RSS Feed to Telegram Bot: Partilha automática de actualizações instantaneamente
Publique automaticamente o conteúdo do feed RSS no seu canal do Telegram. Conecte qualquer feed RSS - compartilhe artigos, podcasts e atualizações em tempo real. Não é necessário codificar.
Integração de feeds RSS
Ligue qualquer URL de feed RSS. Funciona com blogues, sites de notícias, podcasts e muito mais.
Enviar automaticamente para o Telegrama
Cada novo item é enviado automaticamente para o seu canal, grupo ou tópico do Telegram.
Porquê escolher o RSS Feed para o Telegram Bot?
Publicação automatizada 24/7
Nunca perca novos conteúdos. O seu bot monitoriza os feeds RSS 24 horas por dia e publica automaticamente as actualizações no Telegram.
Filtrar o que partilha
Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.
Lançamento em minutos
Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.
Como configurar o RSS Feed para o Telegram Bot
Conectar RSS Feed1
Introduza qualquer URL de feed RSS. Funciona com blogues, sites de notícias, podcasts, YouTube e muito mais.
Ligar o Telegrama2
Adicione nosso bot ao seu canal, grupo ou tópico do Telegram com um clique. Não são necessários tokens.
Desfrutar da automatização3
Os itens de feed aparecem no Telegram automaticamente. Personalize os filtros, a formatação e a programação conforme necessário.
Feed RSS + Integração com o Telegram
A maneira mais fácil de compartilhar automaticamente conteúdo RSS no Telegram. Com a confiança de editores, criadores de conteúdo e comunidades em todo o mundo.
Recursos poderosos para automação de RSS Feed para Telegram
Tudo o que precisa para automatizar a partilha de conteúdos de qualquer feed RSS para o Telegram.
Actualizações em tempo real
Os feeds são actualizados a cada 15 minutos. Os novos itens são publicados no Telegram segundos após serem detectados.
Filtros de conteúdo inteligentes
Incluir ou excluir itens por palavra-chave, categoria ou autor. Partilhe apenas o conteúdo mais relevante.
Formatação personalizada de mensagens
Controle como os itens aparecem no Telegram. Adicione texto personalizado, imagens, botões e formatação avançada.
Suporte multi-canal
Envie itens para vários canais, grupos ou tópicos do Telegram a partir de um único feed.
Ver RSS Feed to Telegram em ação
Quem usa o RSS Feed para o Telegram Bot?
Editores e bloguistas
Compartilhe automaticamente novos posts do blog com o seu público do Telegram. Aumente o seu número de leitores sem esforço.
Canais de notícias
Agregar conteúdo de várias fontes de notícias. Mantenha seu canal do Telegram atualizado com conteúdo novo.
Criadores de podcasts e conteúdos
Partilhe novos episódios e conteúdos automaticamente. Notifique o seu público no momento da publicação.
Perguntas frequentes: RSS Feed para o Telegram Bot
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