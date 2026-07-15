Bot
Bot da LinkedIn a Telegram
Bot di automazione

LinkedIn a Telegram Bot: condivisione automatica degli aggiornamenti all'istante

Pubblicate automaticamente aggiornamenti aziendali, newsletter e annunci di lavoro di LinkedIn sul vostro canale o gruppo Telegram. Monitorate qualsiasi pagina aziendale o newsletter e condividete i contenuti in tempo reale. Non è necessario alcun codice.

Integrazione con LinkedIn

Create un feed RSS da qualsiasi pagina aziendale, newsletter o annuncio di lavoro di LinkedIn.

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Post automatico su Telegram

Ogni nuovo post viene inviato automaticamente al vostro canale o gruppo Telegram.

Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende
WebflowThe Ohio State UniversityMicrosoftStripeStanford UniversityHarvard UniversityHubSpot

Perché scegliere il bot da LinkedIn a Telegram?

Pubblicazione automatica 24/7
Pubblicazione automatica 24/7

Non perdete mai gli aggiornamenti aziendali. Il vostro bot monitora le pagine di LinkedIn 24 ore su 24 e pubblica automaticamente gli aggiornamenti su Telegram.

Filtrare ciò che si condivide
Filtrare ciò che si condivide

Controllate ogni dettaglio del vostro feed con filtri avanzati. Includete o escludete per parola chiave, titolo, immagine o modificate il testo.

Lancio in pochi minuti
Lancio in pochi minuti

Impostatelo una volta e lasciatelo funzionare. Non è necessaria alcuna codifica o aggiornamento manuale.

Come impostare il bot da LinkedIn a Telegram

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Connettersi a LinkedIn

1

Inserite l'URL di qualsiasi pagina aziendale, newsletter o annuncio di lavoro di LinkedIn. Creeremo automaticamente un feed RSS.

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Connettersi a Telegram

2

Aggiungete il nostro bot al vostro canale o gruppo Telegram. Ci vogliono solo 30 secondi.

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Godetevi l'automazione

3

I messaggi appaiono automaticamente su Telegram. Personalizzate i filtri, la formattazione e il programma di pubblicazione.

Crea ora il tuo bot →
Integrazione LinkedIn + Telegram

Il modo più semplice per condividere automaticamente gli aggiornamenti di LinkedIn su Telegram. Affidato a team di vendita, reclutatori e comunità professionali di tutto il mondo.

Potenti funzioni per l'automazione da LinkedIn a Telegram

Tutto ciò che serve per automatizzare la condivisione di contenuti tra LinkedIn e Telegram.

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Aggiornamenti in tempo reale

I feed si aggiornano ogni 15 minuti. I nuovi post vengono condivisi su Telegram entro pochi secondi dal rilevamento.

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Filtri intelligenti per i contenuti

Includete o escludete i post per parola chiave, tipo di contenuto o coinvolgimento. Condividete solo ciò che conta di più.

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Formattazione personalizzata dei messaggi

Controllare il modo in cui i messaggi appaiono in Telegram. Personalizzate i messaggi con testo, immagini e formattazione ricca.

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Supporto multicanale

Inviate messaggi a più canali o gruppi Telegram da un'unica fonte LinkedIn.

Vedere LinkedIn to Telegram in azione

Pubblicato un nuovo post su LinkedIn
Pubblicato un nuovo post su LinkedIn
Automatizzato
Condiviso in Telegram all'istante
Condiviso in Telegram all'istante

Chi usa il bot da LinkedIn a Telegram?

Vendite e sviluppo commerciale
Vendite e sviluppo commerciale

Seguite gli aggiornamenti dell'azienda target in Telegram. Monitorare i potenziali clienti e i clienti in cerca di segnali d'acquisto e notizie.

Squadre di reclutamento
Squadre di reclutamento

Condividete gli annunci di lavoro e i contenuti sulla cultura aziendale con il vostro canale di reclutamento. Rimanete aggiornati sulle tendenze di assunzione.

Comunità professionali
Comunità professionali

Mantenete la vostra comunità Telegram informata sulle novità del settore, sulle newsletter e sui contenuti della leadership di pensiero.

Domande frequenti: Bot da LinkedIn a Telegram

Come faccio a collegare LinkedIn a Telegram?
È sufficiente inserire l'URL di qualsiasi pagina aziendale, newsletter o annuncio di lavoro di LinkedIn. RSS.app crea automaticamente un feed RSS. Quindi aggiungete il nostro bot al vostro canale Telegram. L'intera configurazione richiede circa 2 minuti.
Quanto costa il bot da LinkedIn a Telegram?
Offriamo piani tariffari flessibili a partire da 9,99 dollari al mese. Tutti i piani includono funzioni di automazione e i livelli più alti sbloccano filtri avanzati, velocità di aggiornamento più elevate, formattazione personalizzata e assistenza prioritaria.
Con quale frequenza il bot controlla la presenza di nuovi messaggi?
Il nostro bot verifica la presenza di nuovi post ogni 15 minuti su tutti i piani. Quando vengono rilevati nuovi contenuti, vengono pubblicati sul vostro canale Telegram in pochi secondi.
Posso filtrare i post che vengono condivisi su Telegram?
Assolutamente! Utilizzate i filtri per parole chiave per includere o escludere i post in base al contenuto, al tipo o alle metriche di coinvolgimento.
Posso personalizzare la visualizzazione dei messaggi in Telegram?
Sì! Personalizzate il formato dei messaggi, compresi testo, immagini e link. Aggiungete testo personalizzato e configurate la visualizzazione dei contenuti.
Funziona con le pagine aziendali, le newsletter e gli annunci di lavoro?
Sì, il nostro bot supporta le pagine aziendali, le newsletter e gli annunci di lavoro di LinkedIn. Traccia qualsiasi contenuto pubblico di LinkedIn.
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Configurazione in 2 minuti
Non è richiesta alcuna codifica
Frequenza di aggiornamento di 15 minuti

Non è richiesta la carta di credito - Piano gratuito disponibile