più canali, gruppi o argomenti di Telegram da un unico feed.

Vedere il feed RSS di Telegram in azione

Nuova voce RSS pubblicata
Nuova voce RSS pubblicata
Automatizzato
Condiviso in Telegram all'istante
Condiviso in Telegram all'istante

Chi utilizza il feed RSS per Telegram Bot?

Editori e blogger
Editori e blogger

Condividete automaticamente i nuovi post del blog con il vostro pubblico di Telegram. Fate crescere il vostro pubblico di lettori senza sforzo.

Canali di notizie
Canali di notizie

Aggregare contenuti da più fonti di notizie. Mantenete il vostro canale Telegram aggiornato con contenuti freschi.

Creatori di podcast e contenuti
Creatori di podcast e contenuti

Condividete automaticamente nuovi episodi e contenuti. Notificate al vostro pubblico il momento della pubblicazione.

Domande frequenti: Feed RSS per il Bot Telegram

Come faccio a collegare un feed RSS a Telegram?
Basta inserire un qualsiasi URL di feed RSS. Quindi aggiungete il nostro bot Telegram al vostro canale con un solo clic. L'intera configurazione richiede circa 2 minuti.
Il feed RSS per il bot di Telegram è gratuito?
Sì! Offriamo un piano gratuito che include le funzioni di automazione di base. I piani premium sbloccano filtri avanzati, velocità di aggiornamento, formattazione personalizzata e assistenza prioritaria.
Con quale frequenza il bot controlla la presenza di nuovi articoli?
Il nostro bot controlla la presenza di nuovi articoli ogni 15 minuti su tutti i piani. Quando vengono rilevati nuovi contenuti, vengono pubblicati sul vostro canale Telegram in pochi secondi.
Posso filtrare gli elementi che vengono condivisi su Telegram?
Assolutamente! Utilizzate i filtri per parole chiave per includere o escludere gli articoli in base a titolo, contenuto, categoria o autore.
Posso personalizzare la visualizzazione degli elementi in Telegram?
Sì! Personalizzate il formato del messaggio, compresi titolo, descrizione, immagini e link. Aggiungete un testo personalizzato prima o dopo ogni articolo.
Quali tipi di feed RSS sono supportati?
Supportiamo tutti i feed RSS e Atom standard, compresi blog, siti di notizie, podcast, canali YouTube e qualsiasi sito web con un feed RSS.
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Configurazione in 2 minuti
Non è richiesta alcuna codifica
Frequenza di aggiornamento di 15 minuti

Non è richiesta la carta di credito - Piano gratuito disponibile