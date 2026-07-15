Criação de sítios Web simplificada com integrações

Adicione conteúdo dinâmico e apresente feeds de notícias no seu sítio Web com integrações premium. Não é necessária codificação.

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Confiável e utilizado por milhares de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Integrações perfeitas para o seu construtor de sites favorito

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Wix

Apresente o conteúdo mais recente relacionado com o seu sector no seu sítio Web Wix.

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HTML

Adicione widgets ao seu sítio Web HTML e apresente as notícias mais actualizadas ao seu público.

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Wordpress

Incorporar widgets de notícias que mantêm os seus visitantes envolvidos e informados.

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Shopify

Apresente conteúdos relacionados com os seus produtos ou publicações de blogue na sua loja Shopify.

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Squarespace

Divulgue a sua empresa apresentando notícias comerciais relevantes no seu sítio Web.

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Weebly

Actualize os seus clientes com as últimas notícias do sector, adicionando widgets ao seu sítio Web Weebly.

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Drupal

Gerir os seus feeds de notícias no seu sítio Web Drupal e apresentá-los aos seus visitantes.

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Joomla

Partilhe notícias da indústria actualizadas automaticamente sem qualquer codificação no seu site Joomla.

Aumente a sua produtividade com as integrações de aplicações

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Mailchimp

Dirija-se aos clientes enviando mensagens de correio eletrónico selecionadas e actualizações relacionadas com a sua empresa.

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IFTTT

Partilha automática de conteúdos com applets. Mantenha-se informado quando forem publicados novos conteúdos.

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Zapier

Ligue as aplicações para atualizar automaticamente os conteúdos na sua plataforma.

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Microsoft Teams

Mantenha-se atualizado com as últimas tendências e notícias entregues diretamente à sua equipa.

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Klaviyo

Automatize o seu marketing por correio eletrónico apresentando as últimas notícias aos seus subscritores.

Integrar as suas ferramentas favoritas com RSS.app

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