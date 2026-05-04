RSS.appのアフィリエイトネットワークに参加しよう

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初回売上の20％のコミッションを獲得。自分の好きな時間に収益を上げる。アフィリエイトダッシュボードで収益を追跡。

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何千もの企業に信頼され、利用されている

これがその仕組みだ：

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アフィリエイトに登録する。

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アフィリエイトリンクを使ってRSS.appを宣伝してください。

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紹介した顧客ごとに収益を得ることができます。

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Translateの主な特徴

無制限の紹介

できるだけ多くのトラフィックを誘導する。紹介した販売ごとに報酬が支払われます。利用規約があります。

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直感的なダッシュボード

最初のプロモーターダッシュボードから売上を管理しましょう。トラフィックを追跡し、統計を表示し、支払いを確認します。

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競争力のある給与

早く稼ごう。紹介した初回販売額の20％を獲得できます。信頼性の高いさまざまな支払い方法から選択できます。

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よくある質問

RSS.appアフィリエイトプログラムとは何ですか？
当社のアフィリエイト・プログラムでは、新規顧客を紹介することでコミッションを得ることができます。顧客があなたのアフィリエイトリンクをクリックし、購入した場合、あなたはその紹介に対してコミッションを得ることができます。
どうすれば参加できますか？
簡単です！このページの「参加」ボタンをクリックし、フォームにご記入ください。アフィリエイト・チームからご連絡いたします。
報酬はどのように受け取るのですか？
コミッションはPayPalを通じて支払われます。50ドル以上の残高が必要です。
まだ質問がありますか？
support@rss.app またはチャットでお気軽にお問い合わせください。
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