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RSS Feed to Discord Bot
Bot de automatização

RSS Feed to Discord Bot: Partilha automática de actualizações instantaneamente

Publique automaticamente o conteúdo do feed RSS no seu servidor Discord. Conecte qualquer feed RSS - compartilhe artigos, podcasts e atualizações em tempo real. Não é necessário codificação.

Integração de feeds RSS

Ligue qualquer URL de feed RSS. Funciona com blogues, sites de notícias, podcasts e muito mais.

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Enviar automaticamente para o Discord

Cada novo item é enviado automaticamente para o seu canal Discord através de um webhook.

Confiável e utilizado por milhares de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Por que escolher o RSS Feed para o Discord Bot?

Publicação automatizada 24/7
Publicação automatizada 24/7

Nunca perca novos conteúdos. O seu bot monitoriza os feeds RSS 24 horas por dia e publica automaticamente as actualizações no Discord.

Filtrar o que partilha
Filtrar o que partilha

Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.

Lançamento em minutos
Lançamento em minutos

Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.

Como configurar o feed RSS para o Discord Bot

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Conectar RSS Feed

1

Introduza qualquer URL de feed RSS. Funciona com blogues, sites de notícias, podcasts, YouTube e muito mais.

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Ligar o Discord

2

Crie um webhook do Discord no seu servidor e cole o URL. Demora apenas 30 segundos.

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Desfrutar da automatização

3

Os itens de feed aparecem automaticamente no Discord. Personalize os filtros, a formatação e o horário de publicação.

Crie seu bot agora →
Feed RSS + Integração com o Discord

A forma mais fácil de partilhar automaticamente conteúdos RSS no Discord. Confiado por comunidades de jogos, servidores de passatempo e grupos de discussão em todo o mundo.

Recursos poderosos para automação de RSS Feed para Discord

Tudo o que precisa para automatizar a partilha de conteúdos de qualquer feed RSS para o Discord.

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Actualizações em tempo real

Os feeds são actualizados a cada 15 minutos. Os novos itens são publicados no Discord segundos após serem detectados.

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Filtros de conteúdo inteligentes

Incluir ou excluir itens por palavra-chave, categoria ou autor. Partilhe apenas o conteúdo mais relevante.

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Formatação de incorporação personalizada

Controle como os itens aparecem no Discord. Personalize as incorporações com título, descrição e formatação avançada.

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Suporte multi-canal

Envie itens para vários canais ou servidores do Discord a partir de um único feed.

Ver RSS Feed para Discord em ação

Novo item RSS publicado
Novo item RSS publicado
Automatizado
Partilhado no Discord instantaneamente
Partilhado no Discord instantaneamente

Personalizar o feed RSS para a aparência do bot do Discord

Pode adicionar facilmente um webhook, proporcionando-lhe capacidades de edição avançadas e a possibilidade de criar um bot único

Adicionar um Webhook
Adicionar um Webhook

Depois de criar o seu RSS Feed para o bot Discord, navegue até às definições para adicionar um webhook e personalizar a forma como os itens aparecem no seu servidor Discord.

Alterar o nome do bot
Alterar o nome do bot

Após a criação bem sucedida do webhook, um novo conjunto de opções fica disponível, permitindo-lhe a flexibilidade de personalizar e editar o nome do bot de acordo com as suas preferências.

Carregar Avatar
Carregar Avatar

Além disso, a nossa plataforma permite-lhe modificar facilmente o avatar do seu bot, garantindo uma presença distinta e reconhecível do seu bot na comunidade Discord.

Elementos do cartão
Elementos do cartão

Assuma o controlo da forma como o seu bot é apresentado - personalize o título, a descrição, as imagens, o autor e muito mais com a nossa plataforma. Adapte o conteúdo do seu bot para um toque personalizado.

Quem usa o RSS Feed para o Discord Bot?

Comunidades de jogos e passatempos
Comunidades de jogos e passatempos

Partilhe notícias e actualizações de sites de jogos, blogues e publicações da indústria com a sua comunidade Discord.

Canais de agregação de conteúdos
Canais de agregação de conteúdos

Selecionar conteúdos de várias fontes em canais Discord dedicados. Manter os membros informados e empenhados.

Fãs de podcasts e criadores
Fãs de podcasts e criadores

Receba notificações quando os seus criadores favoritos publicarem novos conteúdos. Partilhe com a sua comunidade de fãs.

Melhore o seu Discord com a integração de feeds RSS

Melhore o seu Discord com a integração de feeds RSS, com canais, webhooks, bots personalizados, incorporações, suporte multi-servidor, menções, acções e filtros avançados

Canais do Discord
Canais do Discord

Ligue ou altere os canais desejados diretamente a partir do Discord para gerir e apresentar facilmente o conteúdo RSS onde for mais relevante para a sua comunidade.

Incorporação do Discord
Incorporação do Discord

Adapte a aparência das mensagens Discord incorporadas para corresponder ao estilo do seu servidor, tornando o conteúdo RSS visualmente apelativo e consistente com a sua marca

Suporte a vários servidores
Suporte a vários servidores

Ligue e gira vários servidores Discord a partir de uma interface, permitindo-lhe distribuir actualizações de feeds RSS por várias comunidades de forma eficiente

Menções e funções
Menções e funções

Utilize as menções para notificar utilizadores ou funções específicas quando é publicado conteúdo RSS relevante, garantindo que as actualizações importantes chegam prontamente ao público certo

Acções do Discord
Acções do Discord

Configure acções automatizadas para publicar mensagens específicas a partir de feeds RSS com base em condições ou accionadores definidos, simplificando a gestão e a distribuição de conteúdos

Filtros de discórdia
Filtros de discórdia

Configure filtros avançados para controlar com precisão o conteúdo RSS que é apresentado no seu servidor, permitindo-lhe destacar as informações mais pertinentes para a sua comunidade

Perguntas frequentes: RSS Feed para o Discord Bot

Como faço para conectar um feed RSS ao Discord?
Basta introduzir qualquer URL de feed RSS. Em seguida, crie um webhook do Discord e cole o URL. Toda a configuração demora cerca de 2 minutos.
O RSS Feed para o bot do Discord é gratuito?
Sim! Oferecemos um plano gratuito que inclui recursos básicos de automação. Os planos premium desbloqueiam filtros avançados, taxas de atualização mais rápidas, formatação personalizada e suporte prioritário.
Com que frequência é que o bot verifica se há novos itens?
O nosso bot verifica se há novos itens a cada 15 minutos em todos os planos. Quando é detectado um novo conteúdo, este é publicado no teu canal Discord em segundos.
Posso filtrar os itens que são partilhados no Discord?
Sem dúvida! Utilize filtros de palavras-chave para incluir ou excluir itens com base no título, conteúdo, categoria ou autor.
Posso personalizar a forma como os itens aparecem no Discord?
Sim! Personalize as incorporações do Discord, incluindo título, descrição, imagens e links. Adicione texto personalizado e active ou desactive as incorporações avançadas.
Que tipos de feeds RSS são suportados?
Suportamos todos os feeds RSS e Atom padrão, incluindo blogues, sites de notícias, podcasts, canais do YouTube e qualquer site com um feed RSS.
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Configuração em 2 minutos
Não é necessária codificação
Taxa de atualização de 15 minutos

Não é necessário cartão de crédito - Plano gratuito disponível