Google News a Telegram Bot: condivisione automatica delle notizie all'istante
Pubblicate automaticamente gli articoli di Google News sul vostro canale, gruppo o argomento di Telegram. Monitorate qualsiasi argomento, parola chiave o fonte e condividete le ultime notizie in tempo reale. Non è necessario alcun codice.
Integrazione di Google News
Create un feed RSS da qualsiasi argomento, query di ricerca o fonte di notizie di Google News.
Post automatico su Telegram
Ogni nuovo articolo viene inviato automaticamente al vostro canale, gruppo o argomento di Telegram.
Perché scegliere il bot da Google News a Telegram?
Pubblicazione automatica 24/7
Non perdete mai le notizie dell'ultima ora. Il vostro bot monitora Google News 24 ore su 24 e pubblica automaticamente nuovi articoli su Telegram.
Filtrare ciò che si condivide
Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.
Lancio in pochi minuti
Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.
Come impostare il bot da Google News a Telegram
Collegare Google News1
Inserite un qualsiasi argomento di Google News, una query di ricerca o un URL di origine. Verrà creato automaticamente un feed RSS.
Connettersi a Telegram2
Aggiungete il nostro bot al vostro canale, gruppo o argomento di Telegram con un solo clic. Non sono necessari token.
Godetevi l'automazione3
Gli articoli di notizie appaiono automaticamente su Telegram. Personalizzate i filtri, la formattazione e la pianificazione secondo le vostre esigenze.
Integrazione tra Google News e Telegram
Il modo più semplice per condividere automaticamente Google News su Telegram. Affidato da testate giornalistiche, comunità e team di PR in tutto il mondo.
Potenti funzioni per l'automazione da Google News a Telegram
Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di notizie tra Google News e Telegram.
Aggiornamenti in tempo reale
I feed si aggiornano ogni 15 minuti. Le notizie dell'ultima ora vengono pubblicate su Telegram entro pochi secondi dal loro rilevamento.
Filtri intelligenti per le parole chiave
Includere o escludere gli articoli per parola chiave, fonte o argomento. Condividete solo le notizie più rilevanti.
Formattazione personalizzata dei messaggi
Controllate il modo in cui gli articoli appaiono in Telegram. Aggiungete testo personalizzato, immagini, pulsanti e formattazione ricca.
Supporto multicanale
Inviate notizie a più canali, gruppi o argomenti di Telegram da un unico feed.
Guarda Google News su Telegram in azione
Chi usa il bot da Google News a Telegram?
Canali di notizie e media
Condividete automaticamente le notizie dell'ultima ora con il vostro pubblico di Telegram. Tenete informati gli abbonati con le ultime notizie.
Comunità di settore e tematiche
Tenete aggiornato il vostro gruppo Telegram con notizie, tendenze e sviluppi rilevanti del settore in modo automatico.
Team di PR e comunicazione
Monitorare le menzioni del marchio, le notizie dei concorrenti e la copertura del settore. Condividete gli aggiornamenti direttamente sui canali del team.
Domande frequenti: Google News a Telegram Bot
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