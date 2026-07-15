RSS Feed to Discord Bot: Partilha automática de actualizações instantaneamente
Publique automaticamente o conteúdo do feed RSS no seu servidor Discord. Conecte qualquer feed RSS - compartilhe artigos, podcasts e atualizações em tempo real. Não é necessário codificação.
Integração de feeds RSS
Ligue qualquer URL de feed RSS. Funciona com blogues, sites de notícias, podcasts e muito mais.
Enviar automaticamente para o Discord
Cada novo item é enviado automaticamente para o seu canal Discord através de um webhook.
Por que escolher o RSS Feed para o Discord Bot?
Publicação automatizada 24/7
Nunca perca novos conteúdos. O seu bot monitoriza os feeds RSS 24 horas por dia e publica automaticamente as actualizações no Discord.
Filtrar o que partilha
Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.
Lançamento em minutos
Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.
Como configurar o feed RSS para o Discord Bot
Conectar RSS Feed1
Introduza qualquer URL de feed RSS. Funciona com blogues, sites de notícias, podcasts, YouTube e muito mais.
Ligar o Discord2
Crie um webhook do Discord no seu servidor e cole o URL. Demora apenas 30 segundos.
Desfrutar da automatização3
Os itens de feed aparecem automaticamente no Discord. Personalize os filtros, a formatação e o horário de publicação.
Feed RSS + Integração com o Discord
A forma mais fácil de partilhar automaticamente conteúdos RSS no Discord. Confiado por comunidades de jogos, servidores de passatempo e grupos de discussão em todo o mundo.
Recursos poderosos para automação de RSS Feed para Discord
Tudo o que precisa para automatizar a partilha de conteúdos de qualquer feed RSS para o Discord.
Actualizações em tempo real
Os feeds são actualizados a cada 15 minutos. Os novos itens são publicados no Discord segundos após serem detectados.
Filtros de conteúdo inteligentes
Incluir ou excluir itens por palavra-chave, categoria ou autor. Partilhe apenas o conteúdo mais relevante.
Formatação de incorporação personalizada
Controle como os itens aparecem no Discord. Personalize as incorporações com título, descrição e formatação avançada.
Suporte multi-canal
Envie itens para vários canais ou servidores do Discord a partir de um único feed.
Ver RSS Feed para Discord em ação
Personalizar o feed RSS para a aparência do bot do Discord
Pode adicionar facilmente um webhook, proporcionando-lhe capacidades de edição avançadas e a possibilidade de criar um bot único
Adicionar um Webhook
Depois de criar o seu RSS Feed para o bot Discord, navegue até às definições para adicionar um webhook e personalizar a forma como os itens aparecem no seu servidor Discord.
Alterar o nome do bot
Após a criação bem sucedida do webhook, um novo conjunto de opções fica disponível, permitindo-lhe a flexibilidade de personalizar e editar o nome do bot de acordo com as suas preferências.
Carregar Avatar
Além disso, a nossa plataforma permite-lhe modificar facilmente o avatar do seu bot, garantindo uma presença distinta e reconhecível do seu bot na comunidade Discord.
Elementos do cartão
Assuma o controlo da forma como o seu bot é apresentado - personalize o título, a descrição, as imagens, o autor e muito mais com a nossa plataforma. Adapte o conteúdo do seu bot para um toque personalizado.
Quem usa o RSS Feed para o Discord Bot?
Comunidades de jogos e passatempos
Partilhe notícias e actualizações de sites de jogos, blogues e publicações da indústria com a sua comunidade Discord.
Canais de agregação de conteúdos
Selecionar conteúdos de várias fontes em canais Discord dedicados. Manter os membros informados e empenhados.
Fãs de podcasts e criadores
Receba notificações quando os seus criadores favoritos publicarem novos conteúdos. Partilhe com a sua comunidade de fãs.
Melhore o seu Discord com a integração de feeds RSS
Melhore o seu Discord com a integração de feeds RSS, com canais, webhooks, bots personalizados, incorporações, suporte multi-servidor, menções, acções e filtros avançados
Canais do Discord
Ligue ou altere os canais desejados diretamente a partir do Discord para gerir e apresentar facilmente o conteúdo RSS onde for mais relevante para a sua comunidade.
Incorporação do Discord
Adapte a aparência das mensagens Discord incorporadas para corresponder ao estilo do seu servidor, tornando o conteúdo RSS visualmente apelativo e consistente com a sua marca
Suporte a vários servidores
Ligue e gira vários servidores Discord a partir de uma interface, permitindo-lhe distribuir actualizações de feeds RSS por várias comunidades de forma eficiente
Menções e funções
Utilize as menções para notificar utilizadores ou funções específicas quando é publicado conteúdo RSS relevante, garantindo que as actualizações importantes chegam prontamente ao público certo
Acções do Discord
Configure acções automatizadas para publicar mensagens específicas a partir de feeds RSS com base em condições ou accionadores definidos, simplificando a gestão e a distribuição de conteúdos
Filtros de discórdia
Configure filtros avançados para controlar com precisão o conteúdo RSS que é apresentado no seu servidor, permitindo-lhe destacar as informações mais pertinentes para a sua comunidade
Perguntas frequentes: RSS Feed para o Discord Bot
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