Adicionar notícias e feeds sociais ao seu site WordPress
Mantenha o seu sítio Web atualizado com widgets RSS de atualização automática. Não é necessário codificar, basta copiar e colar.Começar agora
Criar feeds de notícias para WordPress usando RSS.app
Gere feeds RSS de praticamente qualquer site e adicione-os ao seu site WordPress. Incorpore esses feeds usando a plataforma baseada em nuvem do RSS.app.Gerencie seu conteúdo de notícias criando widgets personalizados que exibirão notícias selecionadas para seu público. Os widgets podem ser incorporados em qualquer lugar do seu site.Basta copiar e colar o snippet de código do widget no seu site WordPress e receber conteúdo novo automaticamente. Use RSS.app para ajudá-lo a integrar notícias do setor em seu site WordPress.
Como adicionar feeds RSS ao WordPress
Gerar o seu feed em RSS.app
Cole qualquer blogue, notícia ou link social no Gerador de RSS. Nós criaremos instantaneamente um feed pronto para uso.
Escolha o seu estilo de widget
Abra o separador Widgets em RSS.app e selecione o aspeto do seu feed: Mural de notícias, Lista, Carrossel, Quadro de imagens, TIcker, Revista ou Feed.
Personalizar o design
Clique em "Personalizar" para ajustar as cores, os tipos de letra, o número de publicações e muito mais. Combine o widget com o estilo do seu site.
Copiar e colar o código de incorporação
Clique em "Adicionar ao site" e copie o código JavaScript ou iFrame. Cole-o no seu site Wix e já está!
Tudo o que deseja num widget RSS
Atualização automática de conteúdos
Mantenha o seu sítio Web atualizado sem actualizações manuais. Os widgets são actualizados a cada 15 a 60 minutos, dependendo do seu plano.
Vários layouts
Escolha entre Mural de notícias, Lista, Carrossel, Quadro de imagens, Ticker, Revista ou Feed. Cada layout se adapta ao estilo da sua marca e destaca seu conteúdo.
Não é necessária codificação
Basta copiar e colar o código no WordPress. Não são necessários plug-ins ou programadores.
Design amigo do telemóvel
Todos os widgets são responsivos por defeito, pelo que se adaptam perfeitamente a computadores, tablets e telemóveis.
Ferramentas para organizar e controlar os seus feeds
Pacotes
Combine vários feeds num único widget. Perfeito para misturar publicações de blogues, notícias e actualizações sociais num único fluxo.
Colecções
Organize posts selecionados num widget personalizado. Ótimo para destacar tópicos específicos ou promoções sazonais.
Filtros
Controle o seu conteúdo: oculte mensagens sem imagens, remova duplicados ou utilize filtros de palavras-chave (lista branca/lista negra) para apresentar exatamente o que interessa.
O que os utilizadores adoram no RSS.app
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
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RSS.app Great product & Service
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