Wie kann ich RSS.app-Widgets einbetten? Nachdem Sie einen Feed erstellt haben, wählen Sie Ihren Widget-Stil und klicken Sie auf "Zur Website hinzufügen". Kopieren Sie das Snippet, das wir Ihnen zur Verfügung stellen, fügen Sie es in Ihre Website ein, und das Widget wird sofort erscheinen.

Kann ich mein Widget individuell gestalten? Ja! Klicken Sie einfach auf "Anpassen" und fangen Sie an, herumzuklicken. Sie können Farben, Schriftarten und Layouts ändern, bis es genau so aussieht, wie Sie es wollen. Keine Designkenntnisse erforderlich.

Kann ich das gleiche Widget-Design für verschiedene Feeds wiederverwenden? Ganz genau. Sobald Sie ein Design als Voreinstellung gespeichert haben, können Sie es auf mehrere Widgets anwenden. Das ist perfekt, wenn Sie ein einheitliches Aussehen auf verschiedenen Seiten wünschen.

Wie kann ich UTM-Tags zu RSS.app-Widgets hinzufügen? Gehen Sie zu "Anpassen" und blättern Sie zum Abschnitt UTM in den allgemeinen Einstellungen. Fügen Sie dort Ihre Kampagnenparameter hinzu. (Hinweis: Für die UTM-Bearbeitung ist ein Developer- oder Pro-Tarif erforderlich).