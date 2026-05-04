Faça parte da rede de afiliados da RSS.app

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Perguntas mais frequentes

O que é o programa de afiliados RSS.app?
O nosso programa de afiliados permite-lhe ganhar comissões ao indicar novos clientes. Quando um cliente clica na sua ligação de afiliado e efectua uma compra, ganha uma comissão por essa indicação.
Como é que me posso inscrever?
É muito simples! Basta clicar no botão "Aderir" nesta página e preencher o formulário. A nossa equipa de afiliados entrará em contacto.
Como é que me pagam?
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