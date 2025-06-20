Com que frequência são verificadas as actualizações dos feeds? Os feeds são actualizados a cada 15 minutos em todos os planos. Quando é detectado um novo conteúdo, este é publicado nos seus canais em segundos.

Posso filtrar o conteúdo que é publicado? Sim! Utilize filtros de palavras-chave para incluir ou excluir publicações. Filtre por hashtags, autores, tamanho do conteúdo e muito mais.

Preciso de ter conhecimentos de programação? De forma alguma. A nossa interface visual torna a configuração simples. A maioria dos utilizadores cria o seu primeiro bot em menos de 2 minutos.

Posso personalizar o aspeto das mensagens? Absolutamente. Personalize títulos, descrições, imagens, cores e formatação para corresponder à sua marca.

Que origens e destinos são suportados? Fontes: RSS, Twitter/X, Instagram, YouTube, TikTok, Reddit, Facebook, Google News. Destinos: Discord, Slack, Telegram, Email.