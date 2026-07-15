Bot da Instagram a e-mail: ricevere i post nella casella di posta elettronica
Ricevete i nuovi post di Instagram direttamente nella vostra casella di posta elettronica. Monitorate qualsiasi profilo Instagram e ricevete avvisi via e-mail in tempo reale. Non è necessario alcun codice.
Integrazione di Instagram
Creare un feed RSS da qualsiasi profilo o hashtag pubblico di Instagram.
Invio automatico alle e-mail
Ogni nuovo post viene consegnato automaticamente alla vostra casella di posta elettronica o al digest.
Perché scegliere il Bot Instagram to Email?
Avvisi automatici 24/7
Non perdetevi mai un post. Ricevete notifiche via e-mail per i nuovi contenuti degli account che vi interessano di più.
Filtrare ciò che si condivide
Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.
Lancio in pochi minuti
Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.
Come impostare il bot Instagram to Email
Collegamenti Instagram1
Inserite l'URL di un profilo Instagram pubblico o un hashtag. Creeremo automaticamente un feed RSS.
Collegare l'e-mail2
Inserite il vostro indirizzo e-mail e scegliete tra avvisi istantanei o digest giornalieri/settimanali.
Godetevi l'automazione3
I nuovi post arrivano automaticamente nella vostra casella di posta. Personalizzate i filtri, la frequenza e il formato delle e-mail.
Integrazione Instagram + e-mail
Il modo più semplice per ricevere avvisi su Instagram nella vostra casella di posta. Perfetto per monitorare i concorrenti, gli influencer e gli account dei marchi.
Potenti funzioni per l'automazione da Instagram a e-mail
Tutto ciò di cui avete bisogno per automatizzare gli avvisi postali direttamente nella vostra e-mail.
Modalità istantanea o Digest
Ricevere avvisi e-mail in tempo reale o consolidare in digest giornalieri/settimanali per ridurre l'ingombro della casella di posta.
Filtri intelligenti per le parole chiave
Includere o escludere i post per parola chiave, hashtag o didascalia. Ricevere solo i contenuti più rilevanti.
Modelli di e-mail personalizzati
Controllare il modo in cui i post appaiono nelle e-mail. Includete immagini, didascalie e testo formattato.
Indirizzi e-mail multipli
Inviate avvisi di post a più indirizzi e-mail o liste di distribuzione da un unico feed.
Vedere Instagram to Email in azione
Chi usa il Bot Instagram to Email?
Professionisti del marketing
Seguite gli account dei concorrenti e l'attività degli influencer senza accedere a Instagram. Rimanete informati via e-mail.
Responsabili del marchio
Monitorare gli ambasciatori del marchio e gli account delle partnership. Ricevere avvisi immediati per le nuove collaborazioni.
Ricercatori e analisti
Seguite i leader del settore, le tendenze e le campagne. Archiviate i post importanti nella vostra e-mail per analizzarli.
Domande frequenti: Bot da Instagram a e-mail
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