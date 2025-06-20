Automatize os seus fluxos de trabalho com RSS e IFTTT
Ligue o RSS.app ao IFTTT e envie novas publicações para qualquer lugar. Não é necessário codificar.Começar agora
Organize o seu fluxo de trabalho automatizando as suas notícias
Ligue os feeds de notícias a várias aplicações para automatizar o seu fluxo de trabalho. Crie feeds de praticamente qualquer site e integre-os ao IFTTT. Facilite a vida mantendo-se atualizado em um só lugar.Adicione facilmente feeds RSS em miniaplicativos com o IFTTT. Combine aplicativos como Slack, X / Twitter, Mailchimp e Feedly para maximizar a eficiência e aumentar sua produtividade. Com feeds atualizados automaticamente, você terá o conteúdo mais recente na ponta dos dedos.Não é necessário codificar! Gere seu feed RSS e cole o trecho de código RSS no seu applet IFTTT. Quando um novo conteúdo for publicado, seu applet acionará uma ação. Economize tempo integrando feeds RSS com o IFTTT.
Como adicionar feeds RSS ao IFTTT
Gerar o seu feed em RSS.app
Cole qualquer blogue, notícia ou link social no Gerador de RSS. Nós criaremos instantaneamente um feed pronto para uso.
Escolha o seu estilo de widget
Abra o separador Widgets em RSS.app e selecione o aspeto do seu feed: Mural de notícias, Lista, Carrossel, Quadro de imagens, TIcker, Revista ou Feed.
Personalizar o design
Clique em "Personalizar" para ajustar as cores, os tipos de letra, o número de publicações e muito mais. Combine o widget com o estilo do seu site.
Copiar e colar o código de incorporação
Clique em "Adicionar ao site" e copie o código JavaScript ou iFrame. Cole-o no seu site Wix e já está!
Tudo o que precisa para RSS Feeds no IFTTT
Atualização automática de conteúdos
RSS.app mantém as suas automatizações IFTTT actualizadas. Sempre que aparece um novo conteúdo no seu feed, o IFTTT é ativado instantaneamente.
Funciona com qualquer fonte
Crie feeds RSS a partir de qualquer sítio Web, blogue ou página de redes sociais. RSS.app transforma qualquer conteúdo num feed fiável que pode ligar ao IFTTT.
Sem configuração técnica
Copie o URL do seu feed RSS.app e cole-o no IFTTT. As suas automatizações começarão a funcionar de imediato.
Fiável e consistente
RSS.app garante que os seus feeds se mantêm estruturados e actualizados, para que os seus fluxos de trabalho IFTTT funcionem sempre sem problemas.
Ferramentas para organizar e controlar os seus feeds
Pacotes
Combina vários feeds RSS num único fluxo. Perfeito para seguir conteúdos de diferentes fontes num único local.
Colecções
Faça a curadoria manual de publicações e transforme-as num widget personalizado. Ideal para criar páginas temáticas, centros de recursos ou destaques da marca.
Filtros
Oculte mensagens sem imagens, remova duplicados ou utilize filtros de palavras-chave (lista branca/lista negra) para apresentar exatamente o que interessa.
O que os utilizadores adoram no RSS.app
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.