Google News to Slack Bot: Partilha automática de notícias instantaneamente
Publique automaticamente artigos do Google News no seu espaço de trabalho do Slack. Monitorize qualquer tópico, palavra-chave ou fonte e partilhe as últimas notícias com a sua equipa em tempo real.
Integração do Google News
Crie um feed RSS a partir de qualquer tópico, consulta de pesquisa ou fonte de notícias do Google News.
Publicação automática no Slack
Cada novo artigo é enviado automaticamente para o seu canal Slack.
Por que escolher o bot do Google News para o Slack?
Publicação automatizada 24/7
Nunca perca as últimas notícias. O seu bot monitoriza o Google News 24 horas por dia e publica automaticamente as actualizações no Slack.
Filtrar o que partilha
Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.
Lançamento em minutos
Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.
Como configurar o bot do Google News para o Slack
Ligar o Google Notícias1
Introduza qualquer tópico do Google News, consulta de pesquisa ou URL de origem. Iremos criar um feed RSS automaticamente.
Ligar o Slack2
Adicione a nossa aplicação Slack ao seu espaço de trabalho com um clique. Escolha qualquer canal para publicar.
Desfrutar da automatização3
Os artigos de notícias aparecem no Slack automaticamente. Personalize filtros, formatação e definições de notificação.
Integração do Google News + Slack
A forma mais fácil de partilhar automaticamente o Google News no Slack. A confiança de equipas de RP, analistas e empresas em todo o mundo.
Funcionalidades poderosas para a automatização do Google News para o Slack
Tudo o que precisa para automatizar a partilha de notícias entre o Google News e o Slack.
Actualizações em tempo real
Os feeds são actualizados a cada 15 minutos. As notícias de última hora são publicadas no Slack segundos após serem detectadas.
Filtros de palavras-chave inteligentes
Inclua ou exclua artigos por palavra-chave, fonte ou tópico. Partilhe apenas o que é relevante para a sua equipa.
Formatação personalizada de mensagens
Controle como os artigos aparecem no Slack. Personalize a formatação com títulos, resumos e anexos avançados.
Suporte multi-canal
Envie notícias para vários canais do Slack ou espaços de trabalho a partir de um único feed.
Ver o Google News to Slack em ação
Quem usa o bot do Google News to Slack?
Equipas de relações públicas e comunicação
Monitorize as menções à marca, as notícias da concorrência e a cobertura do sector. Receba alertas instantâneos no canal da sua equipa.
Equipas de investigação e de análise
Acompanhe as notícias do setor, as atualizações do mercado e as alterações regulamentares. Mantenha-se informado sem sair do Slack.
Equipas executivas e de liderança
Receba actualizações de notícias sobre tópicos importantes. Mantenha-se informado sobre os desenvolvimentos e a concorrência do sector.
Perguntas frequentes: Bot do Google News para Slack
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