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IFTTT

Automatize os seus fluxos de trabalho com RSS e IFTTT

Ligue o RSS.app ao IFTTT e envie novas publicações para qualquer lugar. Não é necessário codificar.

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Confiável e utilizado por milhares de empresas
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Organize o seu fluxo de trabalho automatizando as suas notícias

Ligue os feeds de notícias a várias aplicações para automatizar o seu fluxo de trabalho. Crie feeds de praticamente qualquer site e integre-os ao IFTTT. Facilite a vida mantendo-se atualizado em um só lugar.

Adicione facilmente feeds RSS em miniaplicativos com o IFTTT. Combine aplicativos como Slack, X / Twitter, Mailchimp e Feedly para maximizar a eficiência e aumentar sua produtividade. Com feeds atualizados automaticamente, você terá o conteúdo mais recente na ponta dos dedos.

Não é necessário codificar! Gere seu feed RSS e cole o trecho de código RSS no seu applet IFTTT. Quando um novo conteúdo for publicado, seu applet acionará uma ação. Economize tempo integrando feeds RSS com o IFTTT.

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Adicione feeds de notícias a miniaplicativos personalizados com RSS.app. Organize o seu fluxo de trabalho com o IFTTT ligando aplicações entre si.

Como adicionar feeds RSS ao IFTTT

1
Gerar o seu feed em RSS.app

Cole qualquer blogue, notícia ou link social no Gerador de RSS. Nós criaremos instantaneamente um feed pronto para uso.

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2
Escolha o seu estilo de widget

Abra o separador Widgets em RSS.app e selecione o aspeto do seu feed: Mural de notícias, Lista, Carrossel, Quadro de imagens, TIcker, Revista ou Feed.

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3
Personalizar o design

Clique em "Personalizar" para ajustar as cores, os tipos de letra, o número de publicações e muito mais. Combine o widget com o estilo do seu site.

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4
Copiar e colar o código de incorporação

Clique em "Adicionar ao site" e copie o código JavaScript ou iFrame. Cole-o no seu site Wix e já está!

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Tudo o que precisa para RSS Feeds no IFTTT

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Atualização automática de conteúdos

RSS.app mantém as suas automatizações IFTTT actualizadas. Sempre que aparece um novo conteúdo no seu feed, o IFTTT é ativado instantaneamente.

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Funciona com qualquer fonte

Crie feeds RSS a partir de qualquer sítio Web, blogue ou página de redes sociais. RSS.app transforma qualquer conteúdo num feed fiável que pode ligar ao IFTTT.

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Sem configuração técnica

Copie o URL do seu feed RSS.app e cole-o no IFTTT. As suas automatizações começarão a funcionar de imediato.

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Fiável e consistente

RSS.app garante que os seus feeds se mantêm estruturados e actualizados, para que os seus fluxos de trabalho IFTTT funcionem sempre sem problemas.

Ferramentas para organizar e controlar os seus feeds

Pacotes

Combina vários feeds RSS num único fluxo. Perfeito para seguir conteúdos de diferentes fontes num único local.

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Colecções

Faça a curadoria manual de publicações e transforme-as num widget personalizado. Ideal para criar páginas temáticas, centros de recursos ou destaques da marca.

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Filtros

Oculte mensagens sem imagens, remova duplicados ou utilize filtros de palavras-chave (lista branca/lista negra) para apresentar exatamente o que interessa.

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Comentários

O que os utilizadores adoram no RSS.app

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Perguntas mais frequentes

Como é que ligo a RSS.app ao IFTTT?
Depois de criar um feed em RSS.app, copie o URL do feed. No IFTTT, crie um novo applet, escolha RSS Feed como acionador e cole o URL do RSS.app no campo URL do feed.
Com que frequência é que o feed é atualizado?
O feed actualiza-se automaticamente. Verá novas mensagens a cada 15 a 60 minutos, dependendo do seu plano.
Tenho de fazer alguma codificação?
Não é necessário codificar. Basta copiar o URL do seu feed RSS.app e ligá-lo ao IFTTT.
Posso utilizar RSS.app com qualquer aplicação no IFTTT?
Sim. Pode ligar o seu feed a milhares de aplicações como o Google Sheets, o Notion ou o Mailchimp.
Que tipos de feeds posso criar com a RSS.app?
Sim. A RSS.app pode criar feeds a partir de quase todos os sítios Web, blogues ou páginas de redes sociais, mesmo que eles próprios não forneçam um feed RSS.

Junte-se a milhares de utilizadores do IFTTT que utilizam o RSS.app para otimizar os seus fluxos de trabalho.

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