Automatize os seus fluxos de trabalho com RSS e Zapier

Adicionar feeds de notícias dinâmicos a vários fluxos de trabalho

Compartilhe notícias de várias fontes com feeds RSS responsivos do RSS.app. Adicione feeds de notícias ao seu fluxo de trabalho para exibir o conteúdo mais recente atualizado automaticamente.Exiba feeds de notícias e postagens de blog conectando feeds RSS às muitas integrações do Zapier. Use o Zapier com aplicativos como Mailchimp, Slack, Shopify, Wordpress e Klaviyo para manter todos atualizados com os lançamentos de novos produtos e as últimas notícias do setor. Depois de gerar o feed de notícias, você pode personalizar o feed usando filtros premium para exibir postagens específicas.Não é necessário nenhum conhecimento de codificação. Basta colar o snippet de código RSS no seu fluxo de trabalho RSS by Zapier e pronto! A integração entre o Zapier e o RSS.app é a melhor maneira de conectar feeds de notícias a vários aplicativos.