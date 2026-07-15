Bots
Google News to Slack Bot
Bot de automatização

Google News to Slack Bot: Partilha automática de notícias instantaneamente

Publique automaticamente artigos do Google News no seu espaço de trabalho do Slack. Monitorize qualquer tópico, palavra-chave ou fonte e partilhe as últimas notícias com a sua equipa em tempo real.

Integração do Google News

Crie um feed RSS a partir de qualquer tópico, consulta de pesquisa ou fonte de notícias do Google News.

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Publicação automática no Slack

Cada novo artigo é enviado automaticamente para o seu canal Slack.

Confiável e utilizado por milhares de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Por que escolher o bot do Google News para o Slack?

Publicação automatizada 24/7
Publicação automatizada 24/7

Nunca perca as últimas notícias. O seu bot monitoriza o Google News 24 horas por dia e publica automaticamente as actualizações no Slack.

Filtrar o que partilha
Filtrar o que partilha

Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.

Lançamento em minutos
Lançamento em minutos

Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.

Como configurar o bot do Google News para o Slack

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Ligar o Google Notícias

1

Introduza qualquer tópico do Google News, consulta de pesquisa ou URL de origem. Iremos criar um feed RSS automaticamente.

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Ligar o Slack

2

Adicione a nossa aplicação Slack ao seu espaço de trabalho com um clique. Escolha qualquer canal para publicar.

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Desfrutar da automatização

3

Os artigos de notícias aparecem no Slack automaticamente. Personalize filtros, formatação e definições de notificação.

Crie seu bot agora →
Integração do Google News + Slack

A forma mais fácil de partilhar automaticamente o Google News no Slack. A confiança de equipas de RP, analistas e empresas em todo o mundo.

Funcionalidades poderosas para a automatização do Google News para o Slack

Tudo o que precisa para automatizar a partilha de notícias entre o Google News e o Slack.

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Actualizações em tempo real

Os feeds são actualizados a cada 15 minutos. As notícias de última hora são publicadas no Slack segundos após serem detectadas.

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Filtros de palavras-chave inteligentes

Inclua ou exclua artigos por palavra-chave, fonte ou tópico. Partilhe apenas o que é relevante para a sua equipa.

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Formatação personalizada de mensagens

Controle como os artigos aparecem no Slack. Personalize a formatação com títulos, resumos e anexos avançados.

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Suporte multi-canal

Envie notícias para vários canais do Slack ou espaços de trabalho a partir de um único feed.

Ver o Google News to Slack em ação

Notícias de última hora publicadas
Notícias de última hora publicadas
Automatizado
Partilhado no Slack instantaneamente
Partilhado no Slack instantaneamente

Quem usa o bot do Google News to Slack?

Equipas de relações públicas e comunicação
Equipas de relações públicas e comunicação

Monitorize as menções à marca, as notícias da concorrência e a cobertura do sector. Receba alertas instantâneos no canal da sua equipa.

Equipas de investigação e de análise
Equipas de investigação e de análise

Acompanhe as notícias do setor, as atualizações do mercado e as alterações regulamentares. Mantenha-se informado sem sair do Slack.

Equipas executivas e de liderança
Equipas executivas e de liderança

Receba actualizações de notícias sobre tópicos importantes. Mantenha-se informado sobre os desenvolvimentos e a concorrência do sector.

Perguntas frequentes: Bot do Google News para Slack

Como posso ligar o Google News ao Slack?
Basta introduzir qualquer tópico do Google News, consulta de pesquisa ou URL de origem. A RSS.app cria um feed RSS automaticamente. Em seguida, adicione a nossa aplicação Slack com um clique. A configuração completa demora cerca de 2 minutos.
O bot do Google News para o Slack é gratuito?
Sim! Oferecemos um plano gratuito que inclui recursos básicos de automação. Os planos premium desbloqueiam filtros avançados, taxas de atualização mais rápidas, formatação personalizada e suporte prioritário.
Com que frequência é que o bot verifica se existem novos artigos?
O nosso bot verifica a existência de novos artigos a cada 15 minutos em todos os planos. Quando são detectadas notícias de última hora, estas são publicadas no seu canal Slack em segundos.
Posso filtrar as notícias que são publicadas no Slack?
Sem dúvida! Utilize filtros de palavras-chave para incluir ou excluir artigos com base em títulos, fontes ou tópicos. Também pode filtrar por publicação e idioma.
Posso personalizar a forma como os artigos aparecem no Slack?
Sim! Personalize a formatação da mensagem, incluindo título, resumo, fonte e links. Adicione texto personalizado e escolha entre formatos de anexo simples ou avançados.
Funciona com tópicos, pesquisas e fontes do Google News?
Sim, o nosso bot suporta todos os tipos de conteúdo do Google News: tópicos, consultas de pesquisa, fontes específicas e regiões geográficas.
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🚀Começar gratuitamente

Pronto para automatizar o seu conteúdo?

Junte-se a mais de 10.000 equipas que poupam horas todas as semanas com a partilha automática de conteúdos. Crie o seu primeiro bot em minutos.

Configuração em 2 minutos
Não é necessária codificação
Taxa de atualização de 15 minutos

Não é necessário cartão de crédito - Plano gratuito disponível