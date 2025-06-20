Monitorizar notícias com o Slack
Envie atualizações de notícias relevantes diretamente para seus canais do Slack. Não é necessário codificar.Começar agora
Partilhe notícias automaticamente com a sua equipa
Mantenha sua equipe atualizada com feeds RSS em tempo real entregues diretamente no Slack. O RSS.app facilita o envio de notícias de qualquer site, blog ou plataforma social diretamente para o seu workspace.Essa integração ajuda a sua equipe a se manter informada sobre tendências do setor, atualizações de produtos, pesquisas e insights da concorrência, sem precisar alternar entre guias ou pesquisar manualmente.Basta colar o feed RSS no app RSS do Slack ou nas ferramentas de automação para que as atualizações apareçam automaticamente.
Como adicionar feeds RSS ao Slack
Gerar o seu feed em RSS.app
Cole qualquer blogue, notícia ou link social no Gerador de RSS. Nós criaremos instantaneamente um feed pronto para uso.
Escolha o seu estilo de widget
Abra o separador Widgets em RSS.app e selecione o aspeto do seu feed: Mural de notícias, Lista, Carrossel, Quadro de imagens, TIcker, Revista ou Feed.
Personalizar o design
Clique em "Personalizar" para ajustar as cores, os tipos de letra, o número de publicações e muito mais. Combine o widget com o estilo do seu site.
Copiar e colar o código de incorporação
Clique em "Adicionar ao site" e copie o código JavaScript ou iFrame. Cole-o no seu site Wix e já está!
Tudo o que você precisa para RSS Feeds no Slack
Actualizações em tempo real
As novas mensagens aparecem automaticamente nos seus canais Slack, para que a sua equipa se mantenha sempre informada.
Funciona com qualquer fonte
Transforme instantaneamente qualquer site, blogue ou página social num feed RSS preparado para o Slack.
Não é necessária codificação
Basta colar o link do seu feed no Slack, sem necessidade de desenvolvimento ou configuração.
Melhorar a consciencialização da equipa
Forneça actualizações importantes diretamente onde a sua equipa colabora todos os dias.
Ferramentas para organizar e controlar os seus feeds
Pacotes
Combine várias fontes de notícias num único feed unificado para simplificar as actualizações.
Colecções
Selecione os artigos e partilhe apenas os conteúdos mais relevantes com a sua equipa.
Filtros
Remova duplicados, oculte mensagens sem imagens ou utilize filtros de palavras-chave para mostrar apenas o que interessa.
O que os utilizadores adoram no RSS.app
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.