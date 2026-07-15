Bot
Google News to Telegram Bot
Bot di automazione

Google News a Telegram Bot: condivisione automatica delle notizie all'istante

Pubblicate automaticamente gli articoli di Google News sul vostro canale, gruppo o argomento di Telegram. Monitorate qualsiasi argomento, parola chiave o fonte e condividete le ultime notizie in tempo reale. Non è necessario alcun codice.

Integrazione di Google News

Create un feed RSS da qualsiasi argomento, query di ricerca o fonte di notizie di Google News.

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Post automatico su Telegram

Ogni nuovo articolo viene inviato automaticamente al vostro canale, gruppo o argomento di Telegram.

Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Perché scegliere il bot da Google News a Telegram?

Pubblicazione automatica 24/7
Pubblicazione automatica 24/7

Non perdete mai le notizie dell'ultima ora. Il vostro bot monitora Google News 24 ore su 24 e pubblica automaticamente nuovi articoli su Telegram.

Filtrare ciò che si condivide
Filtrare ciò che si condivide

Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.

Lancio in pochi minuti
Lancio in pochi minuti

Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.

Come impostare il bot da Google News a Telegram

stepsStep1Title

Collegare Google News

1

Inserite un qualsiasi argomento di Google News, una query di ricerca o un URL di origine. Verrà creato automaticamente un feed RSS.

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Connettersi a Telegram

2

Aggiungete il nostro bot al vostro canale, gruppo o argomento di Telegram con un solo clic. Non sono necessari token.

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Godetevi l'automazione

3

Gli articoli di notizie appaiono automaticamente su Telegram. Personalizzate i filtri, la formattazione e la pianificazione secondo le vostre esigenze.

Crea ora il tuo bot →
Integrazione tra Google News e Telegram

Il modo più semplice per condividere automaticamente Google News su Telegram. Affidato da testate giornalistiche, comunità e team di PR in tutto il mondo.

Potenti funzioni per l'automazione da Google News a Telegram

Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di notizie tra Google News e Telegram.

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Aggiornamenti in tempo reale

I feed si aggiornano ogni 15 minuti. Le notizie dell'ultima ora vengono pubblicate su Telegram entro pochi secondi dal loro rilevamento.

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Filtri intelligenti per le parole chiave

Includere o escludere gli articoli per parola chiave, fonte o argomento. Condividete solo le notizie più rilevanti.

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Formattazione personalizzata dei messaggi

Controllate il modo in cui gli articoli appaiono in Telegram. Aggiungete testo personalizzato, immagini, pulsanti e formattazione ricca.

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Supporto multicanale

Inviate notizie a più canali, gruppi o argomenti di Telegram da un unico feed.

Guarda Google News su Telegram in azione

Pubblicate le ultime notizie
Pubblicate le ultime notizie
Automatizzato
Condiviso in Telegram all'istante
Condiviso in Telegram all'istante

Chi usa il bot da Google News a Telegram?

Canali di notizie e media
Canali di notizie e media

Condividete automaticamente le notizie dell'ultima ora con il vostro pubblico di Telegram. Tenete informati gli abbonati con le ultime notizie.

Comunità di settore e tematiche
Comunità di settore e tematiche

Tenete aggiornato il vostro gruppo Telegram con notizie, tendenze e sviluppi rilevanti del settore in modo automatico.

Team di PR e comunicazione
Team di PR e comunicazione

Monitorare le menzioni del marchio, le notizie dei concorrenti e la copertura del settore. Condividete gli aggiornamenti direttamente sui canali del team.

Domande frequenti: Google News a Telegram Bot

Come faccio a collegare Google News a Telegram?
È sufficiente inserire un qualsiasi argomento di Google News, una query di ricerca o un URL di origine. RSS.app crea automaticamente un feed RSS. Quindi aggiungete il nostro bot Telegram al vostro canale con un solo clic. L'intera configurazione richiede circa 2 minuti.
Il bot da Google News a Telegram è gratuito?
Sì! Offriamo un piano gratuito che include le funzioni di automazione di base. I piani premium sbloccano filtri avanzati, velocità di aggiornamento, formattazione personalizzata e assistenza prioritaria.
Con quale frequenza il bot controlla la presenza di nuovi articoli?
Il nostro bot verifica la presenza di nuovi articoli ogni 15 minuti su tutti i piani. Quando viene rilevata una notizia dell'ultima ora, viene pubblicata sul vostro canale Telegram in pochi secondi.
Posso filtrare le notizie che vengono pubblicate su Telegram?
Assolutamente! Utilizzate i filtri per parole chiave per includere o escludere gli articoli in base a titoli, fonti o argomenti. È possibile filtrare anche per pubblicazione e lingua.
Posso personalizzare la visualizzazione degli articoli in Telegram?
Sì! Personalizzate il formato del messaggio, compresi titolo, sommario, fonte e link. Aggiungere testo personalizzato prima o dopo ogni articolo. Abilitare o disabilitare i rich embed.
Funziona con gli argomenti, le ricerche e le fonti di Google News?
Sì, il nostro bot supporta tutti i tipi di contenuti di Google News: argomenti, query di ricerca, fonti specifiche e regioni geografiche.
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Configurazione in 2 minuti
Non è richiesta alcuna codifica
Frequenza di aggiornamento di 15 minuti

Non è richiesta la carta di credito - Piano gratuito disponibile