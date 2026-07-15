X / Twitter para Slack Bot: Partilha automática de tweets instantaneamente
Publique automaticamente novos Tweets no seu espaço de trabalho do Slack. Monitorize qualquer perfil X / Twitter, hashtag, lista ou pesquisa e partilhe as actualizações com a sua equipa em tempo real.
Integração X / Twitter
Crie um feed RSS a partir de qualquer perfil X / Twitter, hashtag, lista ou consulta de pesquisa.
Publicação automática no Slack
Cada novo Tweet é enviado automaticamente para seu canal do Slack ou mensagem direta.
Por que escolher o X / Twitter para o Slack Bot?
Publicação automatizada 24/7
Nunca perca Tweets importantes. O seu bot monitoriza o X / Twitter 24 horas por dia e publica automaticamente as actualizações no Slack.
Filtrar o que partilha
Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.
Lançamento em minutos
Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.
Como configurar o bot do X / Twitter para o Slack
Ligar X / Twitter1
Introduza qualquer perfil X / Twitter, hashtag, lista ou pesquisa. Criaremos um feed RSS automaticamente.
Ligar o Slack2
Adicione a nossa aplicação Slack ao seu espaço de trabalho com um clique. Escolha qualquer canal para publicar.
Desfrutar da automatização3
Os novos Tweets aparecem no Slack automaticamente. Personalize filtros, formatação e configurações de notificação.
X / Twitter + Integração com o Slack
A forma mais fácil de partilhar automaticamente Tweets no Slack. A confiança de equipas de marketing, agências de relações públicas e empresas em todo o mundo.
Funcionalidades poderosas para a automatização do X / Twitter para o Slack
Tudo o que precisa para automatizar a partilha de conteúdos entre o X / Twitter e o Slack.
Actualizações em tempo real
Os feeds são atualizados a cada 15 minutos. Os novos Tweets são publicados no Slack segundos após serem detectados.
Filtros de palavras-chave inteligentes
Inclua ou exclua Tweets por palavra-chave, hashtag ou autor. Partilhe apenas o que é relevante para a sua equipa.
Formatação personalizada de mensagens
Controle como os Tweets aparecem no Slack. Personalize a formatação com imagens, links e anexos avançados.
Suporte multi-canal
Envie Tweets para vários canais do Slack ou workspaces a partir de um único feed.
Ver X / Twitter para Slack em ação
Quem usa o bot do X / Twitter para o Slack?
Equipas de marketing e relações públicas
Monitorize as menções à marca, a atividade dos concorrentes e as notícias do sector. Receba alertas instantâneos no canal da sua equipa.
Equipas de vendas
Acompanhe a atividade social de clientes e potenciais clientes. Manter-se informado sobre anúncios e actualizações de clientes.
Equipas de sucesso do cliente
Monitorizar o feedback dos clientes e os pedidos de apoio no X / Twitter. Responder rapidamente para manter a satisfação.
Perguntas frequentes: X / Twitter para o Slack Bot
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