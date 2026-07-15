Como é que ligo o Google News ao Telegram? Basta introduzir qualquer tópico do Google News, consulta de pesquisa ou URL de origem. A RSS.app cria um feed RSS automaticamente. Depois, adicione o nosso bot do Telegram ao seu canal com um clique. A configuração completa demora cerca de 2 minutos.

O bot do Google News para o Telegram é gratuito? Sim! Oferecemos um plano gratuito que inclui recursos básicos de automação. Os planos Premium desbloqueiam filtros avançados, taxas de atualização mais rápidas, formatação personalizada e suporte prioritário.

Com que frequência é que o bot verifica se existem novos artigos? O nosso bot verifica se há novos artigos a cada 15 minutos em todos os planos. Quando são detectadas notícias de última hora, elas são publicadas no seu canal do Telegram em segundos.

Posso filtrar as notícias que são publicadas no Telegram? Sem dúvida! Utilize filtros de palavras-chave para incluir ou excluir artigos com base em títulos, fontes ou tópicos. Também pode filtrar por publicação e idioma.

Posso personalizar a forma como os artigos aparecem no Telegram? Sim! Personalize o formato da mensagem, incluindo título, resumo, fonte e links. Adicione texto personalizado antes ou depois de cada artigo. Ativar ou desativar as incorporações avançadas.