Bots
Google News to Telegram Bot
Bot de automatização

Google News para Telegram Bot: Partilha automática de notícias instantaneamente

Publique automaticamente artigos do Google Notícias no seu canal, grupo ou tópico do Telegram. Monitorize qualquer tópico, palavra-chave ou fonte - e partilhe notícias de última hora em tempo real. Não é necessária codificação.

Integração do Google News

Crie um feed RSS a partir de qualquer tópico, consulta de pesquisa ou fonte de notícias do Google News.

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Enviar automaticamente para o Telegrama

Cada novo artigo é enviado automaticamente para o seu canal, grupo ou tópico do Telegram.

Confiável e utilizado por milhares de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Porquê escolher o bot do Google News para o Telegram?

Publicação automatizada 24/7
Publicação automatizada 24/7

Nunca perca as últimas notícias. O seu bot monitoriza o Google News 24 horas por dia e publica automaticamente novos artigos no Telegram.

Filtrar o que partilha
Filtrar o que partilha

Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.

Lançamento em minutos
Lançamento em minutos

Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.

Como configurar o bot do Google News para o Telegram

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Ligar o Google Notícias

1

Introduza qualquer tópico do Google News, consulta de pesquisa ou URL de origem. Iremos criar um feed RSS automaticamente.

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Ligar o Telegrama

2

Adicione nosso bot ao seu canal, grupo ou tópico do Telegram com um clique. Não são necessários tokens.

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Desfrutar da automatização

3

Os artigos de notícias aparecem no Telegram automaticamente. Personalize os filtros, a formatação e a programação conforme necessário.

Crie seu bot agora →
Integração Google News + Telegram

A forma mais fácil de partilhar automaticamente o Google News no Telegram. Com a confiança de agências de notícias, comunidades e equipas de relações públicas de todo o mundo.

Funcionalidades poderosas para a automatização do Google News para o Telegram

Tudo o que precisa para automatizar a partilha de notícias entre o Google News e o Telegram.

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Actualizações em tempo real

Os feeds são actualizados a cada 15 minutos. As notícias de última hora são publicadas no Telegram segundos após serem detectadas.

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Filtros de palavras-chave inteligentes

Incluir ou excluir artigos por palavra-chave, fonte ou tópico. Partilhar apenas as notícias mais relevantes.

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Formatação personalizada de mensagens

Controle como os artigos aparecem no Telegram. Adicione texto personalizado, imagens, botões e formatação avançada.

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Suporte multi-canal

Envie notícias para vários canais, grupos ou tópicos do Telegram a partir de um único feed.

Ver o Google News to Telegram em ação

Notícias de última hora publicadas
Notícias de última hora publicadas
Automatizado
Partilhado no Telegram instantaneamente
Partilhado no Telegram instantaneamente

Quem usa o bot do Google News para o Telegram?

Canais de notícias e meios de comunicação
Canais de notícias e meios de comunicação

Partilhe automaticamente as notícias de última hora com o seu público do Telegram. Mantenha os assinantes informados com as últimas manchetes.

Comunidades sectoriais e temáticas
Comunidades sectoriais e temáticas

Mantenha seu grupo do Telegram atualizado com notícias, tendências e desenvolvimentos relevantes do setor automaticamente.

Equipas de relações públicas e comunicação
Equipas de relações públicas e comunicação

Monitorizar as menções à marca, as notícias da concorrência e a cobertura do sector. Partilhar actualizações diretamente nos canais da equipa.

Perguntas frequentes: Bot do Google News para o Telegram

Como é que ligo o Google News ao Telegram?
Basta introduzir qualquer tópico do Google News, consulta de pesquisa ou URL de origem. A RSS.app cria um feed RSS automaticamente. Depois, adicione o nosso bot do Telegram ao seu canal com um clique. A configuração completa demora cerca de 2 minutos.
O bot do Google News para o Telegram é gratuito?
Sim! Oferecemos um plano gratuito que inclui recursos básicos de automação. Os planos Premium desbloqueiam filtros avançados, taxas de atualização mais rápidas, formatação personalizada e suporte prioritário.
Com que frequência é que o bot verifica se existem novos artigos?
O nosso bot verifica se há novos artigos a cada 15 minutos em todos os planos. Quando são detectadas notícias de última hora, elas são publicadas no seu canal do Telegram em segundos.
Posso filtrar as notícias que são publicadas no Telegram?
Sem dúvida! Utilize filtros de palavras-chave para incluir ou excluir artigos com base em títulos, fontes ou tópicos. Também pode filtrar por publicação e idioma.
Posso personalizar a forma como os artigos aparecem no Telegram?
Sim! Personalize o formato da mensagem, incluindo título, resumo, fonte e links. Adicione texto personalizado antes ou depois de cada artigo. Ativar ou desativar as incorporações avançadas.
Funciona com tópicos, pesquisas e fontes do Google News?
Sim, o nosso bot suporta todos os tipos de conteúdo do Google News: tópicos, consultas de pesquisa, fontes específicas e regiões geográficas.
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Configuração em 2 minutos
Não é necessária codificação
Taxa de atualização de 15 minutos

Não é necessário cartão de crédito - Plano gratuito disponível