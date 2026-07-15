Bots
X / Twitter to Slack Bot
Bot de automatização

X / Twitter para Slack Bot: Partilha automática de tweets instantaneamente

Publique automaticamente novos Tweets no seu espaço de trabalho do Slack. Monitorize qualquer perfil X / Twitter, hashtag, lista ou pesquisa e partilhe as actualizações com a sua equipa em tempo real.

Integração X / Twitter

Crie um feed RSS a partir de qualquer perfil X / Twitter, hashtag, lista ou consulta de pesquisa.

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Publicação automática no Slack

Cada novo Tweet é enviado automaticamente para seu canal do Slack ou mensagem direta.

Confiável e utilizado por milhares de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Por que escolher o X / Twitter para o Slack Bot?

Publicação automatizada 24/7
Publicação automatizada 24/7

Nunca perca Tweets importantes. O seu bot monitoriza o X / Twitter 24 horas por dia e publica automaticamente as actualizações no Slack.

Filtrar o que partilha
Filtrar o que partilha

Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.

Lançamento em minutos
Lançamento em minutos

Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.

Como configurar o bot do X / Twitter para o Slack

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Ligar X / Twitter

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Introduza qualquer perfil X / Twitter, hashtag, lista ou pesquisa. Criaremos um feed RSS automaticamente.

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Ligar o Slack

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Adicione a nossa aplicação Slack ao seu espaço de trabalho com um clique. Escolha qualquer canal para publicar.

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Desfrutar da automatização

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Os novos Tweets aparecem no Slack automaticamente. Personalize filtros, formatação e configurações de notificação.

Crie seu bot agora →
X / Twitter + Integração com o Slack

A forma mais fácil de partilhar automaticamente Tweets no Slack. A confiança de equipas de marketing, agências de relações públicas e empresas em todo o mundo.

Funcionalidades poderosas para a automatização do X / Twitter para o Slack

Tudo o que precisa para automatizar a partilha de conteúdos entre o X / Twitter e o Slack.

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Actualizações em tempo real

Os feeds são atualizados a cada 15 minutos. Os novos Tweets são publicados no Slack segundos após serem detectados.

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Filtros de palavras-chave inteligentes

Inclua ou exclua Tweets por palavra-chave, hashtag ou autor. Partilhe apenas o que é relevante para a sua equipa.

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Formatação personalizada de mensagens

Controle como os Tweets aparecem no Slack. Personalize a formatação com imagens, links e anexos avançados.

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Suporte multi-canal

Envie Tweets para vários canais do Slack ou workspaces a partir de um único feed.

Ver X / Twitter para Slack em ação

Novo Tweet publicado
Novo Tweet publicado
Automatizado
Partilhado no Slack instantaneamente
Partilhado no Slack instantaneamente

Quem usa o bot do X / Twitter para o Slack?

Equipas de marketing e relações públicas
Equipas de marketing e relações públicas

Monitorize as menções à marca, a atividade dos concorrentes e as notícias do sector. Receba alertas instantâneos no canal da sua equipa.

Equipas de vendas
Equipas de vendas

Acompanhe a atividade social de clientes e potenciais clientes. Manter-se informado sobre anúncios e actualizações de clientes.

Equipas de sucesso do cliente
Equipas de sucesso do cliente

Monitorizar o feedback dos clientes e os pedidos de apoio no X / Twitter. Responder rapidamente para manter a satisfação.

Perguntas frequentes: X / Twitter para o Slack Bot

Como é que ligo o X / Twitter ao Slack?
Basta introduzir qualquer URL de perfil X / Twitter, hashtag, lista ou consulta de pesquisa. RSS.app cria um feed RSS automaticamente. Em seguida, adicione a nossa aplicação Slack com um clique. A configuração completa demora cerca de 2 minutos.
O bot do X / Twitter para o Slack é gratuito?
Sim! Oferecemos um plano gratuito que inclui recursos básicos de automação. Os planos premium desbloqueiam filtros avançados, taxas de atualização mais rápidas, formatação personalizada e suporte prioritário.
Com que frequência o bot verifica se há novos Tweets?
Nosso bot verifica se há novos Tweets a cada 15 minutos em todos os planos. Quando um novo Tweet é detectado, ele é publicado no seu canal do Slack em segundos.
Posso filtrar quais Tweets são publicados no Slack?
Sem dúvida! Utilize filtros de palavras-chave para incluir ou excluir Tweets com base no conteúdo, hashtags ou autores. Também é possível filtrar por tipo de mídia e definir limites de caracteres.
Posso personalizar como os Tweets aparecem no Slack?
Sim! Personalize a formatação da mensagem, incluindo título, descrição, imagens e links. Adicione texto personalizado e escolha entre formatos de anexo simples ou avançados.
Funciona com perfis X / Twitter, hashtags e pesquisas?
Sim, o nosso bot suporta todos os tipos de conteúdo X / Twitter: perfis de utilizador, hashtags, listas, consultas de pesquisa e até respostas e retweets de contas específicas.
Mais integrações

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Configuração em 2 minutos
Não é necessária codificação
Taxa de atualização de 15 minutos

Não é necessário cartão de crédito - Plano gratuito disponível