Integrações
Mailchimp

Automatizar boletins informativos com RSS e Mailchimp

Envie as suas últimas notícias ou actualizações sociais aos subscritores com RSS.app. Não é necessário codificar.

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Confiável e utilizado por milhares de empresas
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Partilhar Newsletters Automaticamente

Potencie o seu boletim informativo enviando feeds RSS personalizados aos seus clientes. O RSS.app permite-lhe transformar praticamente qualquer site num feed RSS. Personalize seu feed e atinja o público certo.

Escolha mostrar as atualizações da sua marca ou exibir notícias de setores semelhantes com feeds RSS. Conecte seus boletins informativos com ferramentas como Zapier, Automate.io e IFTTT para aumentar sua produtividade e economizar seu tempo. Crie facilmente várias campanhas de e-mail para atingir públicos diferentes usando uma integração simples.

Não é necessário conhecimento de codificação! Basta colar o trecho de código do feed RSS no seu boletim informativo do Mailchimp e escolher a hora em que o boletim informativo será enviado. A integração entre o Mailchimp e o RSS.app é a melhor forma de fazer chegar conteúdos relevantes aos seus clientes.

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Utilize a RSS.app com o Mailchimp para poupar tempo a escrever e-mails e passar mais tempo a fazer crescer o seu negócio.

Como criar uma newsletter a partir de RSS com o Mailchimp

1
Gerar o seu feed em RSS.app

Cole qualquer blogue, notícia ou link social no Gerador de RSS. Nós criaremos instantaneamente um feed pronto para uso.

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2
Escolha o seu estilo de widget

Abra o separador Widgets em RSS.app e selecione o aspeto do seu feed: Mural de notícias, Lista, Carrossel, Quadro de imagens, TIcker, Revista ou Feed.

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3
Personalizar o design

Clique em "Personalizar" para ajustar as cores, os tipos de letra, o número de publicações e muito mais. Combine o widget com o estilo do seu site.

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4
Copiar e colar o código de incorporação

Clique em "Adicionar ao site" e copie o código JavaScript ou iFrame. Cole-o no seu site Wix e já está!

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Tudo o que é necessário para os feeds RSS no Mailchimp

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Atualização automática de conteúdos

Mantenha as suas newsletters actualizadas. Os feeds RSS.app são actualizados automaticamente, sem necessidade de trabalho manual.

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Funciona com qualquer fonte

Transforme qualquer site, blogue ou página social num feed RSS pronto para o Mailchimp em segundos.

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Sem configuração técnica

Basta copiar o URL do seu feed RSS.app e colá-lo no Mailchimp. Os seus e-mails serão automaticamente preenchidos com novas mensagens.

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Fiável e consistente

A RSS.app mantém os seus feeds limpos, estáveis e sempre actualizados para que as suas campanhas decorram sem problemas.

Ferramentas para organizar e controlar os seus feeds

Pacotes

Combina vários feeds RSS num único fluxo. Perfeito para seguir conteúdos de diferentes fontes num único local.

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Colecções

Faça a curadoria manual de publicações e transforme-as num widget personalizado. Ideal para criar páginas temáticas, centros de recursos ou destaques da marca.

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Filtros

Oculte mensagens sem imagens, remova duplicados ou utilize filtros de palavras-chave (lista branca/lista negra) para apresentar exatamente o que pretende.

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Comentários

O que os utilizadores adoram no RSS.app

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Perguntas mais frequentes

Como é que ligo a RSS.app ao Mailchimp?
Depois de criar um feed em RSS.app, copie o seu URL. No Mailchimp, aceda a Automações → Modelos de fluxo → Partilhar actualizações do blogue via RSS e, em seguida, cole o URL do seu feed RSS.
Com que frequência será actualizada a minha newsletter?
A sua campanha é actualizada automaticamente com base no calendário do Mailchimp. Pode enviar novas mensagens diariamente, semanalmente ou mensalmente.
Tenho de fazer alguma codificação?
Não é necessário codificar. Basta copiar o link do seu feed RSS.app e colá-lo no Mailchimp. Tudo é atualizado automaticamente.
Posso utilizar feeds RSS.app de qualquer sítio Web?
Sim. A RSS.app pode criar feeds a partir de quase todos os sítios Web, blogues ou páginas de redes sociais, mesmo que eles próprios não forneçam um feed RSS.
A RSS.app também funciona com outras ferramentas de correio eletrónico?
Sim. Também pode utilizar o seu URL de feed RSS.app com outras plataformas que suportem feeds RSS ou XML.

Junte-se a milhares de utilizadores do Mailchimp que utilizam o RSS.app para manter as suas newsletters actualizadas.

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