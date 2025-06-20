労力をかけずにサイトの鮮度を保つ
テンプレート
自動更新コンテンツ
あらゆるデバイスに対応
フルカスタマイズ可能なレイアウト
埋め込みをコピー・ペーストするだけ
コーディング不要
最もよく使うプラットフォームからのウィジェット
お好きなプラットフォームからフィードを生成し、即座にウィジェットに変換します。
インスタグラム・ウィジェット
インスタグラムの公開プロフィールからフィードを作成する。
LinkedInウィジェット
LinkedInの求人情報、ニュースレター、企業ページからフィードを作成します。
Xウィジェット
公開されているXのプロフィール、ハッシュタグ、リスト、検索結果からフィードを作成。
TikTokウィジェット
公開されているTikTokプロフィールからフィードを作成。
YouTubeウィジェット
Youtubeチャンネル、プレイリスト、検索結果からフィードを作成。
フェイスブック・ウィジェット
Facebookの公開ページやグループからフィードを作成する。
グーグルニュースウィジェット
サブレディットや検索結果からフィードを作成する。
スレッドウィジェット
サブレディットや検索結果からフィードを作成する。
Redditウィジェット
サブレディット、コメントスレッド、キーワード検索からフィードを作成。
ブルースカイ ウィジェット
Blueskyの公開プロフィール、投稿、ハッシュタグからフィードを生成します。
テレグラム・ウィジェット
公開されているTelegramチャンネル、グループ、メッセージ検索からフィードを構築。
もっと見る
ウェブサイトからニッチなプラットフォームまで、追加のウィジェットとソースを探索する。
ウィジェットで得られるもの
テンプレート
クリーンで既製のウィジェット・レイアウトから始めましょう。デザインを選んで、素早く立ち上げましょう。
プリセット
お気に入りのウィジェット設定を保存して再利用ワンクリックでスタイルを切り替え。
カードスタイル
複数のポストカード・レイアウトから、あなたのサイトの外観に合ったものをお選びください。
UTMタグ
UTMリンクを追加してクリック数を追跡し、キャンペーン全体のパフォーマンスを測定します。
カスタムCSS
完全なCSSコントロールでスペーシング、フォント、カラーを調整。
デバイス設定
デスクトップ、タブレット、モバイルでのウィジェットの表示方法をコントロールできます。
ウィジェットの種類を見る
仕組み
フィードの生成1
好きなサイトやソースを選んでください。フィードを生成した瞬間に、ウィジェットが自動的に構築されます。
カスタマイズ2
見た目を微調整したいですか？数回クリックするだけで、レイアウトやフィルターを調整できます。
ウェブサイトに追加3
コード・スニペットを入手して、あなたのサイトにドロップしてください。これだけです。
最も人気のあるウェブサイト・ビルダー
世界有数のウェブサイト・ビルダーにウィジェットを接続、埋め込み：Shopify、WordPress、Webflowなど。プラグインや余分な設定は必要ありません。1行のコードを貼り付けるだけで、すぐに使えます。
ウィジェットを選ぶ理由
ディスプレイ業界ニュース
最新情報を表示することで、視聴者は常に情報を得ることができます。
観客のエンゲージメントとインタラクションを高める
強い第一印象を与え、ダイナミックなコンテンツで訪問者をクリックさせ続けましょう。
SEOを強化する
自動的に更新される新しく関連性のある投稿を表示することで、検索ランキングでサイトをアクティブに保ちます。
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RSS App the only option for RSS feed generation
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