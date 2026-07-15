Google News para Telegram Bot: Partilha automática de notícias instantaneamente
Publique automaticamente artigos do Google Notícias no seu canal, grupo ou tópico do Telegram. Monitorize qualquer tópico, palavra-chave ou fonte - e partilhe notícias de última hora em tempo real. Não é necessária codificação.
Integração do Google News
Crie um feed RSS a partir de qualquer tópico, consulta de pesquisa ou fonte de notícias do Google News.
Enviar automaticamente para o Telegrama
Cada novo artigo é enviado automaticamente para o seu canal, grupo ou tópico do Telegram.
Porquê escolher o bot do Google News para o Telegram?
Publicação automatizada 24/7
Nunca perca as últimas notícias. O seu bot monitoriza o Google News 24 horas por dia e publica automaticamente novos artigos no Telegram.
Filtrar o que partilha
Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.
Lançamento em minutos
Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.
Como configurar o bot do Google News para o Telegram
Ligar o Google Notícias1
Introduza qualquer tópico do Google News, consulta de pesquisa ou URL de origem. Iremos criar um feed RSS automaticamente.
Ligar o Telegrama2
Adicione nosso bot ao seu canal, grupo ou tópico do Telegram com um clique. Não são necessários tokens.
Desfrutar da automatização3
Os artigos de notícias aparecem no Telegram automaticamente. Personalize os filtros, a formatação e a programação conforme necessário.
Integração Google News + Telegram
A forma mais fácil de partilhar automaticamente o Google News no Telegram. Com a confiança de agências de notícias, comunidades e equipas de relações públicas de todo o mundo.
Funcionalidades poderosas para a automatização do Google News para o Telegram
Tudo o que precisa para automatizar a partilha de notícias entre o Google News e o Telegram.
Actualizações em tempo real
Os feeds são actualizados a cada 15 minutos. As notícias de última hora são publicadas no Telegram segundos após serem detectadas.
Filtros de palavras-chave inteligentes
Incluir ou excluir artigos por palavra-chave, fonte ou tópico. Partilhar apenas as notícias mais relevantes.
Formatação personalizada de mensagens
Controle como os artigos aparecem no Telegram. Adicione texto personalizado, imagens, botões e formatação avançada.
Suporte multi-canal
Envie notícias para vários canais, grupos ou tópicos do Telegram a partir de um único feed.
Ver o Google News to Telegram em ação
Quem usa o bot do Google News para o Telegram?
Canais de notícias e meios de comunicação
Partilhe automaticamente as notícias de última hora com o seu público do Telegram. Mantenha os assinantes informados com as últimas manchetes.
Comunidades sectoriais e temáticas
Mantenha seu grupo do Telegram atualizado com notícias, tendências e desenvolvimentos relevantes do setor automaticamente.
Equipas de relações públicas e comunicação
Monitorizar as menções à marca, as notícias da concorrência e a cobertura do sector. Partilhar actualizações diretamente nos canais da equipa.
Perguntas frequentes: Bot do Google News para o Telegram
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