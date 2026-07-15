Bots
X / Twitter to Discord Bot
Bot de automatização

X / Twitter para Discord Bot: partilha automática de tweets instantaneamente

Publique automaticamente novos Tweets no seu servidor Discord. Monitorize qualquer perfil X / Twitter, hashtag, lista ou pesquisa - e partilhe actualizações em tempo real. Não é necessária codificação.

Integração X / Twitter

Crie um feed RSS a partir de qualquer perfil X / Twitter, hashtag, lista ou consulta de pesquisa.

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Enviar automaticamente para o Discord

Cada novo Tweet é enviado automaticamente para seu canal do Discord via webhook.

Confiável e utilizado por milhares de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Por que escolher o X / Twitter para o Discord Bot?

Publicação automatizada 24/7
Publicação automatizada 24/7

Nunca perca um Tweet. O seu bot monitoriza o X / Twitter 24 horas por dia e publica novos conteúdos no Discord automaticamente.

Filtrar o que partilha
Filtrar o que partilha

Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.

Lançamento em minutos
Lançamento em minutos

Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.

Como configurar o bot do X / Twitter para o Discord

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Ligar X / Twitter

1

Introduza qualquer perfil X / Twitter, hashtag, lista ou pesquisa. Criaremos um feed RSS automaticamente.

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Ligar o Discord

2

Crie um webhook do Discord no seu servidor e cole o URL. Demora apenas 30 segundos.

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Desfrutar da automatização

3

Os novos Tweets aparecem no Discord automaticamente. Personalize os filtros, a formatação e a programação de publicação.

Crie seu bot agora →
X / Twitter + Integração do Discord

A forma mais fácil de partilhar automaticamente Tweets no Discord. Confiado por comunidades de jogos, grupos de fãs e equipas de marketing em todo o mundo.

Funcionalidades poderosas para a automatização do X / Twitter para o Discord

Tudo o que precisa para automatizar a partilha de conteúdos entre o X / Twitter e o Discord.

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Actualizações em tempo real

Os feeds são actualizados a cada 15 minutos. Os novos Tweets são publicados no Discord segundos após serem detectados.

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Filtros inteligentes de palavras-chave

Inclua ou exclua Tweets por palavra-chave, hashtag ou autor. Partilhe apenas o que interessa à sua comunidade.

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Formatação de incorporação personalizada

Controle como os Tweets aparecem no Discord. Personalize as incorporações com imagens, informações do autor e formatação avançada.

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Suporte multi-canal

Envie Tweets para vários canais ou servidores do Discord a partir de um único feed.

Ver X / Twitter para Discord em ação

Novo Tweet publicado
Novo Tweet publicado
Automatizado
Partilhado no Discord instantaneamente
Partilhado no Discord instantaneamente

Personalizar a aparência do X / Twitter para o Discord Bot

Pode adicionar facilmente um webhook, proporcionando-lhe capacidades de edição avançadas e a possibilidade de criar um bot único

Adicionar um Webhook
Adicionar um Webhook

Depois de criar o seu bot X / Twitter para Discord, navegue até às definições para adicionar um webhook e personalizar a forma como os Tweets aparecem no seu servidor Discord.

Alterar o nome do bot
Alterar o nome do bot

Após a criação bem sucedida do webhook, um novo conjunto de opções fica disponível, permitindo-lhe a flexibilidade de personalizar e editar o nome do bot de acordo com as suas preferências.

Carregar Avatar
Carregar Avatar

Além disso, a nossa plataforma permite-lhe modificar facilmente o avatar do seu bot, garantindo uma presença distinta e reconhecível do seu bot na comunidade Discord.

Elementos do cartão
Elementos do cartão

Assuma o controlo da forma como o seu bot é apresentado - personalize o título, a descrição, as imagens, o autor e muito mais com a nossa plataforma. Adapte o conteúdo do seu bot para um toque personalizado.

Quem usa o bot do X / Twitter para o Discord?

Comunidades de jogos
Comunidades de jogos

Mantenha seu servidor Discord atualizado com atualizações de jogos, notícias de e-sports e anúncios de desenvolvedores do X / Twitter.

Comunidades e grupos de fãs
Comunidades e grupos de fãs

Partilhe automaticamente publicações de criadores, celebridades ou marcas favoritas com a sua comunidade Discord.

Empresas e equipas de marketing
Empresas e equipas de marketing

Monitorize as menções à marca, a atividade dos concorrentes e as notícias do sector. Partilhe actualizações diretamente nos canais da equipa.

Melhore o seu Discord com a integração de feeds RSS

Melhore o seu Discord com a integração de feeds RSS, com canais, webhooks, bots personalizados, incorporações, suporte multi-servidor, menções, acções e filtros avançados

Canais do Discord
Canais do Discord

Ligue ou altere os canais desejados diretamente a partir do Discord para gerir e apresentar facilmente o conteúdo RSS onde for mais relevante para a sua comunidade.

Incorporação do Discord
Incorporação do Discord

Adapte a aparência das mensagens Discord incorporadas para corresponder ao estilo do seu servidor, tornando o conteúdo RSS visualmente apelativo e consistente com a sua marca

Suporte a vários servidores
Suporte a vários servidores

Ligue e gira vários servidores Discord a partir de uma interface, permitindo-lhe distribuir actualizações de feeds RSS por várias comunidades de forma eficiente

Menções e funções
Menções e funções

Utilize as menções para notificar utilizadores ou funções específicas quando é publicado conteúdo RSS relevante, garantindo que as actualizações importantes chegam prontamente ao público certo

Acções do Discord
Acções do Discord

Configure acções automatizadas para publicar mensagens específicas a partir de feeds RSS com base em condições ou accionadores definidos, simplificando a gestão e a distribuição de conteúdos

Filtros de discórdia
Filtros de discórdia

Configure filtros avançados para controlar com precisão o conteúdo RSS que é apresentado no seu servidor, permitindo-lhe destacar as informações mais pertinentes para a sua comunidade

Perguntas frequentes: X / Twitter para o bot do Discord

Como é que ligo o X / Twitter ao Discord?
Basta introduzir qualquer URL de perfil X / Twitter, hashtag, lista ou consulta de pesquisa. RSS.app cria um feed RSS automaticamente. Em seguida, crie um webhook do Discord e cole o URL. Toda a configuração demora cerca de 2 minutos.
O bot do X / Twitter para o Discord é gratuito?
Sim! Oferecemos um plano gratuito que inclui recursos básicos de automação. Os planos premium desbloqueiam filtros avançados, taxas de atualização mais rápidas, formatação personalizada e suporte prioritário.
Com que frequência o bot verifica se há novos Tweets?
Nosso bot verifica se há novos Tweets a cada 15 minutos em todos os planos. Quando um novo Tweet é detectado, ele é publicado no seu canal do Discord em segundos.
Posso filtrar quais Tweets são publicados no Discord?
Sem dúvida! Utilize filtros de palavras-chave para incluir ou excluir Tweets com base no conteúdo, hashtags ou autores. Também é possível filtrar por tipo de mídia (imagens, vídeos) e definir limites de caracteres.
Posso personalizar como os Tweets aparecem no Discord?
Sim! Personalize as incorporações do Discord, incluindo título, descrição, imagens e informações do autor. Adicione texto personalizado e active ou desactive as incorporações avançadas.
Funciona com perfis X / Twitter, hashtags e pesquisas?
Sim, o nosso bot suporta todos os tipos de conteúdo X / Twitter: perfis de utilizador, hashtags, listas, consultas de pesquisa e até respostas e retweets de contas específicas.
Mais integrações

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Configuração em 2 minutos
Não é necessária codificação
Taxa de atualização de 15 minutos

Não é necessário cartão de crédito - Plano gratuito disponível