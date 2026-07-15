Bot da YouTube a Slack: condivisione automatica dei video all'istante
Pubblicate automaticamente i nuovi video di YouTube nel vostro spazio di lavoro Slack. Monitorate qualsiasi canale, playlist o ricerca di YouTube e condividete gli aggiornamenti con il vostro team in tempo reale.
Integrazione con YouTube
Creare un feed RSS da qualsiasi canale, playlist o query di ricerca di YouTube.
Post automatico su Slack
Ogni nuovo video viene inviato automaticamente al vostro canale Slack.
Perché scegliere il bot da YouTube a Slack?
Pubblicazione automatica 24/7
Non perdere mai un video. Il vostro bot monitora YouTube 24 ore su 24 e pubblica automaticamente gli aggiornamenti su Slack.
Filtrare ciò che si condivide
Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.
Lancio in pochi minuti
Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.
Come impostare il bot da YouTube a Slack
Collegare YouTube1
Inserite l'URL di un canale YouTube, una playlist o una query di ricerca. Creeremo automaticamente un feed RSS.
Connettersi a Slack2
Aggiungete la nostra app Slack al vostro spazio di lavoro con un solo clic. Scegliete qualsiasi canale per la pubblicazione.
Godetevi l'automazione3
I nuovi video appaiono automaticamente in Slack. Personalizzate i filtri, la formattazione e le impostazioni di notifica.
Integrazione di YouTube e Slack
Il modo più semplice per condividere automaticamente i video di YouTube su Slack. Affidato a team di marketing, educatori e aziende di tutto il mondo.
Potenti funzioni per l'automazione da YouTube a Slack
Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di video tra YouTube e Slack.
Aggiornamenti in tempo reale
I feed si aggiornano ogni 15 minuti. I nuovi video vengono pubblicati su Slack entro pochi secondi dal rilevamento.
Filtri intelligenti per le parole chiave
Includete o escludete i video per parola chiave, titolo o durata. Condividete solo ciò che è rilevante per il vostro team.
Formattazione personalizzata dei messaggi
Controllate il modo in cui i video vengono visualizzati in Slack. Personalizzate la formattazione con miniature, link e allegati ricchi.
Supporto multicanale
Inviate video a più canali Slack o spazi di lavoro da un unico feed.
Guarda YouTube to Slack in azione
Chi usa il bot da YouTube a Slack?
Team di marketing e contenuti
Tracciate i video dei concorrenti, i contenuti del settore e gli asset delle campagne. Ricevete avvisi immediati nel canale del vostro team.
Team di apprendimento e sviluppo
Condividete automaticamente con la vostra organizzazione video di formazione, esercitazioni e contenuti didattici.
Team di prodotto e di ingegneria
Monitorare le demo dei prodotti, le esercitazioni tecniche e gli annunci di rilascio da parte dei canali principali.
Domande frequenti: Bot da YouTube a Slack
Volete automatizzare ancora di più?
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