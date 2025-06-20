Automatize os seus fluxos de trabalho com RSS e Zapier
Ligue os feeds RSS.app ao Zapier e envie novas publicações para qualquer lugar. Não é necessário codificar.Começar agora
Adicionar feeds de notícias dinâmicos a vários fluxos de trabalho
Compartilhe notícias de várias fontes com feeds RSS responsivos do RSS.app. Adicione feeds de notícias ao seu fluxo de trabalho para exibir o conteúdo mais recente atualizado automaticamente.Exiba feeds de notícias e postagens de blog conectando feeds RSS às muitas integrações do Zapier. Use o Zapier com aplicativos como Mailchimp, Slack, Shopify, Wordpress e Klaviyo para manter todos atualizados com os lançamentos de novos produtos e as últimas notícias do setor. Depois de gerar o feed de notícias, você pode personalizar o feed usando filtros premium para exibir postagens específicas.Não é necessário nenhum conhecimento de codificação. Basta colar o snippet de código RSS no seu fluxo de trabalho RSS by Zapier e pronto! A integração entre o Zapier e o RSS.app é a melhor maneira de conectar feeds de notícias a vários aplicativos.
Como ligar feeds RSS ao Zapier
Gerar o seu feed em RSS.app
Cole qualquer blogue, notícia ou link social no Gerador de RSS. Nós criaremos instantaneamente um feed pronto para uso.
Escolha o seu estilo de widget
Abra o separador Widgets em RSS.app e selecione o aspeto do seu feed: Mural de notícias, Lista, Carrossel, Quadro de imagens, TIcker, Revista ou Feed.
Personalizar o design
Clique em "Personalizar" para ajustar as cores, os tipos de letra, o número de publicações e muito mais. Combine o widget com o estilo do seu site.
Copiar e colar o código de incorporação
Clique em "Adicionar ao site" e copie o código JavaScript ou iFrame. Cole-o no seu site Wix e já está!
Tudo o que é necessário para os feeds RSS no Zapier
Atualização automática de conteúdos
A RSS.app mantém os seus Zaps actualizados. Sempre que aparece um novo conteúdo no seu feed, o Zapier é ativado instantaneamente.
Funciona com qualquer fonte
Transforme qualquer site, blogue ou página social num feed RSS pronto para o Zapier em segundos.
Sem configuração técnica
Basta copiar o URL do seu feed RSS.app e colá-lo no Zapier. Os seus e-mails serão automaticamente preenchidos com novas mensagens.
Fiável e consistente
A RSS.app mantém os seus feeds limpos, estáveis e sempre actualizados para que os seus zaps funcionem sem problemas.
Ferramentas para organizar e controlar os seus feeds
Pacotes
Combina vários feeds RSS num único fluxo. Perfeito para seguir conteúdos de diferentes fontes num único local.
Colecções
Faça a curadoria manual de publicações e transforme-as num widget personalizado. Ideal para criar páginas temáticas, centros de recursos ou destaques da marca.
Filtros
Oculte mensagens sem imagens, remova duplicados ou utilize filtros de palavras-chave (lista branca/lista negra) para apresentar exatamente o que interessa.
O que os utilizadores adoram no RSS.app
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.