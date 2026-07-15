Bot da Instagram a Discord: condivisione automatica dei post all'istante
Pubblicate automaticamente nuovi contenuti di Instagram sul vostro server Discord. Monitorate qualsiasi profilo Instagram e condividete gli aggiornamenti in tempo reale. Non è necessario alcun codice.
Integrazione di Instagram
Creare un feed RSS da qualsiasi profilo o hashtag pubblico di Instagram.
Post automatico su Discord
Ogni nuovo post viene inviato automaticamente al vostro canale Discord tramite webhook.
Perché scegliere il bot da Instagram a Discord?
Pubblicazione automatica 24/7
Non perdere mai un post. Il vostro bot monitora Instagram 24 ore su 24 e pubblica automaticamente i nuovi contenuti su Discord.
Filtrare ciò che si condivide
Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.
Lancio in pochi minuti
Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.
Come impostare il bot da Instagram a Discord
Collegamenti Instagram1
Inserite l'URL di un profilo Instagram pubblico o un hashtag. Creeremo automaticamente un feed RSS.
Connettersi a Discord2
Create un webhook Discord nel vostro server e incollate l'URL. Ci vogliono solo 30 secondi.
Godetevi l'automazione3
I nuovi messaggi appaiono automaticamente su Discord. Personalizzate i filtri, la formattazione e il programma di pubblicazione.
Integrazione di Instagram e Discord
Il modo più semplice per condividere automaticamente i post di Instagram su Discord. Affidato alle comunità di fan, ai creatori e ai server dei marchi di tutto il mondo.
Potenti funzioni per l'automazione da Instagram a Discord
Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di contenuti tra Instagram e Discord.
Aggiornamenti in tempo reale
I feed si aggiornano ogni 15 minuti. I nuovi messaggi vengono condivisi su Discord entro pochi secondi dal rilevamento.
Filtri intelligenti per le parole chiave
Includete o escludete i post per parola chiave, hashtag o didascalia. Condividete solo ciò che interessa alla vostra comunità.
Formattazione incorporata personalizzata
Controllare il modo in cui i post appaiono in Discord. Personalizzate gli embed con immagini, didascalie e formattazione ricca.
Supporto multicanale
Inviare messaggi a più canali o server Discord da un unico feed.
Vedere Instagram to Discord in azione
Personalizzare l'aspetto del bot Instagram to Discord
È possibile aggiungere facilmente un webhook, che offre funzionalità di modifica avanzate e la possibilità di creare un bot unico.
Aggiungere un webhook
Dopo aver creato il bot da Instagram a Discord, andare nelle impostazioni per aggiungere un webhook e personalizzare la visualizzazione dei post nel server Discord.
Cambiare il nome del bot
Dopo la creazione del webhook, è disponibile una nuova serie di opzioni che consentono di personalizzare e modificare il nome del bot in base alle proprie preferenze.
Carica Avatar
Inoltre, la nostra piattaforma vi offre la possibilità di modificare facilmente l'avatar del vostro bot, garantendo una presenza distintiva e riconoscibile del vostro bot all'interno della comunità Discord.
Elementi della carta
Controllate il modo in cui il vostro bot viene presentato: personalizzate il titolo, la descrizione, le immagini, l'autore e altro ancora con la nostra piattaforma. Personalizzate il contenuto del vostro bot.
Chi usa il bot Instagram to Discord?
Comunità di fan
Tenete aggiornato il vostro server Discord con i post degli influencer, delle celebrità o dei creatori preferiti in modo automatico.
Server del marchio e del creatore
Condividete i contenuti di Instagram con la vostra comunità Discord. Mantenete i fan impegnati con gli ultimi post.
Team per i social media
Monitorare gli account dei concorrenti e le menzioni del marchio. Condividere gli aggiornamenti direttamente sui canali del team.
Migliorare Discord con l'integrazione dei feed RSS
Migliorate il vostro Discord con l'integrazione dei feed RSS, con canali, webhook, bot personalizzati, embed, supporto multi-server, menzioni, azioni e filtri avanzati.
Canali Discord
Collegate o modificate i canali desiderati direttamente da Discord per gestire e visualizzare facilmente i contenuti RSS dove sono più rilevanti per la vostra comunità.
Incorporazione di Discord
Adattare l'aspetto dei messaggi Discord incorporati allo stile del vostro server, rendendo i contenuti RSS visivamente attraenti e coerenti con il vostro branding.
Supporto per più server
Collegare e gestire più server Discord da un'unica interfaccia, consentendo di distribuire in modo efficiente gli aggiornamenti dei feed RSS in varie comunità
Menzioni e ruoli
Utilizzate le menzioni per notificare a utenti o ruoli specifici la pubblicazione di contenuti RSS rilevanti, assicurando che gli aggiornamenti importanti raggiungano tempestivamente il pubblico giusto.
Azioni Discord
Impostate azioni automatiche per pubblicare post specifici da feed RSS in base a condizioni o trigger definiti, semplificando la gestione e la distribuzione dei contenuti.
Filtri Discord
Configurate filtri avanzati per controllare con precisione quali contenuti RSS vengono visualizzati sul vostro server, consentendovi di evidenziare le informazioni più pertinenti per la vostra comunità.
Domande frequenti: Bot da Instagram a Discord
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