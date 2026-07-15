YouTube to Telegram Bot: Partilha automática de vídeos instantaneamente
Publique automaticamente novos vídeos do YouTube no seu canal, grupo ou tópico do Telegram. Monitorizar qualquer canal do YouTube, lista de reprodução ou pesquisa - e partilhar actualizações em tempo real. Não é necessário codificar.
Integração no YouTube
Crie um feed RSS a partir de qualquer canal do YouTube, lista de reprodução ou consulta de pesquisa.
Enviar automaticamente para o Telegrama
Cada novo vídeo é enviado automaticamente para o seu canal, grupo ou tópico do Telegram.
Porquê escolher o YouTube to Telegram Bot?
Publicação automatizada 24/7
Nunca perca um vídeo. O seu bot monitoriza o YouTube 24 horas por dia e publica novos conteúdos no Telegram automaticamente.
Filtrar o que partilha
Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.
Lançamento em minutos
Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.
Como configurar o bot do YouTube para o Telegram
Ligar o YouTube1
Introduza o URL de qualquer canal do YouTube, lista de reprodução ou consulta de pesquisa. Iremos criar um feed RSS automaticamente.
Ligar o Telegrama2
Adicione nosso bot ao seu canal, grupo ou tópico do Telegram com um clique. Não são necessários tokens.
Desfrutar da automatização3
Novos vídeos aparecem no Telegram automaticamente. Personalize os filtros, a formatação e a programação conforme necessário.
Integração YouTube + Telegram
A maneira mais fácil de compartilhar automaticamente vídeos do YouTube no Telegram. Com a confiança de criadores de conteúdo, educadores e equipas de marketing em todo o mundo.
Funcionalidades poderosas para a automatização do YouTube para o Telegram
Tudo o que é necessário para automatizar a partilha de vídeos entre o YouTube e o Telegram.
Actualizações em tempo real
Os feeds são actualizados a cada 15 minutos. Os novos vídeos são publicados no Telegram segundos após serem detectados.
Filtros de palavras-chave inteligentes
Inclua ou exclua vídeos por palavra-chave, título ou duração. Partilhe apenas o que interessa ao seu público.
Formatação personalizada de mensagens
Controle como os vídeos aparecem no Telegram. Adicione texto personalizado, miniaturas, botões e formatação avançada.
Suporte multi-canal
Envie vídeos para vários canais, grupos ou tópicos do Telegram a partir de um único feed.
Ver YouTube para Telegram em ação
Quem usa o bot do YouTube para o Telegram?
Criadores de conteúdos e YouTubers
Partilhe automaticamente os seus vídeos com os fãs no Telegram. Aumente seu público em todas as plataformas sem esforço.
Comunidades educativas
Mantenha o seu grupo do Telegram atualizado com conteúdos educativos, tutoriais e vídeos de cursos automaticamente.
Empresas e equipas de marketing
Partilhe demonstrações de produtos, webinars e vídeos promocionais diretamente nos canais do cliente ou da equipa.
Perguntas frequentes: Bot do YouTube para o Telegram
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