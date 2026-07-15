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RSS Feed to Telegram Bot
Bot de automatização

RSS Feed to Telegram Bot: Partilha automática de actualizações instantaneamente

Publique automaticamente o conteúdo do feed RSS no seu canal do Telegram. Conecte qualquer feed RSS - compartilhe artigos, podcasts e atualizações em tempo real. Não é necessário codificar.

Integração de feeds RSS

Ligue qualquer URL de feed RSS. Funciona com blogues, sites de notícias, podcasts e muito mais.

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Enviar automaticamente para o Telegrama

Cada novo item é enviado automaticamente para o seu canal, grupo ou tópico do Telegram.

Confiável e utilizado por milhares de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Porquê escolher o RSS Feed para o Telegram Bot?

Publicação automatizada 24/7
Publicação automatizada 24/7

Nunca perca novos conteúdos. O seu bot monitoriza os feeds RSS 24 horas por dia e publica automaticamente as actualizações no Telegram.

Filtrar o que partilha
Filtrar o que partilha

Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.

Lançamento em minutos
Lançamento em minutos

Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.

Como configurar o RSS Feed para o Telegram Bot

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Conectar RSS Feed

1

Introduza qualquer URL de feed RSS. Funciona com blogues, sites de notícias, podcasts, YouTube e muito mais.

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Ligar o Telegrama

2

Adicione nosso bot ao seu canal, grupo ou tópico do Telegram com um clique. Não são necessários tokens.

stepsStep3Title

Desfrutar da automatização

3

Os itens de feed aparecem no Telegram automaticamente. Personalize os filtros, a formatação e a programação conforme necessário.

Crie seu bot agora →
Feed RSS + Integração com o Telegram

A maneira mais fácil de compartilhar automaticamente conteúdo RSS no Telegram. Com a confiança de editores, criadores de conteúdo e comunidades em todo o mundo.

Recursos poderosos para automação de RSS Feed para Telegram

Tudo o que precisa para automatizar a partilha de conteúdos de qualquer feed RSS para o Telegram.

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Actualizações em tempo real

Os feeds são actualizados a cada 15 minutos. Os novos itens são publicados no Telegram segundos após serem detectados.

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Filtros de conteúdo inteligentes

Incluir ou excluir itens por palavra-chave, categoria ou autor. Partilhe apenas o conteúdo mais relevante.

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Formatação personalizada de mensagens

Controle como os itens aparecem no Telegram. Adicione texto personalizado, imagens, botões e formatação avançada.

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Suporte multi-canal

Envie itens para vários canais, grupos ou tópicos do Telegram a partir de um único feed.

Ver RSS Feed to Telegram em ação

Novo item RSS publicado
Novo item RSS publicado
Automatizado
Partilhado no Telegram instantaneamente
Partilhado no Telegram instantaneamente

Quem usa o RSS Feed para o Telegram Bot?

Editores e bloguistas
Editores e bloguistas

Compartilhe automaticamente novos posts do blog com o seu público do Telegram. Aumente o seu número de leitores sem esforço.

Canais de notícias
Canais de notícias

Agregar conteúdo de várias fontes de notícias. Mantenha seu canal do Telegram atualizado com conteúdo novo.

Criadores de podcasts e conteúdos
Criadores de podcasts e conteúdos

Partilhe novos episódios e conteúdos automaticamente. Notifique o seu público no momento da publicação.

Perguntas frequentes: RSS Feed para o Telegram Bot

Como faço para conectar um feed RSS ao Telegram?
Basta introduzir qualquer URL de feed RSS. Depois, adicione o nosso bot do Telegram ao seu canal com um clique. A configuração completa demora cerca de 2 minutos.
O RSS Feed para o bot do Telegram é gratuito?
Sim! Oferecemos um plano gratuito que inclui recursos básicos de automação. Os planos Premium desbloqueiam filtros avançados, taxas de atualização mais rápidas, formatação personalizada e suporte prioritário.
Com que frequência é que o bot verifica se há novos itens?
O nosso bot verifica se há novos itens a cada 15 minutos em todos os planos. Quando um novo conteúdo é detectado, ele é publicado no seu canal do Telegram em segundos.
Posso filtrar os itens que são partilhados no Telegram?
Sem dúvida! Utilize filtros de palavras-chave para incluir ou excluir itens com base no título, conteúdo, categoria ou autor.
Posso personalizar a forma como os itens aparecem no Telegram?
Sim! Personalize o formato da mensagem, incluindo título, descrição, imagens e links. Adicione texto personalizado antes ou depois de cada item.
Que tipos de feeds RSS são suportados?
Suportamos todos os feeds RSS e Atom padrão, incluindo blogues, sites de notícias, podcasts, canais do YouTube e qualquer site com um feed RSS.
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Configuração em 2 minutos
Não é necessária codificação
Taxa de atualização de 15 minutos

Não é necessário cartão de crédito - Plano gratuito disponível