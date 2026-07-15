Bots
Google News to Discord Bot
Bot de automatização

Google News to Discord Bot: Partilha automática de notícias instantaneamente

Publique automaticamente artigos do Google News no seu servidor Discord. Monitorize qualquer tópico, palavra-chave ou fonte - e partilhe notícias de última hora em tempo real. Não é necessária codificação.

Integração do Google News

Crie um feed RSS a partir de qualquer tópico, consulta de pesquisa ou fonte de notícias do Google News.

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Enviar automaticamente para o Discord

Cada novo artigo é enviado automaticamente para o seu canal Discord através de um webhook.

Confiável e utilizado por milhares de empresas
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Porquê escolher o Google News to Discord Bot?

Publicação automatizada 24/7
Publicação automatizada 24/7

Nunca perca as últimas notícias. O seu bot monitoriza o Google News 24 horas por dia e publica automaticamente novos artigos no Discord.

Filtrar o que partilha
Filtrar o que partilha

Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.

Lançamento em minutos
Lançamento em minutos

Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.

Como configurar o bot do Google News para o Discord

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Ligar o Google Notícias

1

Introduza qualquer tópico do Google News, consulta de pesquisa ou URL de origem. Iremos criar um feed RSS automaticamente.

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Ligar o Discord

2

Crie um webhook do Discord no seu servidor e cole o URL. Demora apenas 30 segundos.

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Desfrutar da automatização

3

Os artigos de notícias aparecem automaticamente no Discord. Personalize os filtros, a formatação e o calendário de publicação.

Crie seu bot agora →
Integração do Google News + Discord

A forma mais fácil de partilhar automaticamente o Google News no Discord. Confiado por comunidades de notícias, servidores de jogos e grupos de discussão em todo o mundo.

Funcionalidades poderosas para a automatização do Google News para o Discord

Tudo o que precisa para automatizar a partilha de notícias entre o Google News e o Discord.

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Actualizações em tempo real

Os feeds são actualizados a cada 15 minutos. As notícias de última hora são publicadas no Discord segundos após serem detectadas.

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Filtros de palavras-chave inteligentes

Incluir ou excluir artigos por palavra-chave, fonte ou tópico. Partilhar apenas as notícias mais relevantes.

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Formatação de incorporação personalizada

Controle a forma como os artigos aparecem no Discord. Personalize as incorporações com títulos, resumos e formatação avançada.

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Suporte multi-canal

Envie notícias para vários canais ou servidores do Discord a partir de um único feed.

Ver o Google News to Discord em ação

Notícias de última hora publicadas
Notícias de última hora publicadas
Automatizado
Partilhado no Discord instantaneamente
Partilhado no Discord instantaneamente

Personalizar o Google News para a aparência do bot do Discord

Pode adicionar facilmente um webhook, proporcionando-lhe capacidades de edição avançadas e a possibilidade de criar um bot único

Adicionar um Webhook
Adicionar um Webhook

Depois de criar o seu bot Google News para Discord, navegue até às definições para adicionar um webhook e personalizar a forma como os artigos aparecem no seu servidor Discord.

Alterar o nome do bot
Alterar o nome do bot

Após a criação bem sucedida do webhook, um novo conjunto de opções fica disponível, permitindo-lhe a flexibilidade de personalizar e editar o nome do bot de acordo com as suas preferências.

Carregar Avatar
Carregar Avatar

Além disso, a nossa plataforma permite-lhe modificar facilmente o avatar do seu bot, garantindo uma presença distinta e reconhecível do seu bot na comunidade Discord.

Elementos do cartão
Elementos do cartão

Assuma o controlo da forma como o seu bot é apresentado - personalize o título, a descrição, as imagens, o autor e muito mais com a nossa plataforma. Adapte o conteúdo do seu bot para um toque personalizado.

Quem usa o bot do Google News to Discord?

Servidores de notícias e eventos actuais
Servidores de notícias e eventos actuais

Mantenha a sua comunidade Discord actualizada com as últimas notícias e eventos actuais automaticamente.

Comunidades sectoriais e temáticas
Comunidades sectoriais e temáticas

Partilhe notícias relevantes do sector, actualizações tecnológicas ou cobertura de tópicos de nicho com os membros do Discord.

Grupos de estudo e investigação
Grupos de estudo e investigação

Monitorizar notícias sobre tópicos específicos para investigação. Partilhar artigos relevantes diretamente nos canais do grupo de estudo.

Melhore o seu Discord com a integração de feeds RSS

Melhore o seu Discord com a integração de feeds RSS, com canais, webhooks, bots personalizados, incorporações, suporte multi-servidor, menções, acções e filtros avançados

Canais do Discord
Canais do Discord

Ligue ou altere os canais desejados diretamente a partir do Discord para gerir e apresentar facilmente o conteúdo RSS onde for mais relevante para a sua comunidade.

Incorporação do Discord
Incorporação do Discord

Adapte a aparência das mensagens Discord incorporadas para corresponder ao estilo do seu servidor, tornando o conteúdo RSS visualmente apelativo e consistente com a sua marca

Suporte a vários servidores
Suporte a vários servidores

Ligue e gira vários servidores Discord a partir de uma interface, permitindo-lhe distribuir actualizações de feeds RSS por várias comunidades de forma eficiente

Menções e funções
Menções e funções

Utilize as menções para notificar utilizadores ou funções específicas quando é publicado conteúdo RSS relevante, garantindo que as actualizações importantes chegam prontamente ao público certo

Acções do Discord
Acções do Discord

Configure acções automatizadas para publicar mensagens específicas a partir de feeds RSS com base em condições ou accionadores definidos, simplificando a gestão e a distribuição de conteúdos

Filtros de discórdia
Filtros de discórdia

Configure filtros avançados para controlar com precisão o conteúdo RSS que é apresentado no seu servidor, permitindo-lhe destacar as informações mais pertinentes para a sua comunidade

Perguntas frequentes: Google News para o bot do Discord

Como é que ligo o Google News ao Discord?
Basta introduzir qualquer tópico do Google News, consulta de pesquisa ou URL de origem. RSS.app cria um feed RSS automaticamente. Em seguida, crie um webhook do Discord e cole o URL. Toda a configuração demora cerca de 2 minutos.
O bot do Google News para o Discord é gratuito?
Sim! Oferecemos um plano gratuito que inclui recursos básicos de automação. Os planos premium desbloqueiam filtros avançados, taxas de atualização mais rápidas, formatação personalizada e suporte prioritário.
Com que frequência é que o bot verifica se existem novos artigos?
O nosso bot verifica a existência de novos artigos a cada 15 minutos em todos os planos. Quando são detectadas notícias de última hora, estas são publicadas no seu canal Discord em segundos.
Posso filtrar as notícias que são publicadas no Discord?
Sem dúvida! Utilize filtros de palavras-chave para incluir ou excluir artigos com base em títulos, fontes ou tópicos. Também pode filtrar por publicação e idioma.
Posso personalizar a forma como os artigos são apresentados no Discord?
Sim! Personalize as incorporações do Discord, incluindo título, resumo, fonte e links. Adicionar texto personalizado e ativar ou desativar as incorporações avançadas.
Funciona com tópicos, pesquisas e fontes do Google News?
Sim, o nosso bot suporta todos os tipos de conteúdo do Google News: tópicos, consultas de pesquisa, fontes específicas e regiões geográficas.
Mais integrações

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Google Notícias to Bot do Discord
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Configuração em 2 minutos
Não é necessária codificação
Taxa de atualização de 15 minutos

Não é necessário cartão de crédito - Plano gratuito disponível