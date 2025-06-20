Mostrare automaticamente i nuovi messaggi con il widget Feed
Incorporate gli aggiornamenti freschi delle vostre piattaforme preferite direttamente sul vostro sito. Non è necessario alcun codice.Creare il widget del mio feed
Perché scegliere il Widget Feed?
Feed Widget consente di mostrare gli ultimi post da qualsiasi fonte in un formato pulito e scorrevole.
Impostazione immediata
Il Feed Widget viene creato per voi nel momento in cui generate un feed.
Layout chiaro
Titoli semplici, date e fonti aiutano i visitatori a scansionare i contenuti e a trovare ciò che interessa loro.
Manutenzione zero
Il vostro feed si aggiorna da solo con i contenuti più recenti. Non sono necessari aggiornamenti manuali.
Widget dalle piattaforme più utilizzate
Generate un feed dalla vostra piattaforma preferita e noi lo trasformeremo istantaneamente in un widget.
Widget di Instagram
Creare feed da profili Instagram pubblici.
Widget di LinkedIn
Creare feed da offerte di lavoro, newsletter o pagine aziendali di LinkedIn.
X Widget
Creare feed da profili X pubblici, hashtag, elenchi o risultati di ricerca.
Widget TikTok
Creare feed da profili TikTok pubblici.
Widget di YouTube
Creare feed da canali Youtube, playlist o risultati di ricerca.
Widget di Facebook
Creare feed da pagine o gruppi pubblici di Facebook.
Widget di Google News
Creare feed da subreddit o risultati di ricerca.
Widget delle discussioni
Creare feed da subreddit o risultati di ricerca.
Widget Reddit
Creare feed da subreddit, thread di commenti o ricerche di parole chiave.
Widget Bluesky
Generare feed da profili, post o hashtag pubblici di Bluesky.
Widget di Telegram
Creare feed da canali pubblici di Telegram, gruppi o ricerche di messaggi.
& Altro
Esplora altri widget e fonti, dai siti web alle piattaforme di nicchia.
Caratteristiche principali del widget Feed
Contenuto aggiornato automaticamente
Il vostro widget rimane fresco, poiché i nuovi post vengono aggiunti automaticamente al vostro widget.
Filtri avanzati
Bloccate le parole chiave, nascondete i duplicati e filtrate i post con informazioni mancanti per mantenere il vostro feed rilevante.
Opzioni di visualizzazione personalizzate
Decidete esattamente ciò che il vostro pubblico vede. Mostrate o nascondete titoli, date, autori e altro ancora.
Responsive by Design
Da desktop a mobile, il widget si adatta automaticamente in modo che i contenuti appaiano bene su qualsiasi schermo.
Non è richiesta la codifica
Copiate uno snippet di codice, incollatelo nel vostro sito e vedrete che sarà subito attivo.
Il vostro widget di feed in 3 passi
generateTitle1
Scegliete qualsiasi sito o fonte. Nel momento in cui si genera un feed, il widget Feed viene creato automaticamente.
Personalizzare il display2
Volete modificare l'aspetto? Regolate layout e filtri con pochi clic.
Aggiungi al sito web3
Prendete lo snippet di codice e inseritelo nel vostro sito. Ecco fatto.
Il widget dei feed vi darà
Aggiornamenti automatici
Il vostro widget rimane aggiornato man mano che vengono aggiunti nuovi post, senza necessità di aggiornamento manuale.
Più impegno
Post chiari e di facile lettura aiutano i visitatori a rimanere più a lungo e a cliccare di più.
Fonti centralizzate
Raccogliete i contenuti da più fonti in un unico layout semplice e scorrevole.
Controllo dei contenuti
Controllate ciò che viene visualizzato con filtri per parole chiave, whitelist e pulizia dei duplicati.
Marchio coerente
Si adatta all'aspetto e all'atmosfera del sito con caratteri, colori e spaziatura personalizzati.
Impostazione rapida
Aggiungete il widget al vostro sito in pochi minuti, senza bisogno di codici o plugin.
I costruttori di siti web più popolari
Collegare e incorporare i widget nei principali costruttori di siti web del mondo: Shopify, WordPress, Webflow e altri. Non sono necessari plugin o configurazioni aggiuntive. Basta incollare una riga di codice e il gioco è fatto.
Visualizzare prodotti, blog o aggiornamenti su Shopify.
Mostrate gli ultimi aggiornamenti direttamente sul vostro sito Wix.
Incorporate i widget in qualsiasi pagina HTML in pochi secondi.
Aggiungete widget di notizie in tempo reale al vostro sito WordPress.
Migliorate il vostro sito con contenuti freschi.
Tenete i visitatori impegnati con le notizie in tempo reale su Weebly.
Aggiornare automaticamente il sito Drupal con i feed di notizie.
Condividete contenuti live su Joomla senza bisogno di codifica.
Chi usa il widget dei feed?
Perfetto per i team, i creatori e le organizzazioni che vogliono aggiornamenti freschi sul loro sito senza il lavoro manuale.
Siti di media e notizie
Mostrate i titoli più recenti dove i lettori se li aspettano.
Blogger e scrittori
Mettete in evidenza i post recenti o promuovete in modo incrociato i contenuti dei partner.
Commercio elettronico
Annunciate gli aggiornamenti dei prodotti, i changelog o i contenuti di marketing.
Aziendale e interno
Condividere notizie aziendali, note di rilascio o aggiornamenti di reparto.
Costruito per il SEO e l'accessibilità
Il widget Wall è costruito per aiutare più persone a trovare e utilizzare il vostro sito. Caricamento rapido, SEO-friendly e completamente accessibile
Prestazioni veloci
L'embed leggero e gli aggiornamenti pigri mantengono le pagine veloci e reattive.
Markup SEO-friendly
Un HTML pulito e strutturato aiuta i motori di ricerca a comprendere e indicizzare i contenuti.
Conforme alle WCAG
Completamente accessibile a tutti gli utenti con supporto per screen reader e tastiera.
Cosa amano gli utenti di RSS.app
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
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Jun 10, 2025
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Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
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Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.