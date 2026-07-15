Monitorare le piattaforme di revisione

Le recensioni dei clienti su Trustpilot, G2 e Capterra influenzano le decisioni di acquisto prima che i potenziali clienti visitino il vostro sito web. RSS.app monitora costantemente queste piattaforme e consegna al vostro team ogni nuova recensione nel momento stesso in cui viene pubblicata. Rispondete ai feedback negativi prima che danneggino la vostra reputazione, coinvolgete i promotori mentre la loro esperienza è ancora fresca e fate emergere le recensioni a 5 stelle come prova sociale sui vostri canali di marketing.

Funziona con

Slack Slack Discordia Discordia Email Email Fare Fare Zapier Zapier Widget del sito web Widget del sito web

Recensioni Trustpilot → Bot Slack Indirizzate ogni nuova recensione di Trustpilot a #customer-feedback, in modo che il vostro team di assistenza possa rispondere alle recensioni negative in pochi minuti e ringraziare pubblicamente i promotori. Reviews Reviews → RSS.app RSS.app → Slack Slack Configura Recensioni G2 & Capterra → Avviso via e-mail Inviate notifiche immediate via e-mail al vostro responsabile del successo clienti ogni volta che viene pubblicata una nuova recensione B2B, assicurandovi che nessun feedback aziendale venga ignorato. Reviews Reviews → RSS.app RSS.app → Email Email Configura Recensioni positive → Carousel Widget Filtrate le recensioni a 4 e 5 stelle e visualizzatele come un carosello di prove sociali a rotazione sulla pagina dei prezzi, sulla homepage o sulle landing page. Reviews Reviews → RSS.app RSS.app → HTML HTML Configura Tutte le recensioni → Make / Zapier Pipeline Inserite ogni nuova recensione in Make o Zapier per auto-categorizzarla in base al sentiment, collegarla a Google Sheets per i report trimestrali e attivare flussi di lavoro di escalation per le valutazioni con poche stelle. Reviews Reviews → RSS.app RSS.app → Make Make Configura