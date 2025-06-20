Integrações
Slack

Monitorizar notícias com o Slack

Envie atualizações de notícias relevantes diretamente para seus canais do Slack. Não é necessário codificar.

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Confiável e utilizado por milhares de empresas
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Partilhe notícias automaticamente com a sua equipa

Mantenha sua equipe atualizada com feeds RSS em tempo real entregues diretamente no Slack. O RSS.app facilita o envio de notícias de qualquer site, blog ou plataforma social diretamente para o seu workspace.

Essa integração ajuda a sua equipe a se manter informada sobre tendências do setor, atualizações de produtos, pesquisas e insights da concorrência, sem precisar alternar entre guias ou pesquisar manualmente.

Basta colar o feed RSS no app RSS do Slack ou nas ferramentas de automação para que as atualizações apareçam automaticamente.

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O Slack foi criado para uma comunicação rápida. A RSS.app fornece as notícias de que a sua equipa precisa sem interromper o fluxo de trabalho.

Como adicionar feeds RSS ao Slack

1
Gerar o seu feed em RSS.app

Cole qualquer blogue, notícia ou link social no Gerador de RSS. Nós criaremos instantaneamente um feed pronto para uso.

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2
Escolha o seu estilo de widget

Abra o separador Widgets em RSS.app e selecione o aspeto do seu feed: Mural de notícias, Lista, Carrossel, Quadro de imagens, TIcker, Revista ou Feed.

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3
Personalizar o design

Clique em "Personalizar" para ajustar as cores, os tipos de letra, o número de publicações e muito mais. Combine o widget com o estilo do seu site.

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4
Copiar e colar o código de incorporação

Clique em "Adicionar ao site" e copie o código JavaScript ou iFrame. Cole-o no seu site Wix e já está!

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Tudo o que você precisa para RSS Feeds no Slack

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Actualizações em tempo real

As novas mensagens aparecem automaticamente nos seus canais Slack, para que a sua equipa se mantenha sempre informada.

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Funciona com qualquer fonte

Transforme instantaneamente qualquer site, blogue ou página social num feed RSS preparado para o Slack.

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Não é necessária codificação

Basta colar o link do seu feed no Slack, sem necessidade de desenvolvimento ou configuração.

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Melhorar a consciencialização da equipa

Forneça actualizações importantes diretamente onde a sua equipa colabora todos os dias.

Ferramentas para organizar e controlar os seus feeds

Pacotes

Combine várias fontes de notícias num único feed unificado para simplificar as actualizações.

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Colecções

Selecione os artigos e partilhe apenas os conteúdos mais relevantes com a sua equipa.

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Filtros

Remova duplicados, oculte mensagens sem imagens ou utilize filtros de palavras-chave para mostrar apenas o que interessa.

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Comentários

O que os utilizadores adoram no RSS.app

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Perguntas mais frequentes

Como é que ligo a RSS.app ao Slack?
Gere um feed em RSS.app e copie seu URL. No Slack, adicione o aplicativo RSS e cole o link do feed para começar a receber atualizações automaticamente.
Com que frequência é que o feed é atualizado?
O Slack receberá novas mensagens a cada 15 a 60 minutos, dependendo do seu plano RSS.app.
Preciso de instalar alguma coisa?
Não são necessárias ferramentas adicionais. Basta utilizar a aplicação RSS incorporada do Slack ou fluxos de trabalho de automatização.
Posso escolher o canal que recebe as actualizações?
Sim. Pode selecionar qualquer canal do Slack ou mensagem direta para receber as actualizações do seu feed RSS.
Posso personalizar o feed?
Sim. Utilize Bundles, Collections e Filters em RSS.app para selecionar e controlar o que é publicado.

Junte-se a milhares de equipas que utilizam RSS.app para se manterem informadas no Slack.

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