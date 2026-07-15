Como é que ligo o YouTube ao Telegram? Basta introduzir o URL de qualquer canal do YouTube, lista de reprodução ou consulta de pesquisa. RSS.app cria um feed RSS automaticamente. Depois, adicione o nosso bot do Telegram ao seu canal com um clique. A configuração completa demora cerca de 2 minutos.

O bot do YouTube para o Telegram é gratuito? Sim! Oferecemos um plano gratuito que inclui recursos básicos de automação. Os planos Premium desbloqueiam filtros avançados, taxas de atualização mais rápidas, formatação personalizada e suporte prioritário.

Com que frequência é que o bot procura novos vídeos? O nosso bot verifica se há novos vídeos a cada 15 minutos em todos os planos. Quando um novo vídeo é detectado, ele é postado no seu canal do Telegram em segundos.

Posso filtrar os vídeos que são publicados no Telegram? Sem dúvida! Utilize filtros de palavras-chave para incluir ou excluir vídeos com base no título, na descrição ou na duração. Também pode filtrar por tipo de vídeo (normal, curtas, transmissões em direto).

Posso personalizar a forma como os vídeos aparecem no Telegram? Sim! Personalize o formato da mensagem, incluindo título, descrição, miniatura e links. Adicione texto personalizado antes ou depois de cada vídeo. Ativar ou desativar as incorporações avançadas.