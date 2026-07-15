Google News to Discord Bot: Partilha automática de notícias instantaneamente
Publique automaticamente artigos do Google News no seu servidor Discord. Monitorize qualquer tópico, palavra-chave ou fonte - e partilhe notícias de última hora em tempo real. Não é necessária codificação.
Integração do Google News
Crie um feed RSS a partir de qualquer tópico, consulta de pesquisa ou fonte de notícias do Google News.
Enviar automaticamente para o Discord
Cada novo artigo é enviado automaticamente para o seu canal Discord através de um webhook.
Porquê escolher o Google News to Discord Bot?
Publicação automatizada 24/7
Nunca perca as últimas notícias. O seu bot monitoriza o Google News 24 horas por dia e publica automaticamente novos artigos no Discord.
Filtrar o que partilha
Controle todos os detalhes do seu feed com filtros avançados. Inclua ou exclua por palavra-chave, título, imagem ou até mesmo modifique o texto.
Lançamento em minutos
Configure-o uma vez e deixe-o funcionar. Não é necessário codificar ou fazer actualizações manuais.
Como configurar o bot do Google News para o Discord
Ligar o Google Notícias1
Introduza qualquer tópico do Google News, consulta de pesquisa ou URL de origem. Iremos criar um feed RSS automaticamente.
Ligar o Discord2
Crie um webhook do Discord no seu servidor e cole o URL. Demora apenas 30 segundos.
Desfrutar da automatização3
Os artigos de notícias aparecem automaticamente no Discord. Personalize os filtros, a formatação e o calendário de publicação.
Integração do Google News + Discord
A forma mais fácil de partilhar automaticamente o Google News no Discord. Confiado por comunidades de notícias, servidores de jogos e grupos de discussão em todo o mundo.
Funcionalidades poderosas para a automatização do Google News para o Discord
Tudo o que precisa para automatizar a partilha de notícias entre o Google News e o Discord.
Actualizações em tempo real
Os feeds são actualizados a cada 15 minutos. As notícias de última hora são publicadas no Discord segundos após serem detectadas.
Filtros de palavras-chave inteligentes
Incluir ou excluir artigos por palavra-chave, fonte ou tópico. Partilhar apenas as notícias mais relevantes.
Formatação de incorporação personalizada
Controle a forma como os artigos aparecem no Discord. Personalize as incorporações com títulos, resumos e formatação avançada.
Suporte multi-canal
Envie notícias para vários canais ou servidores do Discord a partir de um único feed.
Ver o Google News to Discord em ação
Personalizar o Google News para a aparência do bot do Discord
Pode adicionar facilmente um webhook, proporcionando-lhe capacidades de edição avançadas e a possibilidade de criar um bot único
Adicionar um Webhook
Depois de criar o seu bot Google News para Discord, navegue até às definições para adicionar um webhook e personalizar a forma como os artigos aparecem no seu servidor Discord.
Alterar o nome do bot
Após a criação bem sucedida do webhook, um novo conjunto de opções fica disponível, permitindo-lhe a flexibilidade de personalizar e editar o nome do bot de acordo com as suas preferências.
Carregar Avatar
Além disso, a nossa plataforma permite-lhe modificar facilmente o avatar do seu bot, garantindo uma presença distinta e reconhecível do seu bot na comunidade Discord.
Elementos do cartão
Assuma o controlo da forma como o seu bot é apresentado - personalize o título, a descrição, as imagens, o autor e muito mais com a nossa plataforma. Adapte o conteúdo do seu bot para um toque personalizado.
Quem usa o bot do Google News to Discord?
Servidores de notícias e eventos actuais
Mantenha a sua comunidade Discord actualizada com as últimas notícias e eventos actuais automaticamente.
Comunidades sectoriais e temáticas
Partilhe notícias relevantes do sector, actualizações tecnológicas ou cobertura de tópicos de nicho com os membros do Discord.
Grupos de estudo e investigação
Monitorizar notícias sobre tópicos específicos para investigação. Partilhar artigos relevantes diretamente nos canais do grupo de estudo.
Melhore o seu Discord com a integração de feeds RSS
Melhore o seu Discord com a integração de feeds RSS, com canais, webhooks, bots personalizados, incorporações, suporte multi-servidor, menções, acções e filtros avançados
Canais do Discord
Ligue ou altere os canais desejados diretamente a partir do Discord para gerir e apresentar facilmente o conteúdo RSS onde for mais relevante para a sua comunidade.
Incorporação do Discord
Adapte a aparência das mensagens Discord incorporadas para corresponder ao estilo do seu servidor, tornando o conteúdo RSS visualmente apelativo e consistente com a sua marca
Suporte a vários servidores
Ligue e gira vários servidores Discord a partir de uma interface, permitindo-lhe distribuir actualizações de feeds RSS por várias comunidades de forma eficiente
Menções e funções
Utilize as menções para notificar utilizadores ou funções específicas quando é publicado conteúdo RSS relevante, garantindo que as actualizações importantes chegam prontamente ao público certo
Acções do Discord
Configure acções automatizadas para publicar mensagens específicas a partir de feeds RSS com base em condições ou accionadores definidos, simplificando a gestão e a distribuição de conteúdos
Filtros de discórdia
Configure filtros avançados para controlar com precisão o conteúdo RSS que é apresentado no seu servidor, permitindo-lhe destacar as informações mais pertinentes para a sua comunidade
Perguntas frequentes: Google News para o bot do Discord
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