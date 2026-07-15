Centro di comando dell'intelligence attiva per il vostro portafoglio
Trasformate i segnali sparsi del portafoglio in un centro di comando in tempo reale. Inoltrate le tendenze delle assunzioni, le menzioni della stampa e il sentiment in Slack, nei dashboard LP e nei riassunti AI prima che i dati finanziari li raggiungano.
- Indirizzare le assunzioni, la stampa e le attività sociali di ogni società in portafoglio in un unico spazio di lavoro Slack o Discord.
- Trasmettete dati di portafoglio in tempo reale a dashboard e widget LP senza aggiornare manualmente le diapositive.
- Trasmettete i feed tramite Zapier, Make o webhook per attivare l'AI deal memo e l'analisi del sentiment.
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Feed RSS attivi
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Articoli trattati
15 min
Frequenza di aggiornamento
99.9%
Affidabilità dei tempi di attività
Come funziona
RSS.app si colloca tra le fonti e le destinazioni, convertendo qualsiasi contenuto web in feed di dati strutturati.
Fonti
Destinazioni
Come i gestori di fondi gestiscono un centro di comando di intelligence attiva
Rilevamento del segnale silenzioso e segnalazione LP
Segnali precoci come picchi di assunzioni o slancio sociale spesso appaiono mesi prima dei risultati finanziari. Questa configurazione filtra e fa emergere automaticamente questi segnali, in modo che possiate agire prima.
Funziona con
Tendenze delle assunzioni su LinkedIn → Allarme Slack
Messaggi di lavoro su LinkedIn → Webhook. Ricevete notifiche istantanee quando le società del portafoglio scalano i team di ingegneria o di vendita.
Aggiornamenti del fondatore → Cruscotto interno LP
Blog di nicchia/Social → Widget HTML. Mantenete un feed visivo degli aggiornamenti aziendali pronto per il prossimo briefing della LP.
Stampa globale → Analisi automatizzata del sentiment
Notizie globali → Zapier/AI. Trasformate la copertura globale in approfondimenti strutturati sul sentiment senza un'ora di revisione manuale.
Menzioni esecutive → Bot di Telegram
Blog tecnici → Filtro per parole chiave → Telegram. Ricevete avvisi mobili nel momento in cui i CEO o i fondatori del vostro portafoglio vengono citati dalla stampa.
Insight strategico
L'attività sociale e i modelli di assunzione sono indicatori anticipatori che spesso predicono le traiettorie di crescita o i problemi interni 3-6 mesi prima che si manifestino nei dati finanziari. L'automazione della distribuzione dei segnali trasforma il vostro centro di comando in un sistema di allerta precoce in tempo reale.
Centralizzare il monitoraggio di stampa e divulgazione
I comunicati stampa e le informazioni sui finanziamenti si disperdono in decine di siti web di società in portafoglio ed è facile perderli uno per uno. Riunite tutte le newsroom in un unico feed, in modo che il partner giusto veda l'annuncio giusto nel momento in cui viene pubblicato.
Funziona con
Aggregatore di notizie → Widget per riviste
Pagine stampa → Feed Bundle → Widget HTML. Unite le sezioni stampa del vostro intero portfolio in un'unica rivista visiva per gli incontri con i vostri partner.
Avvisi di partnership → Bot Slack
Blog di portafoglio → RSS.app → Slack. Ricevere un ping nel momento in cui una società del portafoglio elenca un nuovo partner strategico sul proprio sito.
Notizie su finanziamenti e fusioni e acquisizioni → Digest via e-mail
Google News → Aggregato → Email. Riceverete direttamente nella vostra casella di posta elettronica una carrellata settimanale di comunicati ufficiali delle vostre aziende.
Regolamenti → Webhook di automazione
Portali governativi → RSS.app → Zapier/Webhooks. Automatizzate l'archiviazione degli aggiornamenti legali o normativi direttamente nel vostro CRM.
Insight strategico
La centralizzazione delle sale stampa di oltre 20 società del portafoglio elimina il rituale quotidiano di controllare manualmente ogni sito web. Nulla sfugge quando tutte le sale stampa confluiscono in un unico feed di comando.
Relazioni con gli investitori e widget pronti per gli LP
Gli LP si aspettano ora prove di gestione attiva del portafoglio che vadano oltre i dati finanziari trimestrali. Automatizzate i media di portafoglio in widget live e esportazioni strutturate, in modo che la rendicontazione richieda minuti e non giorni.
Funziona con
Positive Press → LP Portal Wall
Google News → RSS.app → Widget HTML. Incorporate nel vostro portale LP una parete di Portfolio Wins che si aggiorna automaticamente con le notizie più recenti.
Avvisi di crisi → Slack
Feed di notizie → Filtri per parole chiave → Slack. Ricevete avvisi interni immediati su cause legali, licenziamenti o parole chiave di uscita per mobilitare il vostro team di PR.
Galleria multimediale → Widget per riviste
Tier-1 Press → RSS.app → Magazine Widget. Raccogliete le menzioni dei media di alto livello in una galleria pronta per la presentazione per ogni rapporto LP.
Archivio della copertura → JSON/Webhook
Copertura mensile → RSS.app → JSON. Esportate i dati strutturati dei media di portafoglio direttamente nell'audit delle performance del vostro fondo o nel CRM.
Insight strategico
Gli LP si aspettano sempre più spesso qualcosa di più delle metriche finanziarie. I widget live automatizzati e le esportazioni strutturate trasformano il reporting trimestrale in una narrazione in tempo reale della gestione attiva del portafoglio.
Analisi di portafoglio potenziata dall'intelligenza artificiale
I partner non hanno tempo di leggere 50 articoli di portfolio alla settimana: hanno bisogno di un briefing di due paragrafi. Inserite i feed aggregati tramite Zapier o Make in GPT-4o, Claude o nel vostro LLM interno per una sintesi e una consegna istantanea.
Funziona con
Memo di trattativa automatizzati → OpenAI
PortCo Press → Zapier → GPT-4o. Generare un riepilogo dell'impatto sul mercato in 3 punti per ogni nuovo comunicato stampa.
Tracciamento del sentimento → Claude
Menzioni delle notizie → Fare → Claude. Segnalate i cambiamenti di sentiment negativi nel vostro portafoglio prima che si trasformino in crisi di PR.
Benchmarking della concorrenza → Feed JSON
Portafoglio + concorrenti → RSS.app → JSON. I feed vengono convogliati in un agente AI personalizzato per analizzare la velocità dei prodotti settimana per settimana.
Riepilogo settimanale LP → Email
Feed di portafoglio → AI Summarizer → Email. Compilate automaticamente una sintesi delle vittorie del portafoglio e inviatela ai vostri soci accomandanti.
Insight strategico
Ogni ora dedicata alla lettura di notizie grezze è un'ora non spesa nelle riunioni dei fondatori. La sintesi dell'intelligenza artificiale inverte il rapporto: il 95% della copertura viene distillata prima che un essere umano la legga, e i partner si impegnano solo con gli articoli segnalati come degni di essere discussi.
Strumenti per l'intelligence di portafoglio
RSS.app fornisce l'infrastruttura per monitorare, filtrare e analizzare l'intero portafoglio da un'unica piattaforma.
Filtri avanzati
Filtrare i feed di portafoglio in base a parole chiave come "finanziamento", "acquisizione" o "licenziamento" per far emergere solo i segnali importanti per la propria tesi di investimento.
Nessun duplicato
Rimuovete automaticamente le menzioni duplicate quando la stessa notizia appare su più fonti, mantenendo il feed del vostro portafoglio pulito e fruibile.
Traduzione globale
Monitorate le società internazionali in portafoglio nella loro lingua locale e traducete automaticamente gli aggiornamenti in inglese per il vostro team.
Fasci di mangimi
Riunire in un unico feed unificato le press room, le attività su LinkedIn e le menzioni delle notizie di oltre 20 società in portafoglio.
Formati pronti per gli sviluppatori
Esportazione delle informazioni sul portafoglio in formato RSS/XML, JSON o CSV per alimentare CRM, dashboard interni o strumenti di analisi personalizzati.
Webhook e automazione
Attivate flussi di lavoro automatici in Zapier, Make o n8n ogni volta che una società del portafoglio pubblica notizie, assume o ottiene copertura mediatica.
Fornire informazioni sul portafoglio ovunque
Un feed RSS. Qualsiasi flusso di lavoro per gli investimenti.
I feed RSS sono un formato di dati universale supportato da migliaia di strumenti. Collegate i feed di monitoraggio del vostro portafoglio a Slack per ricevere avvisi in tempo reale, inseriteli in CRM come Affinity o Salesforce per ottenere il contesto delle transazioni, incorporateli nei portali LP come widget live o passateli attraverso strumenti di intelligenza artificiale per l'analisi automatica del sentiment e le sintesi esecutive.
Domande frequenti
RSS.app monitora l'attività pubblica delle aziende del vostro portafoglio: le sale stampa, i post sui blog, gli aggiornamenti su LinkedIn, gli annunci di lavoro e le menzioni delle notizie. Non è necessario l'accesso all'API o le credenziali delle società stesse. È sufficiente fornire gli URL o le parole chiave che si desidera monitorare e RSS.app genera feed strutturati che vengono aggiornati ogni 15-60 minuti.
Sì. RSS.app può generare feed dalle pagine aziendali e dai profili dei dirigenti di LinkedIn. Tenete d'occhio quando le aziende del vostro portafoglio pubblicano aggiornamenti, annunciano traguardi importanti o elencano nuove offerte di lavoro, il tutto consegnato come feed RSS standard a Slack, alle e-mail o a qualsiasi altro strumento di automazione.
Utilizzate i Feed Bundle per unire i feed delle singole società in un unico flusso unificato. Create un feed per la pagina stampa, LinkedIn e le menzioni delle notizie di ciascuna società del portafoglio, quindi raggruppateli insieme. Otterrete un unico URL che contiene tutto, filtrabile per parola chiave.
Sì. Utilizzate i filtri per parole chiave per creare flussi di avvisi mirati. Per esempio, filtrate per "finanziamenti", "acquisizioni" o "partnership" per tenere traccia dei segnali di crescita, oppure filtrate per "cause legali", "licenziamenti" o "fallimento" per individuare gli indicatori di rischio. Indirizzate ogni flusso filtrato a diversi canali Slack o membri del team.
Collegate i feed RSS del vostro portafoglio a piattaforme di automazione come Zapier o Make, quindi indirizzate i nuovi elementi a strumenti di intelligenza artificiale come ChatGPT o Claude. I flussi di lavoro più comuni comprendono i riepiloghi automatici dei deal memo, l'analisi del sentiment sulle menzioni del portafoglio e la generazione di briefing settimanali per gli LP, tutti attivati automaticamente quando compaiono nuovi contenuti.
Sì. Esportate la copertura mediatica del portafoglio in formato CSV per i rapporti trimestrali, inserite un widget "Portfolio Wins" nel vostro portale LP o utilizzate l'intelligenza artificiale per compilare automaticamente i briefing settimanali. RSS.app trasforma le notizie di portafoglio sparse in dati strutturati e pronti per la presentazione.
RSS.app supporta le esportazioni RSS/XML, JSON e CSV. Utilizzate RSS/XML per le integrazioni in tempo reale con Slack, Zapier o Make. Utilizzate JSON per dashboard personalizzati e integrazioni CRM. Usare CSV per report basati su fogli di calcolo e analisi storiche.
RSS.app offre piani basati sul numero di feed e sulla frequenza di aggiornamento. La maggior parte dei gestori di fondi inizia con un piano che supporta 20-50 feed (uno per società di portafoglio e per fonte) con intervalli di aggiornamento di 15 minuti. Visitate la pagina dei prezzi per conoscere i dettagli del piano.
Che cos'è RSS.app?
RSS.app converte pagine web, profili di social media e fonti online in feed RSS strutturati. Questi feed si aggiornano secondo un programma (ogni 15-60 minuti, a seconda del piano) e possono essere consumati da qualsiasi sistema compatibile con gli RSS.
- Formato XML standardizzato e compatibile con migliaia di strumenti
- Aggiornamento programmato ogni 15-60 minuti, a seconda del piano.
- Funziona con Slack, Discord, Telegram, Zapier, Make, n8n e qualsiasi lettore RSS.
Iniziare il monitoraggio oggi stesso
Create il vostro primo feed RSS in meno di un minuto. Non è richiesta alcuna carta di credito.