ニュース＆ソーシャルウィジェット

お気に入りのプラットフォームからの最新投稿を自動的に表示するウィジェットを埋め込んで、サイトの鮮度を保ちましょう。コーディングは不要です。

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何千もの企業に信頼され、利用されている
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

労力をかけずにサイトの鮮度を保つ

労力をかけずにサイトの鮮度を保つ
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テンプレート
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自動更新コンテンツ
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あらゆるデバイスに対応
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フルカスタマイズ可能なレイアウト
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埋め込みをコピー・ペーストするだけ
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コーディング不要

最もよく使うプラットフォームからのウィジェット

お好きなプラットフォームからフィードを生成し、即座にウィジェットに変換します。

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インスタグラム・ウィジェット

インスタグラムの公開プロフィールからフィードを作成する。

widget-common:platformLinkedinTitle

LinkedInウィジェット

LinkedInの求人情報、ニュースレター、企業ページからフィードを作成します。

widget-common:platformTwitterTitle

Xウィジェット

公開されているXのプロフィール、ハッシュタグ、リスト、検索結果からフィードを作成。

widget-common:platformTiktokTitle

TikTokウィジェット

公開されているTikTokプロフィールからフィードを作成。

widget-common:platformYoutubeTitle

YouTubeウィジェット

Youtubeチャンネル、プレイリスト、検索結果からフィードを作成。

widget-common:platformFacebookTitle

フェイスブック・ウィジェット

Facebookの公開ページやグループからフィードを作成する。

widget-common:platformGoogleNewsTitle

グーグルニュースウィジェット

サブレディットや検索結果からフィードを作成する。

widget-common:platformThreadsTitle

スレッドウィジェット

サブレディットや検索結果からフィードを作成する。

widget-common:platformRedditTitle

Redditウィジェット

サブレディット、コメントスレッド、キーワード検索からフィードを作成。

widget-common:platformBlueskyTitle

ブルースカイ ウィジェット

Blueskyの公開プロフィール、投稿、ハッシュタグからフィードを生成します。

widget-common:platformTelegramTitle

テレグラム・ウィジェット

公開されているTelegramチャンネル、グループ、メッセージ検索からフィードを構築。

widget-common:platformRssTitle

もっと見る

ウェブサイトからニッチなプラットフォームまで、追加のウィジェットとソースを探索する。

ウィジェットで得られるもの

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テンプレート

クリーンで既製のウィジェット・レイアウトから始めましょう。デザインを選んで、素早く立ち上げましょう。

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プリセット

お気に入りのウィジェット設定を保存して再利用ワンクリックでスタイルを切り替え。

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カードスタイル

複数のポストカード・レイアウトから、あなたのサイトの外観に合ったものをお選びください。

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UTMタグ

UTMリンクを追加してクリック数を追跡し、キャンペーン全体のパフォーマンスを測定します。

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カスタムCSS

完全なCSSコントロールでスペーシング、フォント、カラーを調整。

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デバイス設定

デスクトップ、タブレット、モバイルでのウィジェットの表示方法をコントロールできます。

ウィジェットの種類を見る

ニュースウォールウィジェット

複数のフィードからの新鮮な投稿を1つのダイナミックなウォールレイアウトで表示。更新頻度の高いコンテンツが多いサイトに最適です。さらに詳しく

ニュースウォールウィジェット

カルーセルウィジェット

スムーズでスクロール可能なカルーセルでストーリーをハイライト。注目の投稿やトレンドコンテンツに最適です。さらに詳しく

カルーセルウィジェット

リストウィジェット

投稿をすっきりとした縦型リストで表示。ニュースレターや変更履歴、ブログの更新など、わかりやすさを第一に考える場合に最適です。さらに詳しく

リストウィジェット

イメージボード・ウィジェット

見出しをビジュアル体験に変える。画像優先のレイアウトを使って、フィードからギャラリーを作成しましょう。さらに詳しく

イメージボード・ウィジェット

ニュース・ティッカー・ウィジェット

速報ヘッドラインをライブティッカーバーで表示。ニュース、アラート、タイムセンシティブなアップデートに最適です。さらに詳しく

ニュース・ティッカー・ウィジェット

フィードウィジェット

リアルタイムフィードビューを構築。トピック、キーワード、またはソースに基づいてターゲットを絞った更新を表示するのに最適です。さらに詳しく

フィードウィジェット

雑誌ウィジェット

洗練されたマガジンレイアウトであなたのストーリーを紹介しましょう。ブログ、出版社、印象的なコンテンツ制作者のためにデザインされています。さらに詳しく

雑誌ウィジェット

仕組み

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フィードの生成

1

好きなサイトやソースを選んでください。フィードを生成した瞬間に、ウィジェットが自動的に構築されます。

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カスタマイズ

2

見た目を微調整したいですか？数回クリックするだけで、レイアウトやフィルターを調整できます。

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ウェブサイトに追加

3

コード・スニペットを入手して、あなたのサイトにドロップしてください。これだけです。

ウィジェットを今すぐ入手

最も人気のあるウェブサイト・ビルダー

世界有数のウェブサイト・ビルダーにウィジェットを接続、埋め込み：Shopify、WordPress、Webflowなど。プラグインや余分な設定は必要ありません。1行のコードを貼り付けるだけで、すぐに使えます。

widget-common:integrationShopifyTitle
ショップファイ

Shopifyで商品、ブログ、最新情報を表示する。

widget-common:integrationWixTitle
ウィックス

Wixサイトに最新のアップデートを直接表示できます。

widget-common:integrationHTMLTitle
HTML

どんなHTMLページにも数秒でウィジェットを埋め込めます。

widget-common:integrationWordPressTitle
ワードプレス

ワードプレスサイトにライブニュースウィジェットを追加。

widget-common:integrationSquarespaceTitle
スクエアスペース

新鮮なコンテンツでサイトを強化しましょう。

widget-common:integrationWeeblyTitle
ウェブリー

Weeblyのライブニュースで訪問者を惹きつけましょう。

widget-common:integrationDrupalTitle
ドラパル

ニュースフィードでDrupalサイトを自動更新。

widget-common:integrationJoomlaTitle
Joomla

コーディングなしでJoomlaのライブコンテンツを共有します。

ウィジェットを選ぶ理由

ウィジェットを選ぶ理由
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ディスプレイ業界ニュース

最新情報を表示することで、視聴者は常に情報を得ることができます。

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観客のエンゲージメントとインタラクションを高める

強い第一印象を与え、ダイナミックなコンテンツで訪問者をクリックさせ続けましょう。

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SEOを強化する

自動的に更新される新しく関連性のある投稿を表示することで、検索ランキングでサイトをアクティブに保ちます。

レビュー

ユーザーがRSS.appを気に入っている点

Trustpilot
Rated 4.7 out of 54.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

Rated 5 out of 5
RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Rated 5 out of 5
Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Rated 5 out of 5
Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

Rated 5 out of 5
RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

よくある質問

RSS.appウィジェットを埋め込むには？
フィードを生成した後、ウィジェットのスタイルを選択し、"ウェブサイトに追加 "をクリックします。ウィジェットはすぐに表示されます。
ウィジェットをカスタマイズできますか？
はい！カスタマイズ "をクリックしてクリックしまくるだけ。色、フォント、レイアウトを思い通りに変更できます。デザインスキルは必要ありません。
異なるフィード間で同じウィジェットデザインを再利用できますか？
もちろんです。一度デザインをプリセットとして保存すれば、複数のウィジェットに適用できます。異なるページ間で一貫した外観にしたい場合に最適です。
RSS.appウィジェットにUTMタグを追加するには？
カスタマイズ」を開き、「一般設定」の「UTM」セクションまでスクロールします。そこにキャンペーンパラメータを追加します。(注：UTMの編集にはデベロッパーまたはプロプランが必要です)
RSS.appウィジェットにUTMタグを追加するには？
カスタマイズ」を開き、「一般設定」の「UTM」セクションまでスクロールします。そこにキャンペーンパラメータを追加します。(注：UTMの編集にはデベロッパーまたはプロプランが必要です)

ウィジェットの作成

ウィジェットを作成し、レイアウトをカスタマイズして、数クリックでサイトに追加できます。
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