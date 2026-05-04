RSS.appのアフィリエイトネットワークに参加しよう
初回売上の20％のコミッションを獲得。自分の好きな時間に収益を上げる。アフィリエイトダッシュボードで収益を追跡。アフィリエイト・プログラムに参加する
何千もの企業に信頼され、利用されている
これがその仕組みだ：
アフィリエイト・プログラムに参加する
アフィリエイト・プログラムに参加する1
アフィリエイトに登録する。
RSS.appに訪問者を送る2
アフィリエイトリンクを使ってRSS.appを宣伝してください。
お金を稼ぐ3
紹介した顧客ごとに収益を得ることができます。
コンテンツの消費方法をすでに変えてしまった、急成長中のSaaS企業のひとつに参加しませんか？
今日から稼ぐお金を稼ぐ
よくある質問
RSS.appアフィリエイトプログラムとは何ですか？
当社のアフィリエイト・プログラムでは、新規顧客を紹介することでコミッションを得ることができます。顧客があなたのアフィリエイトリンクをクリックし、購入した場合、あなたはその紹介に対してコミッションを得ることができます。
どうすれば参加できますか？
簡単です！このページの「参加」ボタンをクリックし、フォームにご記入ください。アフィリエイト・チームからご連絡いたします。
報酬はどのように受け取るのですか？
コミッションはPayPalを通じて支払われます。50ドル以上の残高が必要です。
まだ質問がありますか？
support@rss.app またはチャットでお気軽にお問い合わせください。