Bot
YouTube to Slack Bot
Bot di automazione

Bot da YouTube a Slack: condivisione automatica dei video all'istante

Pubblicate automaticamente i nuovi video di YouTube nel vostro spazio di lavoro Slack. Monitorate qualsiasi canale, playlist o ricerca di YouTube e condividete gli aggiornamenti con il vostro team in tempo reale.

Integrazione con YouTube

Creare un feed RSS da qualsiasi canale, playlist o query di ricerca di YouTube.

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Post automatico su Slack

Ogni nuovo video viene inviato automaticamente al vostro canale Slack.

Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Perché scegliere il bot da YouTube a Slack?

Pubblicazione automatica 24/7
Pubblicazione automatica 24/7

Non perdere mai un video. Il vostro bot monitora YouTube 24 ore su 24 e pubblica automaticamente gli aggiornamenti su Slack.

Filtrare ciò che si condivide
Filtrare ciò che si condivide

Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.

Lancio in pochi minuti
Lancio in pochi minuti

Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.

Come impostare il bot da YouTube a Slack

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Collegare YouTube

1

Inserite l'URL di un canale YouTube, una playlist o una query di ricerca. Creeremo automaticamente un feed RSS.

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Connettersi a Slack

2

Aggiungete la nostra app Slack al vostro spazio di lavoro con un solo clic. Scegliete qualsiasi canale per la pubblicazione.

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Godetevi l'automazione

3

I nuovi video appaiono automaticamente in Slack. Personalizzate i filtri, la formattazione e le impostazioni di notifica.

Crea ora il tuo bot →
Integrazione di YouTube e Slack

Il modo più semplice per condividere automaticamente i video di YouTube su Slack. Affidato a team di marketing, educatori e aziende di tutto il mondo.

Potenti funzioni per l'automazione da YouTube a Slack

Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di video tra YouTube e Slack.

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Aggiornamenti in tempo reale

I feed si aggiornano ogni 15 minuti. I nuovi video vengono pubblicati su Slack entro pochi secondi dal rilevamento.

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Filtri intelligenti per le parole chiave

Includete o escludete i video per parola chiave, titolo o durata. Condividete solo ciò che è rilevante per il vostro team.

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Formattazione personalizzata dei messaggi

Controllate il modo in cui i video vengono visualizzati in Slack. Personalizzate la formattazione con miniature, link e allegati ricchi.

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Supporto multicanale

Inviate video a più canali Slack o spazi di lavoro da un unico feed.

Guarda YouTube to Slack in azione

Nuovo video caricato
Nuovo video caricato
Automatizzato
Condivisi istantaneamente in Slack
Condivisi istantaneamente in Slack

Chi usa il bot da YouTube a Slack?

Team di marketing e contenuti
Team di marketing e contenuti

Tracciate i video dei concorrenti, i contenuti del settore e gli asset delle campagne. Ricevete avvisi immediati nel canale del vostro team.

Team di apprendimento e sviluppo
Team di apprendimento e sviluppo

Condividete automaticamente con la vostra organizzazione video di formazione, esercitazioni e contenuti didattici.

Team di prodotto e di ingegneria
Team di prodotto e di ingegneria

Monitorare le demo dei prodotti, le esercitazioni tecniche e gli annunci di rilascio da parte dei canali principali.

Domande frequenti: Bot da YouTube a Slack

Come si collega YouTube a Slack?
È sufficiente inserire l'URL di un canale YouTube, una playlist o una query di ricerca. RSS.app crea automaticamente un feed RSS. Aggiungete poi la nostra app Slack con un solo clic. L'intera configurazione richiede circa 2 minuti.
Il bot da YouTube a Slack è gratuito?
Sì! Offriamo un piano gratuito che include le funzioni di automazione di base. I piani premium sbloccano filtri avanzati, velocità di aggiornamento, formattazione personalizzata e assistenza prioritaria.
Con quale frequenza il bot controlla la presenza di nuovi video?
Il nostro bot verifica la presenza di nuovi video ogni 15 minuti su tutti i piani. Quando viene rilevato un nuovo video, viene pubblicato sul vostro canale Slack in pochi secondi.
Posso filtrare i video che vengono pubblicati su Slack?
Assolutamente! Utilizzate i filtri per parole chiave per includere o escludere i video in base al titolo, alla descrizione o alla durata. È possibile filtrare anche per tipo di video.
Posso personalizzare la visualizzazione dei video in Slack?
Sì! Personalizzate la formattazione dei messaggi, compresi titolo, descrizione, miniature e link. Aggiungete testo personalizzato e scegliete tra formati di allegati semplici o ricchi.
Funziona con i canali, le playlist e le ricerche di YouTube?
Sì, il nostro bot supporta tutti i tipi di contenuti di YouTube: canali, playlist, query di ricerca e persino serie video specifiche o flussi live.
Altre integrazioni

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Configurazione in 2 minuti
Non è richiesta alcuna codifica
Frequenza di aggiornamento di 15 minuti

Non è richiesta la carta di credito - Piano gratuito disponibile