Post automatici su Discord, Slack e Telegram
Collegate qualsiasi feed RSS, Twitter/X, YouTube, Instagram o TikTok ai vostri canali. I nuovi post appaiono automaticamente. Affidato da oltre 10.000 team di marketing in tutto il mondo.Iniziare subito
Perché i team amano RSS.app
Automazione affidabile che funziona e basta. Non sono necessari sviluppatori.
Sempre acceso, sempre in funzione
I vostri bot monitorano le fonti 24/7/365. I nuovi contenuti vengono pubblicati automaticamente, anche mentre voi dormite.
Aggiornamenti rapidi in 15 minuti
I feed si aggiornano ogni 15 minuti. Siate tra i primi a condividere le ultime notizie e i contenuti di tendenza.
Controllo completo
Filtrate per parole chiave, impostate orari di pubblicazione, personalizzate ogni messaggio. Condividete solo ciò che conta.
Nessun codice. Mai.
La configurazione visiva richiede 2 minuti. Collegate gli account con un solo clic. Non sono richieste competenze tecniche.
Qualsiasi sorgente → Qualsiasi canale
Generare feed RSS da qualsiasi sito web o profilo sociale, quindi inviare automaticamente a Discord, Telegram, Slack o e-mail.
Categories
Categories
Scegliere una fonte per connettersi con Email.
Invia i nuovi messaggi di X alla tua e-mail
Inviate i nuovi post di Instagram alla vostra e-mail
Invia nuovi aggiornamenti del feed RSS alla tua e-mail
Inviate i nuovi video di YouTube alla vostra e-mail
Invia i nuovi post di TikTok alla tua e-mail
Inviare nuovi articoli di Google News via e-mail
Inviate i nuovi post di Facebook alla vostra e-mail
Inviate i nuovi post di Reddit alla vostra e-mail
Inviate i nuovi aggiornamenti di LinkedIn alla vostra e-mail
Andare in onda in 3 semplici passi
1. Scegliere la fonte1
Feed RSS, Twitter/X, YouTube, Instagram, TikTok, Reddit, Facebook o Google News.
2. Collegare il canale2
Autorizzazione con un solo clic per Discord, Telegram o Slack. Oppure aggiungete semplicemente la vostra e-mail.
3. Sedersi e rilassarsi3
Il vostro bot pubblica automaticamente nuovi contenuti. Ogni 15 minuti. Per sempre.
Tutto ciò che serve per automatizzare i contenuti
Filtri intelligenti per le parole chiave
Includete o escludete i post per parola chiave, hashtag o autore. Ottenere esattamente ciò che si desidera.
Bellissimi ricami ricchi
Messaggi con immagini, titoli, descrizioni e link. Completamente personalizzabile per adattarsi al vostro stile.
Digest giornalieri e settimanali
Accorpare gli aggiornamenti in riepiloghi programmati invece che in singoli post. Ridurre l'affaticamento da notifica.
Destinazioni multiple
Inviare una fonte a molti canali. Contenuti diversi per pubblici diversi.
Registri di consegna
Vedere esattamente cosa è stato pubblicato e quando. Trasparenza totale su ogni messaggio.
Accesso API e Webhook
Create integrazioni personalizzate con la nostra API REST facile da usare per gli sviluppatori.
Casi d'uso più comuni
Squadre di marketing
Condividere automaticamente i post del blog, le menzioni della stampa e i contenuti sociali su tutti i canali del team.
Gestori di comunità
Mantenere attive le comunità Discord e Telegram con contenuti e aggiornamenti freschi.
Intelligenza competitiva
Monitorare i blog dei concorrenti, le notizie e le tendenze del settore in tempo reale.
Ricerca e accademia
Seguite i feed di arXiv, PubMed e dei brevetti. Ricevere avvisi immediati sulle nuove pubblicazioni.
Cosa amano gli utenti di RSS.app
Jun 20, 2025
RSS App the only option for RSS feed generation
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Jun 10, 2025
Highly recommend this RSS feed email / widget generator service.
I've worked with many RSS feed generators in the past 15 years. RSS.app has put together an amazing service that is very customizable with so many features. Support is also top notch and responds to your basic and advanced questions quickly and professionally. Highly recommend for all your RSS feed needs. Our trucking news hub website couldn't work without it. Thank you.
Jun 2, 2025
Above and Beyond Help
As part of a new project, my team wanted to monitor release notes on a product; however, the formatting did not match any RSS builder we could find. I reached out to RSS.App support, as you never know if you don't ask. Not only did I speak to someone the same day, but I spoke to someone who was knowledgeable, kind, and clearly wanted to understand the issue. It has been a few weeks, but after many revisions and direct support, all of my release notes are in a way that my users understand and find value in. Honestly, it has been an exceptional experience, and I will be pushing everyone I know to RSS.app for their RSS needs.
May 29, 2025
Highly recommend RSS.app
Very impressed with RSS.app. We connected our MailChimp newsletter to a feed on our website. The support provided has been outstanding! Thank you.
May 5, 2025
RSS.app has been fantastic
RSS.app has been fantastic. They walked me through everything, especially since I needed a customized RSS feed for my blog. I will continue to use their services.
Apr 30, 2025
RSS.app Great product & Service
Great product and awesome customer service. Prompt response with support.