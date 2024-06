Porquê os nossos Widgets de Notícias?

Adicionar Widgets de feeds RSS no seu site HTML é super fácil! Tudo o que precisa de fazer é gerar um feed a partir de qualquer sítio Web e escolher o estilo de widget que pretende adicionar ao seu sítio Web HTML. Cole o trecho de código do widget iFrame ou Javascript em qualquer lugar do seu site HTML e pronto!

Cada widget é atualizado automaticamente e pode ser adicionado em qualquer parte do seu sítio Web. Personalize os widgets para combinar com o tema do seu site, alterando fontes, cores e até mesmo adicionando botões de redes sociais. Utilize os nossos filtros premium para ocultar determinadas publicações e limpar os títulos.

Os widgets são uma óptima forma de adicionar mais conteúdo e funcionalidades ao seu sítio Web. Todos os nossos widgets podem ser incorporados usando iFrame ou trechos de código Javascript. Desta forma, pode incorporar os widgets em qualquer parte do seu sítio Web em HTML.