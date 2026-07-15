LinkedIn a Telegram Bot: condivisione automatica degli aggiornamenti all'istante
Pubblicate automaticamente aggiornamenti aziendali, newsletter e annunci di lavoro di LinkedIn sul vostro canale o gruppo Telegram. Monitorate qualsiasi pagina aziendale o newsletter e condividete i contenuti in tempo reale. Non è necessario alcun codice.
Integrazione con LinkedIn
Create un feed RSS da qualsiasi pagina aziendale, newsletter o annuncio di lavoro di LinkedIn.
Post automatico su Telegram
Ogni nuovo post viene inviato automaticamente al vostro canale o gruppo Telegram.
Perché scegliere il bot da LinkedIn a Telegram?
Pubblicazione automatica 24/7
Non perdete mai gli aggiornamenti aziendali. Il vostro bot monitora le pagine di LinkedIn 24 ore su 24 e pubblica automaticamente gli aggiornamenti su Telegram.
Filtrare ciò che si condivide
Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.
Lancio in pochi minuti
Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.
Come impostare il bot da LinkedIn a Telegram
Connettersi a LinkedIn1
Inserite l'URL di qualsiasi pagina aziendale, newsletter o annuncio di lavoro di LinkedIn. Creeremo automaticamente un feed RSS.
Connettersi a Telegram2
Aggiungete il nostro bot al vostro canale o gruppo Telegram. Ci vogliono solo 30 secondi.
Godetevi l'automazione3
I messaggi appaiono automaticamente su Telegram. Personalizzate i filtri, la formattazione e il programma di pubblicazione.
Integrazione LinkedIn + Telegram
Il modo più semplice per condividere automaticamente gli aggiornamenti di LinkedIn su Telegram. Affidato a team di vendita, reclutatori e comunità professionali di tutto il mondo.
Potenti funzioni per l'automazione da LinkedIn a Telegram
Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di contenuti tra LinkedIn e Telegram.
Aggiornamenti in tempo reale
I feed si aggiornano ogni 15 minuti. I nuovi post vengono condivisi su Telegram entro pochi secondi dal rilevamento.
Filtri intelligenti per i contenuti
Includete o escludete i post per parola chiave, tipo di contenuto o coinvolgimento. Condividete solo ciò che conta di più.
Formattazione personalizzata dei messaggi
Controllare il modo in cui i messaggi appaiono in Telegram. Personalizzate i messaggi con testo, immagini e formattazione ricca.
Supporto multicanale
Inviate messaggi a più canali o gruppi Telegram da un'unica fonte LinkedIn.
Vedere LinkedIn to Telegram in azione
Chi usa il bot da LinkedIn a Telegram?
Vendite e sviluppo commerciale
Seguite gli aggiornamenti dell'azienda target in Telegram. Monitorare i potenziali clienti e i clienti in cerca di segnali d'acquisto e notizie.
Squadre di reclutamento
Condividete gli annunci di lavoro e i contenuti sulla cultura aziendale con il vostro canale di reclutamento. Rimanete aggiornati sulle tendenze di assunzione.
Comunità professionali
Mantenete la vostra comunità Telegram informata sulle novità del settore, sulle newsletter e sui contenuti della leadership di pensiero.
Domande frequenti: Bot da LinkedIn a Telegram
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