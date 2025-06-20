Nachrichten und soziale Widgets für Ihre Website

Betten Sie Widgets ein, die automatisch die neuesten Beiträge von Ihren Lieblingsplattformen anzeigen und Ihre Website frisch halten. Keine Codierung erforderlich.

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Von Tausenden von Unternehmen vertrauenswürdig und genutzt
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Halten Sie Ihre Website ohne großen Aufwand frisch

Halten Sie Ihre Website ohne großen Aufwand frisch
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Vorgefertigte Vorlagen
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Auto-aktualisierter Inhalt
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Reaktionsfähig auf allen Geräten
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Vollständig anpassbares Layout
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Einfach kopieren-einfügen einbetten
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Keine Codierung erforderlich

Widgets von den Plattformen, die Sie am häufigsten verwenden

Erstellen Sie einen Feed von Ihrer bevorzugten Plattform und wir verwandeln ihn sofort in ein Widget.

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Instagram Widget

Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen Instagram-Profilen.

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LinkedIn-Widget

Erstellen Sie Feeds von LinkedIn-Jobs, Newslettern oder Unternehmensseiten.

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X Widget

Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen X-Profilen, Hashtags, Listen oder Suchergebnissen.

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TikTok-Widget

Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen TikTok-Profilen.

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YouTube-Widget

Erstellen Sie Feeds aus Youtube-Kanälen, Wiedergabelisten oder Suchergebnissen.

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Facebook-Widget

Erstellen Sie Feeds von öffentlichen Facebook-Seiten oder -Gruppen.

widget-common:platformGoogleNewsTitle

Google Nachrichten Widget

Erstellen Sie Feeds aus Subreddits oder Suchergebnissen.

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Widget für Themen

Erstellen Sie Feeds aus Subreddits oder Suchergebnissen.

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Reddit-Widget

Erstellen Sie Feeds aus Subreddits, Kommentar-Threads oder Stichwortsuchen.

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Bluesky Widget

Erstelle Feeds aus öffentlichen Bluesky-Profilen, Posts oder Hashtags.

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Telegramm-Widget

Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen Telegram-Kanälen, Gruppen oder Nachrichtensuchen.

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& Mehr

Erkunden Sie zusätzliche Widgets und Quellen, von Websites bis hin zu Nischenplattformen.

Was Sie mit unseren Widgets erhalten

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Schablonen

Beginnen Sie mit sauberen, vorgefertigten Widget-Layouts. Wählen Sie ein Design und starten Sie schnell.

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Voreinstellungen

Speichern und wiederverwenden Sie Ihre bevorzugten Widget-Einstellungen. Wechseln Sie den Stil mit einem Klick.

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Kartenstile

Wählen Sie aus mehreren Postkarten-Layouts, um das Erscheinungsbild Ihrer Website anzupassen.

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UTM-Tags

Fügen Sie UTM-Links hinzu, um Klicks zu verfolgen und die Leistung verschiedener Kampagnen zu messen.

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Benutzerdefiniertes CSS

Passen Sie Abstände, Schriftarten und Farben mit vollständiger CSS-Steuerung an.

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Geräteeinstellungen

Steuern Sie, wie Widgets auf Desktop, Tablet und Handy angezeigt werden.

Entdecken Sie unsere Widget-Typen

Nachrichten-Widget

Präsentieren Sie frische Beiträge aus mehreren Feeds in einem dynamischen Wall-Layout. Ideal für Websites mit vielen Inhalten, die häufig aktualisiert werden.Mehr erfahren

Nachrichten-Widget

Karussell-Widget

Heben Sie Beiträge in einem sanften, scrollbaren Karussell hervor. Ideal für besonders hervorgehobene Beiträge oder aktuelle Inhalte, die Aufmerksamkeit erfordern.Mehr erfahren

Karussell-Widget

Liste Widget

Zeigen Sie Beiträge in einer übersichtlichen vertikalen Liste an. Perfekt für Newsletter, Änderungsprotokolle oder Blog-Updates, bei denen Übersichtlichkeit an erster Stelle steht.Mehr erfahren

Liste Widget

Imageboard-Widget

Verwandeln Sie Schlagzeilen in ein visuelles Erlebnis. Erstellen Sie Galerien aus Ihren Feeds mithilfe von Bild-Layouts.Mehr erfahren

Imageboard-Widget

Nachrichten-Ticker Widget

Zeigen Sie aktuelle Schlagzeilen in einer Live-Tickerleiste an. Ideal für Nachrichten, Warnungen oder zeitkritische Updates.Mehr erfahren

Nachrichten-Ticker Widget

Feed-Widget

Erstellen Sie eine Echtzeit-Feed-Ansicht. Hervorragend geeignet für die Anzeige gezielter Aktualisierungen auf der Grundlage von Themen, Schlüsselwörtern oder Quellen.Mehr erfahren

Feed-Widget

Magazin-Widget

Präsentieren Sie Ihre Beiträge in einem eleganten Magazin-Layout. Konzipiert für Blogs, Verlage und Inhaltsersteller, die beeindrucken wollen.Mehr erfahren

Magazin-Widget

Wie es funktioniert

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Feed generieren

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Wählen Sie eine beliebige Website oder Quelle. In dem Moment, in dem Sie einen Feed erstellen, wird Ihr Widget automatisch erstellt.

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Anpassen

2

Möchten Sie das Aussehen verändern? Passen Sie Layouts und Filter mit ein paar Klicks an.

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Zur Website hinzufügen

3

Nehmen Sie das Code-Snippet und fügen Sie es in Ihre Website ein. Das war's.

Widgets jetzt kaufen

Beliebteste Website-Baukästen

Verbinden und betten Sie Widgets in die weltweit führenden Website-Baukästen ein: Shopify, WordPress, Webflow und mehr. Keine Plugins oder zusätzliche Einrichtung erforderlich. Fügen Sie einfach eine Zeile Code ein und schon sind Sie live.

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Shopify

Zeigen Sie Produkte, Blogs oder Updates auf Shopify an.

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Wix

Zeigen Sie die neuesten Updates direkt auf Ihrer Wix-Website an.

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HTML

Betten Sie Widgets in Sekundenschnelle in jede HTML-Seite ein.

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WordPress

Fügen Sie Ihrer WordPress-Website Live-News-Widgets hinzu.

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Squarespace

Verbessern Sie Ihre Website mit neuen Inhalten.

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Weebly

Halten Sie Ihre Besucher mit Live-Nachrichten auf Weebly auf dem Laufenden.

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Drupal

Aktualisieren Sie Ihre Drupal-Website automatisch mit Newsfeeds.

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Joomla

Teilen Sie Live-Inhalte auf Joomla ohne Programmierkenntnisse.

Warum sollten Sie unsere Widgets wählen?

Warum sollten Sie unsere Widgets wählen?
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Nachrichten aus der Display-Industrie

Zeigen Sie die neuesten Updates, damit Ihr Publikum informiert bleibt.

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Engagement und Interaktion des Publikums fördern

Hinterlassen Sie einen starken ersten Eindruck und halten Sie die Besucher mit dynamischen Inhalten zum Klicken an.

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Supercharge Your SEO

Halten Sie Ihre Website in den Suchergebnissen aktiv, indem Sie neue, relevante Beiträge anzeigen, die automatisch aktualisiert werden.

Bewertungen

Was die Benutzer an RSS.app schätzen

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Häufig gestellte Fragen

Wie kann ich RSS.app-Widgets einbetten?
Nachdem Sie einen Feed erstellt haben, wählen Sie Ihren Widget-Stil und klicken Sie auf "Zur Website hinzufügen". Kopieren Sie das Snippet, das wir Ihnen zur Verfügung stellen, fügen Sie es in Ihre Website ein, und das Widget wird sofort erscheinen.
Kann ich mein Widget individuell gestalten?
Ja! Klicken Sie einfach auf "Anpassen" und fangen Sie an, herumzuklicken. Sie können Farben, Schriftarten und Layouts ändern, bis es genau so aussieht, wie Sie es wollen. Keine Designkenntnisse erforderlich.
Kann ich das gleiche Widget-Design für verschiedene Feeds wiederverwenden?
Ganz genau. Sobald Sie ein Design als Voreinstellung gespeichert haben, können Sie es auf mehrere Widgets anwenden. Das ist perfekt, wenn Sie ein einheitliches Aussehen auf verschiedenen Seiten wünschen.
Wie kann ich UTM-Tags zu RSS.app-Widgets hinzufügen?
Gehen Sie zu "Anpassen" und blättern Sie zum Abschnitt UTM in den allgemeinen Einstellungen. Fügen Sie dort Ihre Kampagnenparameter hinzu. (Hinweis: Für die UTM-Bearbeitung ist ein Developer- oder Pro-Tarif erforderlich).
Wie kann ich UTM-Tags zu RSS.app-Widgets hinzufügen?
Gehen Sie zu "Anpassen" und blättern Sie zum Abschnitt UTM in den allgemeinen Einstellungen. Fügen Sie dort Ihre Kampagnenparameter hinzu. (Hinweis: Für die UTM-Bearbeitung ist ein Developer- oder Pro-Tarif erforderlich).

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Erstellen Sie Widgets, passen Sie Ihr Layout an, und fügen Sie es mit wenigen Klicks zu Ihrer Website hinzu.
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