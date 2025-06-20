Mostrare automaticamente i nuovi messaggi con il widget Feed

Incorporate gli aggiornamenti freschi delle vostre piattaforme preferite direttamente sul vostro sito. Non è necessario alcun codice.

Creare il widget del mio feed
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Fiducioso e utilizzato da migliaia di aziende

Perché scegliere il Widget Feed?

Feed Widget consente di mostrare gli ultimi post da qualsiasi fonte in un formato pulito e scorrevole.

whyCard1Title

Impostazione immediata

Il Feed Widget viene creato per voi nel momento in cui generate un feed.

whyCard2Title

Layout chiaro

Titoli semplici, date e fonti aiutano i visitatori a scansionare i contenuti e a trovare ciò che interessa loro.

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Manutenzione zero

Il vostro feed si aggiorna da solo con i contenuti più recenti. Non sono necessari aggiornamenti manuali.

Widget dalle piattaforme più utilizzate

Generate un feed dalla vostra piattaforma preferita e noi lo trasformeremo istantaneamente in un widget.

widget-common:platformInstagramTitle

Widget di Instagram

Creare feed da profili Instagram pubblici.

widget-common:platformLinkedinTitle

Widget di LinkedIn

Creare feed da offerte di lavoro, newsletter o pagine aziendali di LinkedIn.

widget-common:platformTwitterTitle

X Widget

Creare feed da profili X pubblici, hashtag, elenchi o risultati di ricerca.

widget-common:platformTiktokTitle

Widget TikTok

Creare feed da profili TikTok pubblici.

widget-common:platformYoutubeTitle

Widget di YouTube

Creare feed da canali Youtube, playlist o risultati di ricerca.

widget-common:platformFacebookTitle

Widget di Facebook

Creare feed da pagine o gruppi pubblici di Facebook.

widget-common:platformGoogleNewsTitle

Widget di Google News

Creare feed da subreddit o risultati di ricerca.

widget-common:platformThreadsTitle

Widget delle discussioni

Creare feed da subreddit o risultati di ricerca.

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Widget Reddit

Creare feed da subreddit, thread di commenti o ricerche di parole chiave.

widget-common:platformBlueskyTitle

Widget Bluesky

Generare feed da profili, post o hashtag pubblici di Bluesky.

widget-common:platformTelegramTitle

Widget di Telegram

Creare feed da canali pubblici di Telegram, gruppi o ricerche di messaggi.

widget-common:platformRssTitle

& Altro

Esplora altri widget e fonti, dai siti web alle piattaforme di nicchia.

Caratteristiche principali del widget Feed

Contenuto aggiornato automaticamente

Il vostro widget rimane fresco, poiché i nuovi post vengono aggiunti automaticamente al vostro widget.

Contenuto aggiornato automaticamente

Filtri avanzati

Bloccate le parole chiave, nascondete i duplicati e filtrate i post con informazioni mancanti per mantenere il vostro feed rilevante.

Filtri avanzati

Opzioni di visualizzazione personalizzate

Decidete esattamente ciò che il vostro pubblico vede. Mostrate o nascondete titoli, date, autori e altro ancora.

Opzioni di visualizzazione personalizzate

Responsive by Design

Da desktop a mobile, il widget si adatta automaticamente in modo che i contenuti appaiano bene su qualsiasi schermo.

Responsive by Design

Non è richiesta la codifica

Copiate uno snippet di codice, incollatelo nel vostro sito e vedrete che sarà subito attivo.

Non è richiesta la codifica

Il vostro widget di feed in 3 passi

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generateTitle

1

Scegliete qualsiasi sito o fonte. Nel momento in cui si genera un feed, il widget Feed viene creato automaticamente.

customizeTitle

Personalizzare il display

2

Volete modificare l'aspetto? Regolate layout e filtri con pochi clic.

addToWebsiteTitle

Aggiungi al sito web

3

Prendete lo snippet di codice e inseritelo nel vostro sito. Ecco fatto.

Generare il mio feed

Il widget dei feed vi darà

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Aggiornamenti automatici

Il vostro widget rimane aggiornato man mano che vengono aggiunti nuovi post, senza necessità di aggiornamento manuale.

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Più impegno

Post chiari e di facile lettura aiutano i visitatori a rimanere più a lungo e a cliccare di più.

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Fonti centralizzate

Raccogliete i contenuti da più fonti in un unico layout semplice e scorrevole.

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Controllo dei contenuti

Controllate ciò che viene visualizzato con filtri per parole chiave, whitelist e pulizia dei duplicati.

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Marchio coerente

Si adatta all'aspetto e all'atmosfera del sito con caratteri, colori e spaziatura personalizzati.

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Impostazione rapida

Aggiungete il widget al vostro sito in pochi minuti, senza bisogno di codici o plugin.

I costruttori di siti web più popolari

Collegare e incorporare i widget nei principali costruttori di siti web del mondo: Shopify, WordPress, Webflow e altri. Non sono necessari plugin o configurazioni aggiuntive. Basta incollare una riga di codice e il gioco è fatto.

widget-common:integrationShopifyTitle
Shopify

Visualizzare prodotti, blog o aggiornamenti su Shopify.

widget-common:integrationWixTitle
Wix

Mostrate gli ultimi aggiornamenti direttamente sul vostro sito Wix.

widget-common:integrationHTMLTitle
HTML

Incorporate i widget in qualsiasi pagina HTML in pochi secondi.

widget-common:integrationWordPressTitle
WordPress

Aggiungete widget di notizie in tempo reale al vostro sito WordPress.

widget-common:integrationSquarespaceTitle
Squarespace

Migliorate il vostro sito con contenuti freschi.

widget-common:integrationWeeblyTitle
Weebly

Tenete i visitatori impegnati con le notizie in tempo reale su Weebly.

widget-common:integrationDrupalTitle
Drupal

Aggiornare automaticamente il sito Drupal con i feed di notizie.

widget-common:integrationJoomlaTitle
Joomla

Condividete contenuti live su Joomla senza bisogno di codifica.

Chi usa il widget dei feed?

Perfetto per i team, i creatori e le organizzazioni che vogliono aggiornamenti freschi sul loro sito senza il lavoro manuale.

useCasesGlobalSearchTitle

Siti di media e notizie

Mostrate i titoli più recenti dove i lettori se li aspettano.

useCasesPeopleTitle

Blogger e scrittori

Mettete in evidenza i post recenti o promuovete in modo incrociato i contenuti dei partner.

useCasesBookSquareTitle

Commercio elettronico

Annunciate gli aggiornamenti dei prodotti, i changelog o i contenuti di marketing.

useCasesCourtHouseTitle

Aziendale e interno

Condividere notizie aziendali, note di rilascio o aggiornamenti di reparto.

Costruito per il SEO e l'accessibilità

Il widget Wall è costruito per aiutare più persone a trovare e utilizzare il vostro sito. Caricamento rapido, SEO-friendly e completamente accessibile

performanceTitle

Prestazioni veloci

L'embed leggero e gli aggiornamenti pigri mantengono le pagine veloci e reattive.

SEOTitle

Markup SEO-friendly

Un HTML pulito e strutturato aiuta i motori di ricerca a comprendere e indicizzare i contenuti.

WCAGTitle

Conforme alle WCAG

Completamente accessibile a tutti gli utenti con supporto per screen reader e tastiera.

Recensioni

Cosa amano gli utenti di RSS.app

4.7
Ben Wiser avatar
Ben Wiser

Jun 20, 2025

RSS App the only option for RSS feed generation

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

Brian Talamo avatar
Brian Talamo

Jun 10, 2025

Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.

I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.

Junell Felsburg avatar
Junell Felsburg

Jun 2, 2025

Above and Beyond Help

As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.

C
Caroline Traweger

May 29, 2025

Highly recommend RSS.app

Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.

L
Lindsey

May 5, 2025

RSS.app has been fantastic

RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.

M
Marcelo Rodriguez

Apr 30, 2025

RSS.app Great product & Service

Great product and awesome customer service. Prompt response with support.

Frequently Asked Questions

Posso combinare più feed in un unico widget Feed?
Sì. Utilizzate la funzione Bundles per raccogliere contenuti da fonti diverse in un unico flusso e visualizzarli sul vostro sito web con il widget Feed.
Con quale frequenza si aggiorna il widget?
Il widget si aggiorna automaticamente. Vedrete i nuovi post ogni 15-60 minuti, a seconda del vostro piano.
Posso filtrare ciò che viene visualizzato?
Sì. È possibile nascondere i post per parola chiave, bloccare i duplicati e inserire nella whitelist esattamente ciò che si desidera mostrare.
Ho bisogno di competenze di codifica per utilizzare il widget?
Niente affatto. Basta incollare il codice embed nel vostro sito web o CMS e funzionerà subito.

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