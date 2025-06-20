Adicionar notícias e feeds sociais ao seu site Weebly

Incorporar Feeds Auto-Atualizados no Weebly com RSS.app

Mantenha seu site Weebly atualizado automaticamente com novos conteúdos do RSS.app. Esta integração intuitiva é simples de usar e é uma maneira rápida de gerar conteúdo.Mostra as últimas notícias ou tendências no seu site num widget dinâmico que se actualiza automaticamente sem qualquer codificação.Os widgets são completamente personalizáveis, o que lhe dá liberdade para criar o seu próprio estilo e combiná-lo com o seu site.