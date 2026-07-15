Monitorare le menzioni del marchio sul web
RSS.app converte le menzioni dei marchi da Reddit, Google News, piattaforme di recensioni e migliaia di altri siti in feed RSS strutturati. Inoltrate questi feed in Slack, Discord, Telegram, e-mail o in qualsiasi strumento di automazione già utilizzato dal vostro team.
- Tracciare le parole chiave del marchio su Reddit, Google News, Trustpilot e altro ancora.
- Trasmettere le menzioni a Slack, Discord, Telegram, e-mail o a qualsiasi strumento compatibile con gli RSS.
- Eliminate la ricerca manuale con aggiornamenti programmati dei feed ogni 15-60 minuti.
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Come funziona
RSS.app si colloca tra le fonti e le destinazioni, convertendo qualsiasi contenuto web in feed di dati strutturati.
Fonti
Destinazioni
Come i team monitorano le menzioni sui social
Monitorare le menzioni del marchio su Reddit
Dai subreddit di nicchia alla prima pagina, RSS.app monitora Reddit 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per le parole chiave del vostro marchio. Saltate la ricerca manuale e ricevete avvisi automatici di nuovi post ovunque il vostro team lavori. Impostate filtri personalizzati per eliminare il rumore e vedere solo le discussioni importanti.
Funziona con
Reddit → Slack
Indirizzate le menzioni agli #avvisi di marketing per coinvolgere i clienti in tempo reale.
Reddit → Discord
Mantenete i community manager all'avanguardia con un canale dedicato #reddit-watch.
Reddit → Digest delle e-mail
Un riepilogo giornaliero pulito del sentiment del marchio per gli stakeholder e la leadership.
Reddit → Telegram
Avvisi istantanei e mobili per le parole chiave ad alta priorità mentre si è in viaggio.
Insight strategico
Le discussioni su Reddit fanno emergere il sentimento non filtrato dei clienti prima che raggiunga i canali tradizionali. Il monitoraggio di Reddit aiuta i team a cogliere tempestivamente i feedback sui prodotti, i problemi di assistenza e le tendenze emergenti.
Monitorare le menzioni di Google News
Seguite i titoli dei giornali globali, le tendenze del settore e la copertura della stampa dei concorrenti nel momento stesso in cui si verificano. RSS.app monitora Google News 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per il nome del vostro marchio o prodotto, fornendo menzioni organizzate della stampa ai canali preferiti dal vostro team. Filtrate per regione o lingua per assicurarvi di vedere solo le notizie che hanno un impatto sulla vostra azienda.
Funziona con
Google News → Canale Slack
Inviate avvisi in tempo reale al #pr-tracking o alla #newsroom in modo che il vostro team possa reagire immediatamente alla copertura della stampa.
Notizie di Google → Digest e-mail
Un "Media Briefing" giornaliero o settimanale per la leadership, che riassume tutte le menzioni del marchio in un'unica e-mail.
Notizie di Google → Zapier / Make
Automatizzate il monitoraggio dei media attivando i flussi di lavoro non appena viene rilevata una nuova copertura.
Notizie di Google → CSV / Excel
Creazione automatica di un registro storico della stampa per il reporting mensile sulle PR e l'analisi dello share of voice.
Insight strategico
Le menzioni di Google News indicano la copertura della stampa e la visibilità pubblica. Il monitoraggio di questi dati aiuta i team di PR a rispondere rapidamente alla copertura e a monitorare il sentiment dei media nel tempo.
Monitorare le piattaforme di revisione
Le recensioni dei clienti su Trustpilot, G2 e Capterra influenzano le decisioni di acquisto prima che i potenziali clienti visitino il vostro sito web. RSS.app monitora costantemente queste piattaforme e consegna al vostro team ogni nuova recensione nel momento stesso in cui viene pubblicata. Rispondete ai feedback negativi prima che danneggino la vostra reputazione, coinvolgete i promotori mentre la loro esperienza è ancora fresca e fate emergere le recensioni a 5 stelle come prova sociale sui vostri canali di marketing.
Funziona con
Recensioni Trustpilot → Bot Slack
Indirizzate ogni nuova recensione di Trustpilot a #customer-feedback, in modo che il vostro team di assistenza possa rispondere alle recensioni negative in pochi minuti e ringraziare pubblicamente i promotori.
Recensioni G2 & Capterra → Avviso via e-mail
Inviate notifiche immediate via e-mail al vostro responsabile del successo clienti ogni volta che viene pubblicata una nuova recensione B2B, assicurandovi che nessun feedback aziendale venga ignorato.
Recensioni positive → Carousel Widget
Filtrate le recensioni a 4 e 5 stelle e visualizzatele come un carosello di prove sociali a rotazione sulla pagina dei prezzi, sulla homepage o sulle landing page.
Tutte le recensioni → Make / Zapier Pipeline
Inserite ogni nuova recensione in Make o Zapier per auto-categorizzarla in base al sentiment, collegarla a Google Sheets per i report trimestrali e attivare flussi di lavoro di escalation per le valutazioni con poche stelle.
Insight strategico
I marchi che rispondono più velocemente alle recensioni ottengono i punteggi di fiducia più alti. Il monitoraggio automatico delle recensioni colma il divario tra il momento in cui un cliente pubblica un feedback e quello in cui il vostro team interviene, trasformando ogni recensione in un'opportunità per proteggere la vostra reputazione o amplificare la riprova sociale.
Visualizzate le menzioni del marchio sul vostro sito web
Trasformate le menzioni del marchio in prove sociali per i vostri clienti o in informazioni utili per il vostro team. Utilizzate i widget RSS.app per incorporare feed in tempo reale e in aggiornamento automatico direttamente sul vostro sito web pubblico o sui vostri dashboard interni. Mostrate al mondo ciò che le persone dicono o tenete il vostro staff sincronizzato con feedback tempestivi, il tutto senza scrivere alcun codice.
Funziona con
Recensioni Trustpilot → Widget del muro delle notizie
Mettete in mostra l'amore dei clienti nella vostra pagina Home o Prezzi con una griglia moderna basata su schede.
Menzioni di Reddit → Widget elenco
Un elenco pulito e compatto, scorrevole, delle ultime discussioni.
Google News → Widget Ticker
Aggiungete al vostro portale interno di PR un "impulso" vivo e scorrevole dei titoli dei marchi.
Carosello di prova sociale tutto in uno
Aggregate le menzioni di Trustpilot, Reddit e News in un unico carosello interattivo nel vostro Wiki Notion o aziendale.
Insight strategico
La visualizzazione della prova sociale sul vostro sito web crea fiducia nei visitatori. Un feed di menzioni in diretta mostra che il vostro marchio ha una presenza attiva sul web.
Invio di menzioni a Zapier, Make o n8n
Smettete di leggere le menzioni e iniziate a elaborarle. I feed RSS.app fungono da infrastruttura per i dati del vostro marchio, lavorando con le piattaforme di automazione per attivare i flussi di lavoro.
Funziona con
Menzioni del marchio → Analisi del sentimento dell'intelligenza artificiale
Inserite i vostri feed di Reddit o Google News in Zapier o n8n per ottenere sintesi da ChatGPT.
Colpi dei media → Registro automatizzato delle pubbliche relazioni
Sincronizzare automaticamente le nuove notizie di Google News direttamente su Google Sheets o Airtable.
Menzioni ad alto coinvolgimento → Sistema di ticket
Inoltrare i commenti critici su Reddit o le recensioni negative direttamente al team di assistenza tramite Zendesk o HubSpot.
Menzioni del marchio → Reposting sui social media
Condividete automaticamente i risultati positivi di Google News o le discussioni più importanti di Reddit sulla vostra pagina Twitter (X) o Facebook.
Insight strategico
La connessione dei feed RSS alle piattaforme di automazione permette ai team di creare flussi di lavoro personalizzati senza il vincolo del fornitore. Il feed rimane portatile indipendentemente dallo strumento di automazione utilizzato.
Cosa si può fare con i dati del marchio
RSS.app fornisce gli strumenti necessari per pulire, tradurre e scalare la vostra brand intelligence.
Filtri avanzati
Filtrate per parole chiave o modelli specifici per garantire che il vostro team veda solo le menzioni importanti.
Nessun duplicato
Rimuovete automaticamente le voci duplicate, in modo che il vostro team veda solo le menzioni uniche.
Traduzione globale
Tradurre automaticamente il sentiment del marchio in oltre 40 lingue.
Fasci di mangimi
Unire i feed di Reddit, Google News e Review in un unico feed.
Formati pronti per gli sviluppatori
Esportate i vostri dati esattamente come vi servono: RSS/XML, JSON o CSV.
Webhook e automazione
Collegate i feed a qualsiasi sistema che supporti webhook o trigger RSS.
Trasmissione di avvisi sul marchio ovunque
Un feed RSS. Qualsiasi destinazione.
RSS è un formato di dati XML standardizzato supportato da migliaia di applicazioni. Qualsiasi sistema che accetti gli RSS può consumare i feed di menzione del vostro marchio, in modo che i dati rimangano utilizzabili al di là di una singola integrazione.
Domande frequenti
RSS.app crea feed RSS strutturati da fonti web come Reddit, Google News e piattaforme di recensioni. Si forniscono le parole chiave e le fonti che si desidera monitorare e RSS.app genera un URL di feed che si aggiorna secondo un programma (ogni 15-60 minuti, a seconda del piano). È quindi possibile collegare il feed a Slack, Discord, e-mail o qualsiasi altro strumento compatibile con gli RSS.
La frequenza di aggiornamento dei feed dipende dal vostro piano. I feed vengono aggiornati ogni 15-60 minuti. Ogni aggiornamento verifica la presenza di nuovi contenuti corrispondenti alle parole chiave e aggiunge i nuovi elementi al feed.
Sì. RSS.app gestisce la connessione a Reddit. Non è necessario disporre delle credenziali API di Reddit o dell'accesso come sviluppatore. È sufficiente fornire i subreddit o i termini di ricerca che si desidera monitorare e RSS.app genera il feed.
Sì. I Feed Bundle consentono di unire i feed di Reddit, Google News, siti di recensioni e altre fonti in un unico feed unificato. In questo modo il vostro team può monitorare un solo URL invece di gestire più feed separatamente.
Sì. I feed RSS.app sono RSS/XML standard, supportati in modo nativo da Zapier, Make, n8n e dalla maggior parte delle piattaforme di automazione. Aggiungete l'URL del vostro feed come trigger RSS in uno di questi strumenti per iniziare a creare flussi di lavoro.
RSS.app applica la deduplicazione basata sui contenuti per identificare e rimuovere le voci duplicate. Se la stessa menzione compare su più fonti o viene pubblicata in modo incrociato, apparirà solo una volta nel vostro feed.
È possibile monitorare Reddit, Google News, Trustpilot, G2, Capterra, blog, forum e migliaia di altri siti web. Qualsiasi sito da cui RSS.app può generare un feed può essere utilizzato come fonte di monitoraggio.
RSS.app offre un filtro basato su parole chiave per includere o escludere le menzioni in base a termini specifici. È possibile creare filtri per far emergere feedback negativi, menzioni di prodotti, confronti tra concorrenti o qualsiasi altro schema di parole chiave.
Che cos'è RSS.app?
RSS.app converte pagine web, profili di social media e fonti online in feed RSS strutturati. Questi feed si aggiornano secondo un programma (ogni 15-60 minuti, a seconda del piano) e possono essere consumati da qualsiasi sistema compatibile con gli RSS.
- Formato XML standardizzato e compatibile con migliaia di strumenti
- Aggiornamento programmato ogni 15-60 minuti, a seconda del piano.
- Funziona con Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n e qualsiasi lettore RSS.
Iniziare il monitoraggio oggi stesso
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