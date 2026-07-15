Bots
YouTube to Discord Bot
Bot de automatização

YouTube to Discord Bot: Partilha automática de vídeos instantaneamente

Publique automaticamente novos vídeos do YouTube no seu servidor Discord. Monitorize qualquer canal, lista de reprodução ou pesquisa do YouTube - e partilhe actualizações em tempo real. Não é necessária codificação.

Integração no YouTube

Crie um feed RSS a partir de qualquer canal do YouTube, lista de reprodução ou consulta de pesquisa.

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Enviar automaticamente para o Discord

Cada novo vídeo é enviado automaticamente para o seu canal Discord através de um webhook.

Confiável e utilizado por milhares de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Por que escolher o YouTube to Discord Bot?

Publicação automatizada 24/7
Publicação automatizada 24/7

Nunca perca um vídeo. O seu bot monitoriza o YouTube 24 horas por dia e publica automaticamente novos conteúdos no Discord.

Filtrar o que partilha
Filtrar o que partilha

Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.

Lançamento em minutos
Lançamento em minutos

Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.

Como configurar o bot do YouTube para o Discord

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Ligar o YouTube

1

Introduza o URL de qualquer canal do YouTube, lista de reprodução ou consulta de pesquisa. Iremos criar um feed RSS automaticamente.

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Ligar o Discord

2

Crie um webhook do Discord no seu servidor e cole o URL. Demora apenas 30 segundos.

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Desfrutar da automatização

3

Os novos vídeos aparecem automaticamente no Discord. Personalize os filtros, a formatação e o calendário de publicação.

Crie seu bot agora →
Integração YouTube + Discord

A forma mais fácil de partilhar automaticamente vídeos do YouTube no Discord. Confiado por comunidades de jogos, grupos de fãs e criadores de conteúdos em todo o mundo.

Funcionalidades poderosas para a automatização do YouTube para Discord

Tudo o que precisa para automatizar a partilha de vídeos entre o YouTube e o Discord.

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Actualizações em tempo real

Os feeds são actualizados a cada 15 minutos. Os novos vídeos são publicados no Discord segundos após serem detectados.

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Filtros de palavras-chave inteligentes

Inclua ou exclua vídeos por palavra-chave, título ou duração. Partilhe apenas o que interessa à sua comunidade.

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Formatação de incorporação personalizada

Controle a forma como os vídeos aparecem no Discord. Personalize as incorporações com miniaturas, descrições e formatação avançada.

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Suporte multi-canal

Envie vídeos para vários canais ou servidores do Discord a partir de um único feed.

Ver o YouTube para Discord em ação

Novo vídeo carregado
Novo vídeo carregado
Automatizado
Partilhado no Discord instantaneamente
Partilhado no Discord instantaneamente

Personalizar a aparência do YouTube para o Discord Bot

Pode adicionar facilmente um webhook, proporcionando-lhe capacidades de edição avançadas e a possibilidade de criar um bot único

Adicionar um Webhook
Adicionar um Webhook

Depois de criar o seu bot do YouTube para o Discord, navegue até às definições para adicionar um webhook e personalizar a forma como os vídeos aparecem no seu servidor Discord.

Alterar o nome do bot
Alterar o nome do bot

Após a criação bem sucedida do webhook, um novo conjunto de opções fica disponível, permitindo-lhe a flexibilidade de personalizar e editar o nome do bot de acordo com as suas preferências.

Carregar Avatar
Carregar Avatar

Além disso, a nossa plataforma permite-lhe modificar facilmente o avatar do seu bot, garantindo uma presença distinta e reconhecível do seu bot na comunidade Discord.

Elementos do cartão
Elementos do cartão

Assuma o controlo da forma como o seu bot é apresentado - personalize o título, a descrição, as imagens, o autor e muito mais com a nossa plataforma. Adapte o conteúdo do seu bot para um toque personalizado.

Quem usa o bot do YouTube para o Discord?

Comunidades de jogos
Comunidades de jogos

Mantenha o seu servidor Discord atualizado com conteúdos de jogos, tutoriais e destaques de eSports automaticamente.

Servidores de fãs de criadores de conteúdo
Servidores de fãs de criadores de conteúdo

Partilhe novos vídeos dos YouTubers favoritos com a sua comunidade Discord no momento em que são carregados.

Grupos educativos e de aprendizagem
Grupos educativos e de aprendizagem

Publique vídeos educativos, tutoriais e conteúdos de cursos diretamente nos canais do grupo de estudo.

Melhore o seu Discord com a integração de feeds RSS

Melhore o seu Discord com a integração de feeds RSS, com canais, webhooks, bots personalizados, incorporações, suporte multi-servidor, menções, acções e filtros avançados

Canais do Discord
Canais do Discord

Ligue ou altere os canais desejados diretamente a partir do Discord para gerir e apresentar facilmente o conteúdo RSS onde for mais relevante para a sua comunidade.

Incorporação do Discord
Incorporação do Discord

Adapte a aparência das mensagens Discord incorporadas para corresponder ao estilo do seu servidor, tornando o conteúdo RSS visualmente apelativo e consistente com a sua marca

Suporte a vários servidores
Suporte a vários servidores

Ligue e gira vários servidores Discord a partir de uma interface, permitindo-lhe distribuir actualizações de feeds RSS por várias comunidades de forma eficiente

Menções e funções
Menções e funções

Utilize as menções para notificar utilizadores ou funções específicas quando é publicado conteúdo RSS relevante, garantindo que as actualizações importantes chegam prontamente ao público certo

Acções do Discord
Acções do Discord

Configure acções automatizadas para publicar mensagens específicas a partir de feeds RSS com base em condições ou accionadores definidos, simplificando a gestão e a distribuição de conteúdos

Filtros de discórdia
Filtros de discórdia

Configure filtros avançados para controlar com precisão o conteúdo RSS que é apresentado no seu servidor, permitindo-lhe destacar as informações mais pertinentes para a sua comunidade

Perguntas frequentes: Bot do YouTube para Discord

Como é que ligo o YouTube ao Discord?
Basta introduzir o URL de qualquer canal do YouTube, lista de reprodução ou consulta de pesquisa. RSS.app cria um feed RSS automaticamente. Em seguida, crie um webhook do Discord e cole o URL. Toda a configuração demora cerca de 2 minutos.
O bot do YouTube para o Discord é gratuito?
Sim! Oferecemos um plano gratuito que inclui recursos básicos de automação. Os planos premium desbloqueiam filtros avançados, taxas de atualização mais rápidas, formatação personalizada e suporte prioritário.
Com que frequência é que o bot procura novos vídeos?
O nosso bot verifica se há novos vídeos a cada 15 minutos em todos os planos. Quando um novo vídeo é detectado, ele é publicado no seu canal Discord em segundos.
Posso filtrar os vídeos que são publicados no Discord?
Sem dúvida! Utilize filtros de palavras-chave para incluir ou excluir vídeos com base no título, na descrição ou na duração. Também pode filtrar por tipo de vídeo (normal, curtas, transmissões em direto).
Posso personalizar a forma como os vídeos são apresentados no Discord?
Sim! Personalize as incorporações do Discord, incluindo título, descrição, miniatura e links. Adicione texto personalizado e active ou desactive as incorporações avançadas.
Funciona com canais do YouTube, listas de reprodução e pesquisas?
Sim, o nosso bot suporta todos os tipos de conteúdo do YouTube: canais, listas de reprodução, consultas de pesquisa e até séries de vídeo específicas ou transmissões em direto.
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YouTube to Bot do Discord
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Configuração em 2 minutos
Não é necessária codificação
Taxa de atualização de 15 minutos

Não é necessário cartão de crédito - Plano gratuito disponível