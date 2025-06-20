Nachrichten und soziale Widgets für Ihre Website
Betten Sie Widgets ein, die automatisch die neuesten Beiträge von Ihren Lieblingsplattformen anzeigen und Ihre Website frisch halten. Keine Codierung erforderlich.Jetzt loslegen
Halten Sie Ihre Website ohne großen Aufwand frisch
Vorgefertigte Vorlagen
Auto-aktualisierter Inhalt
Reaktionsfähig auf allen Geräten
Vollständig anpassbares Layout
Einfach kopieren-einfügen einbetten
Keine Codierung erforderlich
Widgets von den Plattformen, die Sie am häufigsten verwenden
Erstellen Sie einen Feed von Ihrer bevorzugten Plattform und wir verwandeln ihn sofort in ein Widget.
Instagram Widget
Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen Instagram-Profilen.
LinkedIn-Widget
Erstellen Sie Feeds von LinkedIn-Jobs, Newslettern oder Unternehmensseiten.
X Widget
Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen X-Profilen, Hashtags, Listen oder Suchergebnissen.
TikTok-Widget
Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen TikTok-Profilen.
YouTube-Widget
Erstellen Sie Feeds aus Youtube-Kanälen, Wiedergabelisten oder Suchergebnissen.
Facebook-Widget
Erstellen Sie Feeds von öffentlichen Facebook-Seiten oder -Gruppen.
Google Nachrichten Widget
Erstellen Sie Feeds aus Subreddits oder Suchergebnissen.
Widget für Themen
Erstellen Sie Feeds aus Subreddits oder Suchergebnissen.
Reddit-Widget
Erstellen Sie Feeds aus Subreddits, Kommentar-Threads oder Stichwortsuchen.
Bluesky Widget
Erstelle Feeds aus öffentlichen Bluesky-Profilen, Posts oder Hashtags.
Telegramm-Widget
Erstellen Sie Feeds aus öffentlichen Telegram-Kanälen, Gruppen oder Nachrichtensuchen.
& Mehr
Erkunden Sie zusätzliche Widgets und Quellen, von Websites bis hin zu Nischenplattformen.
Was Sie mit unseren Widgets erhalten
Schablonen
Beginnen Sie mit sauberen, vorgefertigten Widget-Layouts. Wählen Sie ein Design und starten Sie schnell.
Voreinstellungen
Speichern und wiederverwenden Sie Ihre bevorzugten Widget-Einstellungen. Wechseln Sie den Stil mit einem Klick.
Kartenstile
Wählen Sie aus mehreren Postkarten-Layouts, um das Erscheinungsbild Ihrer Website anzupassen.
UTM-Tags
Fügen Sie UTM-Links hinzu, um Klicks zu verfolgen und die Leistung verschiedener Kampagnen zu messen.
Benutzerdefiniertes CSS
Passen Sie Abstände, Schriftarten und Farben mit vollständiger CSS-Steuerung an.
Geräteeinstellungen
Steuern Sie, wie Widgets auf Desktop, Tablet und Handy angezeigt werden.
Entdecken Sie unsere Widget-Typen
Nachrichten-Widget
Präsentieren Sie frische Beiträge aus mehreren Feeds in einem dynamischen Wall-Layout. Ideal für Websites mit vielen Inhalten, die häufig aktualisiert werden.Mehr erfahren
Karussell-Widget
Heben Sie Beiträge in einem sanften, scrollbaren Karussell hervor. Ideal für besonders hervorgehobene Beiträge oder aktuelle Inhalte, die Aufmerksamkeit erfordern.Mehr erfahren
Liste Widget
Zeigen Sie Beiträge in einer übersichtlichen vertikalen Liste an. Perfekt für Newsletter, Änderungsprotokolle oder Blog-Updates, bei denen Übersichtlichkeit an erster Stelle steht.Mehr erfahren
Imageboard-Widget
Verwandeln Sie Schlagzeilen in ein visuelles Erlebnis. Erstellen Sie Galerien aus Ihren Feeds mithilfe von Bild-Layouts.Mehr erfahren
Nachrichten-Ticker Widget
Zeigen Sie aktuelle Schlagzeilen in einer Live-Tickerleiste an. Ideal für Nachrichten, Warnungen oder zeitkritische Updates.Mehr erfahren
Feed-Widget
Erstellen Sie eine Echtzeit-Feed-Ansicht. Hervorragend geeignet für die Anzeige gezielter Aktualisierungen auf der Grundlage von Themen, Schlüsselwörtern oder Quellen.Mehr erfahren
Magazin-Widget
Präsentieren Sie Ihre Beiträge in einem eleganten Magazin-Layout. Konzipiert für Blogs, Verlage und Inhaltsersteller, die beeindrucken wollen.Mehr erfahren
Wie es funktioniert
Feed generieren1
Wählen Sie eine beliebige Website oder Quelle. In dem Moment, in dem Sie einen Feed erstellen, wird Ihr Widget automatisch erstellt.
Anpassen2
Möchten Sie das Aussehen verändern? Passen Sie Layouts und Filter mit ein paar Klicks an.
Zur Website hinzufügen3
Nehmen Sie das Code-Snippet und fügen Sie es in Ihre Website ein. Das war's.
Beliebteste Website-Baukästen
Verbinden und betten Sie Widgets in die weltweit führenden Website-Baukästen ein: Shopify, WordPress, Webflow und mehr. Keine Plugins oder zusätzliche Einrichtung erforderlich. Fügen Sie einfach eine Zeile Code ein und schon sind Sie live.
Zeigen Sie Produkte, Blogs oder Updates auf Shopify an.
Zeigen Sie die neuesten Updates direkt auf Ihrer Wix-Website an.
Betten Sie Widgets in Sekundenschnelle in jede HTML-Seite ein.
Fügen Sie Ihrer WordPress-Website Live-News-Widgets hinzu.
Verbessern Sie Ihre Website mit neuen Inhalten.
Halten Sie Ihre Besucher mit Live-Nachrichten auf Weebly auf dem Laufenden.
Aktualisieren Sie Ihre Drupal-Website automatisch mit Newsfeeds.
Teilen Sie Live-Inhalte auf Joomla ohne Programmierkenntnisse.
Warum sollten Sie unsere Widgets wählen?
Nachrichten aus der Display-Industrie
Zeigen Sie die neuesten Updates, damit Ihr Publikum informiert bleibt.
Engagement und Interaktion des Publikums fördern
Hinterlassen Sie einen starken ersten Eindruck und halten Sie die Besucher mit dynamischen Inhalten zum Klicken an.
Supercharge Your SEO
Halten Sie Ihre Website in den Suchergebnissen aktiv, indem Sie neue, relevante Beiträge anzeigen, die automatisch aktualisiert werden.
Was die Benutzer an RSS.app schätzen
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
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Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
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Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.