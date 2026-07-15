Bot
Instagram to Email Bot
Bot di automazione

Bot da Instagram a e-mail: ricevere i post nella casella di posta elettronica

Ricevete i nuovi post di Instagram direttamente nella vostra casella di posta elettronica. Monitorate qualsiasi profilo Instagram e ricevete avvisi via e-mail in tempo reale. Non è necessario alcun codice.

Integrazione di Instagram

Creare un feed RSS da qualsiasi profilo o hashtag pubblico di Instagram.

connected line
Invio automatico alle e-mail

Ogni nuovo post viene consegnato automaticamente alla vostra casella di posta elettronica o al digest.

Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Perché scegliere il Bot Instagram to Email?

Avvisi automatici 24/7
Avvisi automatici 24/7

Non perdetevi mai un post. Ricevete notifiche via e-mail per i nuovi contenuti degli account che vi interessano di più.

Filtrare ciò che si condivide
Filtrare ciò che si condivide

Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.

Lancio in pochi minuti
Lancio in pochi minuti

Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.

Come impostare il bot Instagram to Email

stepsStep1Title

Collegamenti Instagram

1

Inserite l'URL di un profilo Instagram pubblico o un hashtag. Creeremo automaticamente un feed RSS.

stepsStep2Title

Collegare l'e-mail

2

Inserite il vostro indirizzo e-mail e scegliete tra avvisi istantanei o digest giornalieri/settimanali.

stepsStep3Title

Godetevi l'automazione

3

I nuovi post arrivano automaticamente nella vostra casella di posta. Personalizzate i filtri, la frequenza e il formato delle e-mail.

Crea ora il tuo bot →
Integrazione Instagram + e-mail

Il modo più semplice per ricevere avvisi su Instagram nella vostra casella di posta. Perfetto per monitorare i concorrenti, gli influencer e gli account dei marchi.

Potenti funzioni per l'automazione da Instagram a e-mail

Tutto ciò di cui avete bisogno per automatizzare gli avvisi postali direttamente nella vostra e-mail.

benefitsCard1Title

Modalità istantanea o Digest

Ricevere avvisi e-mail in tempo reale o consolidare in digest giornalieri/settimanali per ridurre l'ingombro della casella di posta.

benefitsCard2Title

Filtri intelligenti per le parole chiave

Includere o escludere i post per parola chiave, hashtag o didascalia. Ricevere solo i contenuti più rilevanti.

benefitsCard3Title

Modelli di e-mail personalizzati

Controllare il modo in cui i post appaiono nelle e-mail. Includete immagini, didascalie e testo formattato.

benefitsCard4Title

Indirizzi e-mail multipli

Inviate avvisi di post a più indirizzi e-mail o liste di distribuzione da un unico feed.

Vedere Instagram to Email in azione

Nuovo post caricato
Nuovo post caricato
Automatizzato
Consegnati istantaneamente alla casella di posta elettronica
Consegnati istantaneamente alla casella di posta elettronica

Chi usa il Bot Instagram to Email?

Professionisti del marketing
Professionisti del marketing

Seguite gli account dei concorrenti e l'attività degli influencer senza accedere a Instagram. Rimanete informati via e-mail.

Responsabili del marchio
Responsabili del marchio

Monitorare gli ambasciatori del marchio e gli account delle partnership. Ricevere avvisi immediati per le nuove collaborazioni.

Ricercatori e analisti
Ricercatori e analisti

Seguite i leader del settore, le tendenze e le campagne. Archiviate i post importanti nella vostra e-mail per analizzarli.

Domande frequenti: Bot da Instagram a e-mail

Come si collega Instagram alla posta elettronica?
È sufficiente inserire l'URL di un profilo Instagram pubblico o un hashtag. RSS.app crea automaticamente un feed RSS. Quindi inserite il vostro indirizzo e-mail e scegliete le vostre preferenze di consegna. La configurazione richiede circa 2 minuti.
Il bot Instagram to Email è gratuito?
Sì! Offriamo un piano gratuito che include funzioni di base per l'automazione delle e-mail. I piani premium sbloccano filtri avanzati, velocità di aggiornamento, modelli personalizzati e assistenza prioritaria.
Con quale frequenza il bot controlla la presenza di nuovi messaggi?
Il nostro bot verifica la presenza di nuovi post ogni 15 minuti su tutti i piani. È possibile ricevere e-mail istantanee o digest consolidati in base alle proprie preferenze.
Posso filtrare quali messaggi vengono inviati alla mia e-mail?
Assolutamente! Utilizzate i filtri per parole chiave per includere o escludere i post in base alle didascalie, agli hashtag o al tipo di contenuto. È possibile filtrare anche per tipo di media.
Posso ricevere un digest giornaliero o settimanale invece delle e-mail istantanee?
Sì! Scegliete tra avvisi istantanei via e-mail, digest giornalieri o riepiloghi settimanali. Le e-mail di digest consolidano tutti i nuovi post in un'unica e-mail di facile lettura.
Funziona con i profili e gli hashtag di Instagram?
Sì, il nostro bot supporta i profili Instagram pubblici e i feed di hashtag. Rintraccia automaticamente creatori, marchi o argomenti di tendenza.
Altre integrazioni

Volete automatizzare ancora di più?

Esplora altre potenti opzioni di automazione per il tuo flusso di lavoro

Feed RSS to Email Bot
Impostare l'integrazione
Notizie di Google to Email Bot
Impostare l'integrazione
TikTok to Email Bot
Impostare l'integrazione
YouTube to Email Bot
Impostare l'integrazione
🚀Iniziare gratis

Siete pronti ad automatizzare i vostri contenuti?

Unisciti agli oltre 10.000 team che risparmiano ore ogni settimana grazie alla condivisione automatica dei contenuti. Create il vostro primo bot in pochi minuti.

Configurazione in 2 minuti
Non è richiesta alcuna codifica
Frequenza di aggiornamento di 15 minuti

Non è richiesta la carta di credito - Piano gratuito disponibile