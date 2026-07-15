Criação de sítios Web simplificada com integrações
Adicione conteúdo dinâmico e apresente feeds de notícias no seu sítio Web com integrações premium. Não é necessária codificação.
Integrações perfeitas para o seu construtor de sites favorito
Wix
Apresente o conteúdo mais recente relacionado com o seu sector no seu sítio Web Wix.
HTML
Adicione widgets ao seu sítio Web HTML e apresente as notícias mais actualizadas ao seu público.
Wordpress
Incorporar widgets de notícias que mantêm os seus visitantes envolvidos e informados.
Shopify
Apresente conteúdos relacionados com os seus produtos ou publicações de blogue na sua loja Shopify.
Squarespace
Divulgue a sua empresa apresentando notícias comerciais relevantes no seu sítio Web.
Weebly
Actualize os seus clientes com as últimas notícias do sector, adicionando widgets ao seu sítio Web Weebly.
Drupal
Gerir os seus feeds de notícias no seu sítio Web Drupal e apresentá-los aos seus visitantes.
Joomla
Partilhe notícias da indústria actualizadas automaticamente sem qualquer codificação no seu site Joomla.
Aumente a sua produtividade com as integrações de aplicações
Mailchimp
Dirija-se aos clientes enviando mensagens de correio eletrónico selecionadas e actualizações relacionadas com a sua empresa.
IFTTT
Partilha automática de conteúdos com applets. Mantenha-se informado quando forem publicados novos conteúdos.
Zapier
Ligue as aplicações para atualizar automaticamente os conteúdos na sua plataforma.
Microsoft Teams
Mantenha-se atualizado com as últimas tendências e notícias entregues diretamente à sua equipa.
Klaviyo
Automatize o seu marketing por correio eletrónico apresentando as últimas notícias aos seus subscritores.